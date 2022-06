Suurin este Tampereen matkailun kehittymiselle on kaupungin pysäköinninvalvonta, jota vihataan ja pelätään koko maassa. Lähikunnan asukas

Ensin hallitus marssitti " asiantuntijat" TV-uutisiin kertomaan, että polttonesteiden veroale ei ole järkevää. Nyt Aamulehdessä pari kaveria kertoo, että tuloverotuksen alentaminen on huono idea. Kukaan ei kerro mikä on ratkaisu nykytilanteeseen. Hallitus ei ymmärrä, että kun kaikki hinnat nousevat tätä vauhtia, niin pienituloisilla ei riitä raha vuokraan, ruokaan, lääkkeisiin jne. Voisivat ensitöikseen alentaa eläkkeiden verotuksen normaalitasolle, niin eläkeläiset voivat edelleen ostaa lääkkeensä eikä tarvitse joutua ennenaikaisesti sairaalaan. Se vasta kallista on. Miksi tämä veroalennus on niin vaikea asia? Rahaa valtiolla kyllä riittää miljardeja aseisiin, NATO- jäsenyyteen, EU- maksuihin jne. Ihmiset ovat unohtuneet hallitukselta. Papparainen

Onkohan mitään järkeä, kun lapsille tarkoitettu kerrostalon hiekkalaatikolle ei ole lapsilla mitään mahdollisuutta mennä leikkimään moneen viikkoon. Koska lokki vartioi poikasiaan. Lokki hyökkää lasten kimppuun ärhäkkäästi ja saattaa nokallaan saada pahankin vamman lapsen ohueen päälakeen. Eikös lokki ole vesilintu ja ne pitää häätää kaupungin keskustasta pois. Onhan raatihuoneenkin ikkunalaudalla terävät piikit estämässä lintujen tepastelua ikkuna pellillä. Järki käteen

Miten voi taas olla läntisellä ohitustiellä tietyömerkit ja rajoitukset jätetty tielle, vaikka työ on maalauksineen ollut valmis jo jonkin aikaa? Eikö urakoitsijaa velvoiteta poistamaan turhat rajoitukset? Harmistunut

Harrastan "eliittilajia", golfia. Kaikkine kuluineen maksaa noin 1200 euroa vuodessa. Tupakka-aski päivässä maksaa 4000 euroa vuodessa, ei taideta silti pitää eliittilajina. Golfia harrastaa Suomessa 170 000 ihmistä, eskari-ikäisestä vaariin. Kaupunki rahoittaa ja tukee monia urheilupaikkoja, miksi golf niin tavattomasti jaksaa närästää joitakin? Tuuppari

Olen jo vuosien ajan ajellut biokaasulla. Bensaa kuluu niukasti. Olen myös opetellut julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Liikkumistarpeistani johtuen en pysty omasta autosta luopumaan. Vähentyneiden ajokilometrien ja tulojen sekä ympäristöystävälliseen kaasuun kohdistetun käyttövoimaveron vuoksi harkitsen bensa-autoon palaamista. Harmistunut

Olen järkyttynyt siitä mikä meno oli klo 20.30 Vanhan kirkon puistossa keskiviikkona: päihtyneitä ja sekavia nuoria skeittilautoineen, roskaa ja meteliä! Pelotti mennä ohi. Mitähän turistitkin ajattelevat? Surullista

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.