Golfia voi hyvin pelata kaukanakin, onhan se niin halpaa. Mutta asunnot pitää rakentaa lähialueille, jotta työmatkat ja kaupat, lasten harrastukset ynnä muut sellaiset olisivat ilman vaikeuksia ja kustannuksia saatavilla. Järki mukaan

Ei ehdotetut veronkevennykset auta köyhiä ja pienituloisia mitenkään, sillä heidän veroprosentti on jo pieni. Tarvitaan muita toimia heidän tukemiseen. Rahat loppuu

Hyvä Petri Siuro, olet oikealla asialla, ei pilata luontoarvoilta arvokkaita alueita tuulivoimaloilla edes ilmastonmuutoksen nimissä. Toivottavasti järki voittaa tässä asiassa, olisiko kansalaisaloitteen paikka? Samaa mieltä kanssasi. Jussi58

Ensin Venäjä lähetteli kirjeitä länsimaihin kyselläkseen maiden mielipiteitä asioista. Nyt sitten Turkki haluaa vastauksia kysymyksiinsä paperille kirjoitettuna. Hieno huomata, että vanha kunnon paperiposti on vielä arvossaan. Toivottavasti ei kestä viikkoa mennä perille kuten meillä täällä Suomessa. Ok

Miten on mahdollista, että viime kesänä peruskorjattu Teiskontien uusi leveä kevyenliikenteenväylä on jo kaivettu auki useasta kohdasta? Mitähän unohtui, voi tätä tämän päivän rakentamista! Missä työn valvoja on taas ollut, todennäköisesti nesteellä kaffella. Eikä ole ainoa paikka tässä kylässä. Voi meidän veroeuroja! Rkm Petri

Lähikunnan asukkaalle: Jos Tampereen matkailun kehittyminen jää kiinni luvattoman pysäköinnin valvonnasta, niin jääköön. Turisti, joka ei pysty maksamaan edes pysäköintiä, on muutenkin melko turha. Paz

Usein matkustan ratikalla Kaleva–keskusta-väliä ja joka kerta matkustaa myös maksamattomia. Eilen viimeksi molempiin suuntiin. Vakipaikat on ensimmäisen vaunun oven edessä, johon jäädään pälyilemään. Samoin keskellä. Pälyilevää katselua molempiin suuntiin. Pääsee ulos samantien, jos/kun tarkastaja tulee. Eilen kuuden nuoren haiseva jengi tuli Kalevan pysäkiltä avatut kaljatölkit kädessä, melkoisessa huppelissa, huusivat ja kirosivat ja meuhkasivat koko matkan keskustaan. Ainutkaan ei maksanut, pilailtiin vaan maksulaitteen kanssa. Joka kerta näitä maksamattomia. Kerran ihan alkuun olen nähnyt tarkastajat. Näitähän piti lisätä. Missä he ovat. Kävelkööt

Mikä lie nykyajan kotimaisissa tv-sarjoissa vialla, kun Metsoloita katsotaan jo kolmannessa polvessa. Ei yhtään v-alkuista vuorosanaa ainakaan. Ukkilainen

Mistähän Tampereen päättäjät ovat keksineet, että kaikki uusi rakentaminen pitää olla vain mustaa ja harmaata? Sopinee reikäisten asfalttiteiden kanssa yhteen, jos mallia on haettu jostain sota-alueelta. Kohta ei ole kauniista Tampereesta mitään jäljellä. Näyttääkö tulevaisuuden Tampere kuin se olisi pommitusten jäljiltä? Pitääkö lähteä evakkoon?

Jos Hakamettän ristillä on tapahtunu viiressä vuaressa viistoista onnettomuutta, niin soon kolme vuatta kohren. Millä laskennolla se sim muka on kauheen palio pienempi toi vuaren 2021 luku, kus sillon oli kaks kolaria. Ei siinä kohren se ratikka mitääm meinaa. Ja se Sampolan kohta si: Herra mun vereni hyytäköön! Ei palio epäonnistuneempi vois olla. Kaakinmaan Kurppa

