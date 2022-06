Tänä kesänä kurulainen muori menee yksin Särkänniemeen. Kun ei ole mitä lie mopiilia ja lähimpään R-kioskiin on 50 kilometriä. Pankkikortti on, mutta kun lähimaksulla ei voi Nyssessä maksaa kuin yhden matkan. Lastenlapsia harmittaa

Tampereen päättäjät voisivat vierailla Turussa katsomassa, miten tyylikkäitä kioski- ja kahvilarakennuksia siellä on rakennettu Kauppatorille! Meillä Tampereella on sekä Laukon- että Tammelantorilla ruma joukko erilaisia koppeja, Keskustoriltakin puuttuu tyylikäs miljööseen sopiva kahvila/kioskirakennus! Timpuri

Raivostuttaa, kun mainoskanavilla elokuvien lopputekstit pilkotaan mainoskuviin. Äklöä. Elokuvafani

Onhan näistä katoilla pomppijoista ja muista paikkojen rikkojista kuvia. Ei muuta kuin nimet selville ja selvitysten jälkeen sakot ja korvaukset maksuun. Kameroita kaikilla ja kaikkialla. Kuvat poliisille ja syylliset maksumiehiksi. Ei näitä kuulu yhteisestä kassasta maksaa. Pthyj

Mistä johtuu lätkäfanien ainainen tarve menestysjuhlissa kiivetä jonnekin? Kiipeillessä rikkoutuu joko paikat tai pudotessa kiipeilijä itse. Onko kehitys apinasta ihmiseksi vielä kesken? Homo sapiens

Nimimerkki Särkynyt sydän, itse olen aikoinani ollut keskitason koululainen. Stipendejä en koskaan saanut, enkä niitä myöskään odottanut. Stipendit menivät niille, jotka olivat parhaita jossain. En kokenut olevani muita huonompi tai jääväni huomiotta. Elämä vain on sellaista, että kaikki ei aina voi voittaa ja saada palkintoa. Tämäkin on hyvä pienen (ja aikuisen) ihmisen oppia ilman, että jokaisesta pettymyksestä tai häviöstä rusentuu. AH

Kerrostalojen korottamisella on kulttuurinen hintansa. Hämeenpuisto 39:n korotus merkitsi Pyynikin alarinteen taloille näkymän menettämistä keskustaan. Ilmastointilaite katolla sulki lopulta Tuomiokirkon tornin näkymisen. Minne muutan?

Kuulkaas pyöräilijät, jos teidän polkupyörissä ei pirikello toimi tai puuttuu kokonaan, antakaa äänimerkki vaikka suulla: tööt, tyyt. Jos pirikello löytyy ja toimii, niin käyttäkää! Turvalliset ohitukset, kiitos

Turkin jarrumies on aiheuttanut Naton arvostukselle ja arvovallalle suurta vahinkoa. Turkki on välittömästi suljettava pois Naton päätöksenteon ja tiedustelutiedon piiristä väliaikaisesti. Muut Nato-maat voivat aloittaa Suomen ja Ruotsin hakemusten ratifiointiprosessit. Ei voi olla niin, yksi henkilö pyörittää Naton päätöksentekoa. Aikaisemmin oli todettu, Suomi ja Ruotsi ovat Natokelpoisia. On aika toimia

Outo mainos televisiossa, kaadetaan ruokaa toisten päähän. Kamalaa ruualla leikkimistä. Ruoka on kallista näinä aikoina. Tekijät hävetkää

