Ratikassa on muuten mukava matkustaa, mutta miksi ilmastointi on niin kylmällä? Pari–kolme astetta lämpimämpi olisi miellyttävämpi. Vakimatkustaja

Tammela, viihtyisä Tampereen kaupunginosa, ilmava hengittää ja paljon vihreää. Mitä tapahtuu nyt? Taloja korotetaan pilviin, jokainen nurkka täytetään raskailla rakennuksilla. Kaikki valo ja väljyys katoaa. Raskain sydämin

Nimimerkki Varokaa pyöriä, tänne mitään punaisella merkittyjä pyöräteitä tarvita. Tampere oli tarpeeksi punainen muutenkin aikanaan. Selvin päin, napit pois korvista ja kännykät taskuun, niin pyöräilijät kuin muutkin kulkijat! Kyä onnistuu. Ja Acuta kiittää. Seppo

Kiitos järjellisestä mielipiteestäsi älypuhelinten ylivallasta, Topias Tanskanen! Toit hienosti esille sen, miten nuoret ja koulutetutkaan ihmiset, (ja yhä useammin etenkään he,) eivät halua ryhtyä älypuhelimen "vangiksi”, kun meitä älyluurittomia pidetään tällä hetkellä yleisesti jotenkin jälkeenjääneenä massana. Oma ratkaisuni on sinnitellä älyluurittomassa vapaudessani niin kauan kuin se vain suinkin on tässä yhteiskunnassa mahdollista. Puhelin on tarpeen vain soittamiseen ja tekstaamiseen. En halua olla sidottu eettisesti ja ilmastopoliittisesti arveluttavaan ja kansalaisia epätasa-arvoistavaan käsipantaan, jolla aikaani ja elämääni hallitsevat yleisten palvelujen lisäksi myös viranomaiset niin, että olemassaoloni ja henkilöllisyyteni pystyy kohta todistamaan enää vain älypuhelimen näyttö. Eeva Jyrinki

Miksi kukaan ei uskalla sanoa että Erdogan on Putinin juoksupoika. Lenne

Tampereen kaupungin tarjoama viimeisin vitsaus: Peltolammin uimarannan kaikki pukuhuoneet ovat viikonloppuisin kiinni, on hellettä tai ei. Miksi ei palkata jotain nuoria, jotka hoitavat ovet auki ja kiinni viikonloppuisin? Vuoden ympäri uimassa käynyt

Meidän pitää ymmärtää, että elintasomme laskee tänä ja todennäköisesti muutamana seuraavanakin vuonna. Se, että hintojennousua vaaditaan kompensoitavaksi ei johda hyvään. Talous pitää saada toimimaan, tuet ei siinä auta. Maalaispoika

Eikös nimenomaan EK halunnut liittokohtaiset sopimukset? Nyt, ennen kuin neuvotteluja on käyty, niin he ovat valjastaneet poliitikot kyhäämään kikyä ja muuta yleistä palkkakiristystä. H******n pellet

Mikä helpotuksen huokaus, Risto Korhonen Viikinsaaren kesäteatterin lavalla ja edelleen omalla erityisellä taidollaan roolissa kuin roolissa! Olen ollut Tampereen Teatterin vankka kannattaja ja Klubijäsen jo vuosikymmenten ajan. Nyt koronan jo välillä vietyä meiltä "teatterihulluilta" nautintomme pitkäksi ajaksi, olen iloiten taas päässyt muutaman esityksen katsomaan. Mutta mihin on näyttelijöiden joukosta hävinnyt tuo muuntuvaisuuden erikoislahjakkuus Risto Korhonen? Muistelkaapa hänen roolisuoritustaan esimerkiksi näytelmissä Piukat paikat tai Sademies! Hänen kaltaistaan lavakarismaa ei edes koko Suomenkaan näyttelijäjoukossa monella ole! Kiitos Risto

Vuosia puhuttu, kuinka Nurmi-Sorilaan rakennetaan uusi ja viihtyisä asuinalue. Nyt puhutaan, että sinne tulee suuri golfkenttä. Riittääkö tilaa molemmille vai pitääkö valita mitä sinne kannattaa rakentaa. Tampereelle muutto kasvaa huimaa vauhtia ja tilaa pitäisi löytää tuhansille kaupunkiin muuttajille. Ruotula täyttyisi jo muutamassa vuodessa. Tiger W.

Onko kukaan Tampereen kaupungin rahojenlaskija ynnäillyt, paljonko maksaa terveydenhoidossa käytettävien, yksityisiltä firmoilta hankittujen hoitajasijaisten käyttö? Jospa siihen menevä raha jyvitettäisiinkin vakituisten hoitajien hankkimiseen ja pitämiseen? Sitouttaminen

Kyllähän me hoitajat ja muutkin kuntatyöntekijät veroja maksamme! Jos muut maksavat meidän palkkamme, kuten jotkut asian ilmaisevat, ajateltakoon sitten niin, että meidän verorahoilla maksetaan heille muun muassa hyvinvointipalveluja ja koulutusta. Yks hoitsu vaan

Sotaharjoitukset lisääntyvät, Suomi Natoon, lisää rahaa puolustukseen, aita itärajalle, viikon hätävara kotiin, eli Suomi varautuu täysimittaiseen sotaan. Alik. Evp

Aloittaakohan Saarikko vaikean etuisuuksien pudotuspelin kansanedustajien sopeutumisrahoista ja sopeutumiseläkkeistä? Vaikiaa

Mihin ovat poistuneet tarinat opiskelijoista, jotka uhosivat sijoittamalla opintolainansa osakesäästötilille jättävänsä työelämän jopa 4-kymppisinä? Ainakin omasta sijoituksista on sulanut lähes kaikki pois. Miinusta pukkaa

