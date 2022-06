Huolestuneena seuraan maailmalla yleisten hajustettujen vessojen saapumista Suomeen. Voisiko kauppakeskuksiin varata yhden vessan meille, jotka saamme hajusteista migreenin tai astmakohtauksen ja muiden vessojen luo tieto mistä tämän löytää? Hajusteyliherkkä

Tuli tamperelaisena paha miäli, kun luin viimeistä Talouselämä-lehteä. Talouselämän 500 suurimman yrityksen listalla vain muutama oli Pirkanmaalta. Valtaosa noin 97 prosenttia oli hyväosaisten pääkaupunkiseudulla! Tarttisko täällä tehrä jotain? Tarttisko?

Nyt kun uutisoidaan Helsinki-Vantaan ruuhkista on pakko kysyä, mikä on ollut Finavian rooli valtakunnallisena toimijana? Onko se Helsingin seudun ja pääkentän nöyrä "kumileimasin"? Hajauttamisesta hyötyisivät kaikki kehä kolmosen ulkopuolella! Kun muut kentät saavat lentoja, se ei tapahdu Finavian ansiosta vaan siitä huolimatta! Oma lukunsa on taannoinen lennonjohdon siirto pois Aitovuoren luolastosta! Tässä Finavia siirsi niin sanotusti kaikki munat samaan koriin, mikä nyt viimeitään tässä nykyisessä maailmantilanteessa on osoittautunut tosi typeräksi siirroksi! Leimasin

Pelastakaa linnunlaulu Soukanpuistossa! Vielä on suuria puita ja hyvin kasvavaa nurmea. Puistosta suuri osa täyttyy lastentarhan rakennuksesta. Puistoon on tulossa Ranta-Tampellan jätteidenkäsittelylaitos, vaikka kokemus Vuoreksessa on huono. Nyt on ylärinteen suojaiseen kohtaan ilmestynyt uhkaavia mittakeppejä. Armonkallion ja Kekkosentien väliin melulta suojattua puistoa ei saa tuhota. Antakaa arvo suurille puille, joissa linnut asuvat. Tarvitsemme aidon puiston, jossa tuuli suhisee puiden latvoissa. Kuuntelemme lintujen ääniä. Mustarastaat, kiurut ja satakieli laulavat. Pelasta puisto

Tampereelle tulossa jo toinen jalitsukenttä lähelle keskustaa. Toinen kiekkohallikin jo valmistui ja pesikseenkin Kauppiin satsataan. Millaisia uusia paikkoja kulttuurin ja taiteen ystäville on valmistumassa? Vai onko tämä puoli Tampereella jäänyt vähän unholaan. Dali

Stipendien kohdentamisesta on paljon kirjoitettu. Jos stipendin lahjoittaja on yhdistys tai yritys, niin monesti mukana on ohjeistettu jakoperuste, johon koulu ei voi vaikuttaa, jos mielii jatkossakin kyseistä stipendiä jakaa. Inssi

Kuulkaas jalankulkijat, ottakaa ne melunlähteet pois korviltanne, että kuulette pyöräilijän kellonsoiton. Muutenkaan siitä kellon kilautuksesta ei pidä suuttua. Se on meidän molempien turvaksi. Turvalliset ohitukset, olkaa hyvä

Tammelan stadionin kuluihin lisärahaa 3,2 miljoonaa. Tampereen kaupungin päättäjät, mistä nämä rahat otetaan pois? Älkää vain sanoko, että vanhuksilta ja lapsiperheiltä ja terveydenhuollosta! Joko taas

Iso tori Tampereen Keskustorille olisi jotakin uutta ja hienoa. Kauppa käy ja mahtuisi sielläkin istahtaa, vaikka oluelle, jos ei kahvi maustu. Uudenlainen tori, jossa bistropalveluja, perheillekin. Omaperäisiä ideoita tamperelaisittain

