Tuntuu siltä, että yhteiskunnassamme tärkeintä ovat terassit, bilettäminen ja urheilu. Kansalle viinaa ja sirkushuveja, niin hyvin menee. Kansalainen

Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus ovat eri asioita. Jos otetaan kaikilta saman verran, on se tasavertaista, mutta kun vähempiosaiset saavat hyväosaisia enemmän vaikkapa rahallista avustusta tai verokevennystä, on se oikeudenmukaista. Oikeudenmukaisuus kunniaan

Lämmin kiitos sinulle, tuntematon naishenkilö, joka olit mieheni puolesta maksanut hänen bussimatkansa 10.6. iltapäivällä linja-autoaseman pysäkillä. Bussi oli matkalla Kaukajärvelle. Hyvää kesää sinulle! Muistisairaan vaimo

16-vuotiaan kuoleman aiheuttamisesta 2 vuotta 4 kuukautta vankeutta!? Kyllä ei ole ihmishengellä mitään arvoa tänä päivänä. Kaikki myötätunto omaisille. Uskomatonta

Pitääkö tosielämän rikollisista nykyään tehdä tv-sarja? Ranta-aho, Karalahti ja nyt Aarnio. Ihmeellistä rikollisten ihannointia. Ihmettelijä

Toimittaja Kati Kalliosaari kirjoitti nasevasti (AL 9.6.), että on aika miettiä, miten vanhuksia hoidetaan tulevaisuudessa. Vallanpitäjät ovat olleet hiljaa vuosikausia eräästä Suomen ”huippusaavutuksesta”. Olemme nimittäin saavuttaneet Euroopan ennätyksen ”uusien vanhusten syntymisessä”. Tämä seikka on ollut tiedossa jo pitkään, syntyihän viime sodan jälkeen monena vuonna 100 000 lasta eli kaksinkertainen määrä nykyiseen nähden. Olisi aika tulevia sukupolvia ajatellen jättää huvitteluyhdyntä hieman vähemmälle ja harrastaa vastaavasti hieman enemmän hyöty-yhdyntää. Päättäjien on syytä kannustaa voimakkaasti tähän, samoin kaikenlaisen vastuullisen median. Tohtori

Vaadittava ikärajaa riittävästi sen sijaan, että päästetään rattiin niin nuorena, ettei arvostelukyky ja itsesuojeluvaisto ole vielä kehittynyt. As 67

Onko Tampereen kaupungin järjestyssäännöistä poistettu pykälä, joka kieltää koirat urheilukentältä? NouHau

Mielipidekirjoitus Stipendien jakoperusteet uudistettava, Vammalassa Marttilan alakoulussa olimme kevätjuhlassa ja siellä ei jaettu stipendejä, vaan yhden oppilaan nimi julkaistiin ja kerrottiin hänen taistelevan vakavan sairauden kanssa ja samalla sinnikkäästi opiskelevan. Hänet nostettiin stipendien yläpuolelle. Kiitos opettajille, siellä ymmärrettiin, ettei stipendeillä ollut nyt merkitystä. Marttilan koulu on edelläkävijä. Parempi koulumaailma

Keskustorin orvokit revitty parhaassa kukoistuksessaan vaihtolavalle ja laitettu uusia istutuksia, jotka vuorostaan nyt jurottaa. Haaskausta

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.