Ennen olivat avainkaulalapset. Yritin löytää kesäasustani paikan kännykälle. Ei ole. Muistin kasarilta kaulapussin passille. Nyt olen kännykkäkaulavanhus. Lenne

Kiitos Pirjo Hanhivaaralle ehdotuksesta Nysse 8:n kulkemisesta Hatanpään sairaalan kautta. Se palvelisi myös härmäläläisten pääsyä sairaalalle. Nythän Pirkkalasta tulevat sairaalan kautta kulkevat bussit kiertävät Härmälän kaukaa Sarankulman kautta. Miksi? Tätä emme Härmälässä ymmärrä. Huonojalkainen

Ei se kiva juttu ole, että inflaatio noin kovaa juoksee. Löysin ainakin yhden positiivisen ja negatiivisen asian, että ei tartte ostaa niin paljoa ruokaa. Ainakin laihtuu. Huonoa. Ei tule välttämättä otettua laadukasta ruokaa. P***n Inflaatio

Kysymys liikenneministerille, kuinka monta 17-vuotiasta kuskia ja nuoria matkustajia pitää kuolla ja vammautua ennen kuin järjetön ajokorttiuudistus vedetään takaisin? Tiitus

ABC Lahdesjärvi on palkannut Parkki Paten sakottamaan kiekotta pysäköiviä 60 eurolla. Miksi ABC ei ajattele sen vertaa asiakkaitaan, että laittaisi ulko-oveen muistutuksen, että muistitko laittaa kiekon. Monessa paikassa on tämä käytäntö. Sunnuntainakin taisi Pate olla paikalla koko päivän.Vinkkinä muille, ostakaa digitaalinen kiekko, alle 18 euroa, niin se maksaa äkkiä itsensä takaisin. ABC-ravintolan kannattaisi satsata mieluimmin parempaan asiakaspalveluun

Onpa Tampere muuttunut siivottomaksi. Kävelin Stocan lähellä ja Mäkkärin edessä oli kaikki roskat heitetty kadulle, mukit ja paperit. Hakametsässä ilmeisesti osittain linnut ovat repineet täysinäisestä roskiksesta kaikki roskat pitkin pysäkkikatosta. Viinapullot voisi joku käydä keräämässä pois. Äkkiä nyt tyhjentämään ja siivoamaan Tamperetta vanhaan malliin. Yäk

Meilläkin tikka söi hyönteishotellien ensimmäiset asukkaat. Sen jälkeen laitoin hotellien ympärille pörriäisten mentävän suojaverkon, nyt ovat asukkaat palanneet ja saaneet olla rauhassa. Akka

Jalkapallomaajoukkueen pelaajat osoittavat, mitä oman maan edustaminen tarkoittaa. Ei kieltäytymisiä, ei selityksiä, ei yllättäviä loukkaantumisia. Muutenkin otteet varsin hyviä huomioiden, että pelaajamateriaali on kapea. Uskon Huuhkajiin

Hervannan Baana on hieno pyörätie. Valitettavasti vain pyörien nopeudet kasvavat liian koviksi myötämäessä Korkinmäenkadulla. Siinä kohdin jos jossain, olisi hidasteiden paikka myös polkupyörille. Kohta kolahtaa

Vakuutus kuolleelle hevoselle. Kaveri ei saanut 100 prosentin(oikeus todennut) syyllisen liikennevakuutuksesta korvausta rikotusta polvesta. Ei pysty entiseen työhön. Työntekijä ei saa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sairasajan palkkaa. Nämä ovat tosia tapahtumia vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Oikeudenmukaisuus katosi aikoja sitten. Ostaako hevonen?

Lapsille suunnatut television ohjelmat ovat pelottavia ja väkivaltaisia. Kuvat ovat rajuja. Rikoksia tekevät sankarit puhuvat rumilla äänillä. Kolmella kanavalla raakuutta. Tämän on loputtava! Tuollaisia ei tule hankkia. Lapsille hellyyttä

Työeläkkeistä Esko Järvenpäälle ja maamme päättäjille: jos eläkkeellä töitä tekeviä ei kannusteta valtion ja kuntien taholta ottaa töitä vastaan, ei innosta töitä tehdä. Verotus on ihan huikeaa, kun teet vaikkapa osa-aikaisesti töitä. Tämä on se suurin syy olka tekemättä eläkkeellä töitä. Hyvin pienestä palkastani vero on lähes 25 prosenttia. En pienessä mielessänikään ymmärrä, miksi veroprosenttini työtuloon nousi, kun jäin eläkkeelle? Myös eläkkeeni on hyvin pieni, olen hoitanut rakkaat lapsemme kotona hoitovapaita käyttäen ja ollut muuton vuoksi pari kertaa työttömänä jonkun aikaa. Nyt näistä rangaistaan: lapsien saannista ja heidän hoitamisesta kotona sekä eläkkeellä ahkeroinnista. Eikä puolisollani ole sen paremmin, hän maksaa osa-aikasen työnsä työtuloista nippa nappa 40 prosenttia veroa ja tulorajan yli menevästä työtulosta yli 50 prosenttia! Eiköhän nämä ole ne kipurajat ja korjattavat, millä saadaan eläkeläisiä töihin paremmin ja heillekin ostovoimaa? Verotus on eläkkeellä töitä tekevän työntekijän rangaistus ahkeruudesta

Minussa on kai sitten jotain vikaa, kun en halua lomallani ulkomaille, Särkänniemeen tai oopperaan. Varaa olisi, mutta mieluummin menen sinne lähimmälle uimarannalle. Ilman aikataulua sähköttömällä pyörällä ja kotimatkalla voin poiketa siellä pikaruokapaikassakin. Enemmän se lomalta tuntuu, kun mikään rahan tuhlailu stressaavilla "mukalomilla". Tsirp tsirp titityy

Ainoa osakesäästötilistä hyötynyt on pankki. Tosi on

