Huonoa käytöstä on edelleen se, että täydehkössä bussissa istutaan käytävän puolella jättäen ikkunapaikka astraalihahmolle tai täytetään viereinen paikka repulla/käsilaukulla. Ja tähän syyllistyvät niin hintelät mummot kuin tuhti nuoriso. Oi aikoja, oi tapoja

Taantumassa tai ei, niin ainoa paikka minne hyväksyn supistukset on synnytysklinikka. a.k.u.

Matematiikan tunteja on enemmän kuin koskaan, mutta läksylaskujen tai koelaskujen ratkaisutapaa ja syytä ei käydä yhdessä läpi. Itseohjautuva oppiminen ei taida sittenkään toimia. Herää perusasioihin opetushallitus

Kiitos postille ripeästä toiminnasta! Pääsiäiskortin tulo Tampereella Hervannasta Lapinniemeen kesti vain 2,5 kuukautta. Mutta tuli perille. Iloista pääsiäistä

Hei autoilija, miksi juuri sinulla on oikeus ehtiä liikennevaloista vielä näillä vihreillä, eli jo punaisilla, ja näin vaarantaa kaikki ympärilläsi olevat? Oletko valmis ottamaan kontollesi lapsen, vanhuksen, kävelijän tai pyöräilijän hengen? Peltikasan sisällä olet suuressa vastuussa suojattomista tielläliikkujista. Katutarkkailija

Sähköpotkulaudat pitäisi kokonaan kieltää kaupunkiliikenteessä: kuormittavat kohtuuttomasti henkilövahingoillaan muutenkin resurssipulasta kärsivää ensiapua sekä häiritsevät pahoin jalankulkijoita ynnä muuta liikennettä. K.M.

Terveyspalvelut Tampereella puhelimella, eikö yhtään maalaisjärkeä omistavaa tiedottajaa löydy. Kuuntelet ja taas paina sitä ja tätä. 14 kertaa kuuntelin ”olet jonossa ensimmäisenä, jos haluat että soitamme...”. Heti kun saisi puhua oikean ihmisen kanssa, asiat hoituisi. Linnainmaalle jätin soittopyynnön, olin mennyt wc:hen, en ehtinyt vastata, uutta soittoa ei tullut. Vanha parempi kun pussillinen uusia ohjeita

Ystäväni yritti kolmena eri päivänä soittaa uniapneaklinikan numeroon, ja joka kerta sama vastaus: takaisinsoittoajat ovat täynnä. Kun on kysymys vanhemmasta henkilöstä, netti ei ole tuttu ja apua olisi saatava, niin voisiko uniapneaklinikan soittoaikoja lisätä niin että, jonakin viikon päivänä olisi soittoaika kello16.00 saakka? Vaikeata tavoitettavuus

Miksi leipätuotteiden hinnat ovat nousseet? Ymmärtääkseni nuo on leivottu viljasta, joka on viljelty ennen lannotteiden ja energian hinnan nousua. Ensisyksyn sato vasta on kalliilla kustannustasolla kasvatettu. Perusteetonta rahastusta. Maksumies

Kun Suomi ja Ruotsi pääsevät Natoon, niin pitäisiköhän vaatia vanhojen rajojen palauttamista. Pietari eli entinen Nevanlinna kuului vielä 1700-luvulla Ruotsi-Suomeen. Historia

Nyt pitää saada loppu kaiken negatiivisen uutisoinnin toistamiseen. Uutiset jauhaa päivittäin inflaatiosta, Turkista ynnä muista asioista, joille tavallinen tallaaja ei voi mitään. Mitään positiivista uutista et kuule tai näe televisiosta tai lehdistä. Tällä menolla hullusta tulee vieläkin hullumpi. Enemmän tekoja kuin puheita

Nakkikopista maailman älämölö. Ei minkäänlaista meteliä, kun arvokkaasta suihkulähteestä irtosi paloja typerän riehunnan tuloksena. Arvojärjestys

Yhteiskunnan pitäisi veromarkoista maksaa kansalaisten ruoat, asuminen, työttömyys, kulkemiset, huumeet ja jopa ylivelkaantuneiden velat. Olemmeko oikealla tiellä? Maksumies

Nysse-linjojen kilpailutusten päättäjillä kuten liikennöitsijöillä ei ole väliä, vaikka bussit tulee maasta, jossa rikotaan ihmisoikeuksia. Halpuus houkuttaa

Taysissa ollaan ihmeissään, kun 30 sairaanhoitajaa on irtisanoutunut, kuinka tässä näin kävi? No, ei hätää, filippiiniläisiä melkein hoitajiahan on jo vissiin sama määrä tullut. Joten eiköhän ne potilaat parane pesulla, vaippojen vaihdolla ja hymyllä, vaikka yhteistä kieltä ei hoidettavien kanssa olekaan. Vai paraneeko sittenkään? Kaverit, hyvä miitti, miten olis jatkoks kierros golfia?

