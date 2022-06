Olin lasteni kanssa katsomassa Gymnaestradan esityksiä Nokia-areenalla. Todella hienoja olivat. Miksi äänet oli säädetty todella, todella kovalle? Lapset olisivat tarvinneet ja minä myös kuulosuojaimet. Miksi voimistelun katsomiseen tarvitaan kuulosuojaimet. Miksi? Eikö pelkkä esitys riitä pienemmällä volyymilla! Desibeli

Golfkenttä väistyy ratikan ja asuntojen tieltä. Entä golfkentän tieltä? Arvokasta kulttuuri- ja maanviljelysmaisemaa tuhotaan. Golfari

Hyönteishotelleja kehotetaan laittamaan pörriäisten lisääntymisen avuksi. Yllätin tikan omassa pihassa seisovasta pöydästä. Eilen kuuntelin naapurin pihasta tikan koputusta. Tikkahan siellä aterioi. TJ

Tv-uutiset: Ukrainan tilanne, katsokaa lisää nettisivuiltamme! Niinistö matkustaa, katsokaa lisää nettisivuiltamme! Uusi käänne Naton tilanteessa, katsokaa lisää nettisivuiltamme. Miksi tulee tv-uutiset, kun kaikki pitää katsoa netistä. Turhis

Lila Lammi (AL 12.6.), Sanna Marin ei ole kuka tahansa Maija Meikäläinen vaan Suomen pääministeri. Aina on pääministerin tekemisiä seurattu sukupuolesta ja iästä riippumatta. Itsekin voi vaikuttaa julkisuuskuvaan. Näinkin on

Katselin taas huvittuneena "huuhkajien" peliä, näistä pelaajista saisi hyviä näyttelijöitä teattereihin. Ensin ei pystytä liikkumaan ja parin sekunnin päästä juostaan täyttä päätä. Naurettavaa! Pellepoika

Aivan järjetön ratikan linjaus Lielahdessa! Kaikki asukkaat/asiakkaat jää kauas oikealle, sielä on kaupatkin. No, pääseepä ratikalla ainakin leikkikentälle ja jalitsua pelaan, talvella kiakkoo. En enää ihmettele ratikan suunniteltua nopeutta Pynsä-Lietsu, rantaa pitkin kun raiteet tehdään. Linjausta ehdottomasti muutettava kulkeen kauppojen kautta! Maksavat asiakkaat maksaa myös ratikan

Miksi terveydenhoitokoulutukseen otetaan aivan liian vähän oppilaita, kun pyrkijöitä on todella paljon? Miksi kokeet ovat niin vaikeat, ettei suurin osa halukkaista pääse? Tuntuu oudolta, että ihmisten hoitamiseen tarvitaan vaikeita ja monimutkaisia kysymyksiä. Tärkeintä pitää olla, että hoitajia koulutetaan mahdollisimman paljon, koska halukkaita on. Siitäkin huolimatta, että palkkaus on ala-arvoista. Tämä koulutus on tällä hetkellä kaikkein tärkein, ykkösasia! Tehkää kiireesti te, jotka koulutettavien opiskelijamäärästä päätätte muutoksen valintamäärään. Hoitajat ykkösprioriteetti

Nysselle kiitos, että bussivuoroja lisätty Teiskossa. Matkustajia voi olla kyllä turha odottaa, kun aikataulut pitää osata tarkastaa kolmesta eri bussinumeron aikatauluista ennen kuin tietää kulkevat bussit. Eli Teiskon bussit yhteen aikatauluun ja pali-vuoroihin linkki myös. Pitäisi ajatella uusiksi, onnistuu kyllä

Työnantajajärjestöt romuttivat keskitetyn sopimusjärjestelmän. Nyt ne itkevät järjestöjen tekemiä korkeita sopimuksia. Miksi hylättiin toimiva järjestelmä? Vanhassa vara parempi

Presidentin mielestä Suomen tehtävä on puolustaa Ahvenanmaan demilitarisaatiota. Ruotsikin on kuulemma valmis kimppaan. Venäjä ei välitä mistään demilitarisaatioista. Toivottavasti Suomen ja Ruotsin yleisesikunnilla on suunnitelmat valmiina, kun Venäjä hyökkää. Saariston helmi oli suunnitelma Ahvenanmaan miehittämiseksi. Nyt sieltä takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa käteistä on kuulemma palautettu oligarkki Pavel Melnikoville. Voi tätä sinisilmäisyyttä

Tänä päivänä, kun työpaikoilla teams-palaverit on käytäntö, niin osallistujat, muistakaa, älkää puhuko muiden puheenvuorojen päälle, pysykää agendassa ja aikalimiitissä. Jos ei näin toimita, tuloksena on kakofonia: kaikki puhuu, kukaan ei kuuntele ja palaverin tulos on nolla. Tyhjät tynnyrit kolisee eniten

Miksi maksaisin sähköllä kulkevasta saman tasoisesta autosta yli kymmenentuhatta euroa enemmän kuin bensalla kulkevasta autosta? Vaikka bensa maksaakin järkyttävän paljon, niin sähköllä kulkevasta autosta ei kannattavaa saa edes Elon laskuopilla laskien. Jussi 76

Vinkki: Minkäänlaista tavarakaaosta tai tilanahtautta ei synny, jos tavaraa on sopiva määrä kyseiseen tilaan. Ja kaikilla tavaroilla on oma paikka. Ammattijärjestäjä

Curling-kasvatus kantaa nyt hedelmää työelämässä. Kyseisen kasvatuksen saaneille ei saa huomauttaa mistään, ei komentaa, ei opastaa, ei ohjeistaa. Lapsien on terveellistä kohdata myös vastoinkäymisiä ja oppia myöskin käsittelemään niitä. Liiallinen "polkujen siloittaminen" on karhunpalvelus lapselle. Elämä on

