Jorma66:lla on ratkaisu, miten lätkäfanien kiipeily ehkäistään

Tehokkain tapa ehkäistä lätkäfanien kiipeilyä valopylväisiin, suihkukaivoihin ja kioskien katoille olisi, jos Suomi häviäisi pronssiottelun. Jorma66

Tampereen asunto-ja maapolitiikassa asetettiin tavoitteeksi kohtuuhintainen asuminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ratikkareittien varrelle ei voi rakentaa enää asuntoja. On todettu, että maavuokrat ja asuntojen neliöhinnat ovat korkeimmat ratikan läheisyydessä rantarakentamisen jälkeen. Mites tässä näin kävi

Eikö olisi jo aika kieltää teiden pintoja kuluttavien nastarenkaiden käyttö autoissa? Kitkarenkailla pärjää mainiosti, etenkin yleisillä teillä ja kaduilla ajeltaessa. Kestopäällystetien asfalttipinnan yhtenä rakenneosana käytetään bitumia, josta noin 60 prosenttia on ollut peräisin Venäjältä meillä Suomessa. Lisäksi ongelmana tulee olemaan jatkossa bitumin valmistus uusiutumattomasta raaka-aineesta, öljystä. Kitkoille kyllä

Nimimerkki kysyy missä on poliisin liikennevalvonta. Sitä ei juuri enää ole. Puhallutukset on vähentyneet noin kolmannekseen. Jopa kamerapönttöjen ylinopeusrajaa on nostettu, kun järjestelmä ei toimi. Vanhassa vara parempi

Polkupyöräilijöiden on ihan turha valittaa, ettei Tampereella ole tarpeeksi kevyen liiketeen väyliä/pyöräteitä! 90 prosenttia pyöräilijöistä tunkee kapeille rikkonaisille jalkakäytäville, vaikka toisella puolella tietä on leveä pyörätie. Lähes tyhjillä kaduilla, jossa autot matelevat 30 km/h tunnissa, uskaltaa aikuinen myös ajaa. Käyttäkää edes jo olemassa olevia väyliä ennen kuin vaaditte uusia, joita sitten ei kuitenkaan käytetä. Taidankin alkaa kävelemään pyöräteillä, niissä on paljon vähemmän pyöriä kun jalkakäytävillä. Jalkakäytäväpyöräilijät kuriin

Miksi Lapinniemen ulkoilureitin varrelta Tampereella puuttuu jäätelökioski? Vastarannalla Ranta-Tampellan rantareitillä niitä on jo kaksi. Päivittäin rantareitillä ulkoileva