"Arkkitehtuurin tärkein tehtävä on tuottaa ympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja joista voivat kotikaupungissaan olla ylpeitä. Siitä oli kyse 150 vuotta sitten ja nyt myös" (AL 18.6.). Nyt on valitettavasti etusijalla tehokkuus. Esimerkiksi Tampellan alue, Ratina ja pian kerrostaloilla täyttyvä Tohloppijärven Abloyn ranta sekä suunnittelussa oleva Amurin alue. Yhdyskuntalautakunta on avainasemassa, kun puhutaan kyseisen toimialan rakenteellisesta korruptiosta. Kokoomukselle sopii tehokkuus ja vihreät peesaavat, koska heidän näkökulmastaan kyseessä on ympäristöteko. Asukkaiden viihtyvyydestä viis. Rane

Amuriin muuttanut perhe ihaili alueen väljää rakentamista. Haluavat asua vihreyden keskellä loppuelämänsä. Pahoin pelkään, että myös Tampereen kaavoittajat ja rakentajat tietävät alueen väljyyden. Saattaapi lähivuosina alue tiivistyä ja vanhempaa kerrostaloa ajateltu myös purkaa uusien tieltä. Tammelassa jo tiivistäminen aloitettu, joten eiköhän kohta ala myös Amurin rakentaminen. Arska

Tampereella näköjään keksitään ruutia uudelleen. Kaupunkiin on suunnitteilla väylä, jossa autot ja pyöräilijät ajavat samalla kadulla!! Tämähän on liikennesäännön mukaan käytäntö yleisestikin. Jos ei ole pyörätietä, pyöräillään kadulla. Tämä sääntö on kuitenkin painunut unholaan, kun poliisia ei kiinnosta puuttua jalkakäytävällä pyöräilyyn. Saka

Tampereen tavoite olla hiilineutraali 2030 uhkaa karata käsistä. Ihmekös tuo. Joukkoliikenteen, erityisesti lähijunaliikenteen kehittäminen on olematonta. Meillä on neljä kaukojunaliikenteen väylää pääilmansuuntiin. Niiden varaan pystyy rakentamaan tehokkaasti toimivan lähijunaverkoston, jopa varsin pian. Totta kai tarvitaan rahaa tuon rataverkoston ja kaluston kehittämiseen. Nyt tuo raha tuhlataan jatkossakin hyvin vaillinaiseen ratikkaverkostoon, joka ratkaisee vain pienen osan seutukunnan liikennetarpeesta. Ja sekin vasta joskus aikojen kuluttua, ehkä toteutuessaan. Niillä rahoilla kattava lähijunaverkosto voisi olla totta varsin pian. Viimeistään nyt nämä kaksi raideliikenteen muotoa pitää arvioida rinnakkain; hyödyt ja kustannukset. Molempia ei pidä kehittää! Faktat esiin, hypetys sivuun

Nurmi-Sorilan omakotiasujan tietämys golfista kaipaa lisäinfoa. Suomessa ei ole yhtään kunnallista golfkenttää, toisin kuin kaikki frisbee-kentät. Golfkentät on rakennettu ja niitä ylläpidetään, sekä alueista maksetaan vuokraa kaupungille pelaajien rahoista (myös veroja). Frisbee-kenttien kaikki toiminta (rakentaminen, hoito ja ylläpito sekä alueet) tapahtuu verovaroin. Tietoa omakotiasujille

Ajoin Tampereelta Hämeenlinnaan niin kovassa sateessa, että se melkein edellytti takasumuvalon käyttöä. Kuitenkin ainakin 20 autoilijaa ei ollut sytyttänyt edes tavallisia takavalojaan! Äly hoi

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.