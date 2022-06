Ajan jatkuvasti ylinopeutta – missä on poliisin liikennevalvonta?

Sain ylinopeudesta sakon 1981 Liikkuvalta poliisilta Vammalassa. Vaikka autoillessani ajan jatkuvasti ylinopeutta, niin en voi kuin ihmetellä, missä se poliisin liikennevalvonta on tällä kertaa. Poliisi on ystävä

Pirkan pyöräily on sunnuntaina. Liikenteenohjaajat ovat turvaamassa pyöräilijöitä. Emme ole siellä kiusataksemme muita tielläliikkujia. Linnainmaalla sattui viime vuonna ikävä onnettomuus, jossa syyllinen oli autoilija. Liikenteenohjaajat näkevät kauemmaksi, koska seisovat, joten annetaan heidän hoitaa tehtävänsä. Tippa Oksanen

On epäoikeudenmukaista, että niille joiden palkat maksetaan verovaroista, saavat viiden vuoden ajan isommat palkankorotukset. Lisäksi heillä on ollut pitkään paremmat lomaedut kuin yksityisellä puolella. Tapio

Menimme kävelylle kaupunginosan ainoaan jäljelle jätettyyn puistonosaan. Kuuntelimme lintujen laulua isoissa satavuotiaissa puissa. Vanhan hiekkatien varrella on penkki. Istuimme ihailemaan vihreää luontoa ja kuuntelemaan lintuja. Epämiellyttävä haju levisi penkin päätyyn sijoitetusta roskapöntöstä. Pian sen aiheuttaja selvisi. Ison koiran ulkoiluttajapariskunta toi koiran jätökset pussissa pönttöön. Koiran jätösten säilöt on sijoitettava kauas istuinpenkeistä. Jonne kuuluu myös tupakannatsojen tuhkasäilö. Nyt maa penkin edustalla on kymmenien natsojen peittämä. Tarvitsemme raitista ilmaa ja luonnon tuoksua. Soukkapuisto

Taas kerran Tampereen kaupungilta järjetöntä touhua ainakin Lentävänniemessä. Kun on aurinkoinen ja kuiva sää. siivotaan katuja koneella kuivana, mikä valtava pöly. Eikö olisi voitu tehdä sateella, kun ei kumminkaan kastella, vaikka sanotaan että tehdään kastellen. Näin Tampereella! Onko tarkoitus lisätä kuolleisuutta? Eikö koronan ja muun hoitamattomuuden takia ole tarpeeksi runsasta. Näin toimii ikärasismi ja sairaat pois tieltä. Yksi kärsivä monen puolesta

Voisiko Tampere hankkia kaikkialla muualla käytössä olevaa sensaatiomaista tekniikkaa, osaamista ja tahtotilaa myös, jolla saadaan aikaiseksi vihreät aallot myös autoliikenteelle? Tuntuu typerältä, kun esimerkiksi Viinikan sekoomuksesta Ratinan sillalle pääsy edellyttää aina pysähtymistä viisiin valoihin. Vihreät puolestaan ovat niin lyhyet, että hämäläisillä reflekseillä läpi ehtii vain muutama auto, joskus jopa ei yhtäkään, kun pitää somettaa. Turha myös näyttää punaista, jos ei ole risteävää liikennettä eikä jalankulkijoita. Polttista palaa, ympäristö saastuu turhaan ja jalankulkijat haukkovat henkeään seisovien autojen takia. Tällaisesta kiusaamisesta ei myöskään lisäänny turvallisuus, rattiraivo kyllä. Tuskinpa lisää myöskään pyöräilyä tai ratikointia – lisää kyllä tietysti Tampereelta poistumista muihin kyliin. Ehkäpä se sitten onkin perimmäinen tarkoitus – Tampere seisotetaan autottomille, usein myös tulottomille veronsaajille. Voitaisiinko myös harkita, että kun muuta liikennettä ei ole, sallittaisiin ajo punaisilla? Tai valot olisivat ihan keltaisilla, kun liikenne vähäinen? Voisiko yksittäinen jalankulkija odottaa hetken taukoa, jolloin ylittää tie, eikä pysäyttää viiden sekunnin säästön takia autoja? Lempääläinen yrittäjä, jonka asiakkaat ja verenpaine Tampereella

Poliisilaitokselle pitäisi palkata muutama henkilö ainoastaan ottamaan sormenjälkiä. Useimmat hakevat passia digitaalisesti, mutta osa joutuu pelkästään sormenjälkien antamista varten käymään poliisilaitoksella. Niiden ottaminen tapahtuu nopeasti, jolloin paikalla jonottavien määrä vähenisi merkittävästi. Tehokkuutta hommaan

Voisi Tampereen kaupunki tarjota edes korvatulpat meille koulun naapurustossa asuville Pyynikillä. 7.6. ei kotona nurkkaa, minne jatkuvaa 'sireeniä' paeta. Väistötilaa valmistellaan. Ihan aivoihin sattuu

Mikä on YK:n rooli Ukrainan kriisin hoidossa? Ei kuulu, eikä näy! Eikö kyseisen järjestön tehtävä ole rauhantyö ja sovittelu? Voisiko YK neuvotella sotaa käyvien maiden edustajien kanssa Ukrainan viljatoimitusten turvaamisen? Järjetön sota

Jääkiekko-otteluissa maalin koko on mielestäni liian pieni. Maalivahti kykenee peittämään vartalollaan maalin suuaukon kokonaan. Peleistä saataisiin mielenkiintoisempia lisäämällä maaliin leveyttä, näin maalivahdinkin liikkuvuus ja muut taidot joutuisivat enemmän koetukselle. Maalejakin nähtäisiin enemmän. Ei fani

Saisikohan sekarotuista naudan jauhelihaa halvemmalla kuin rotukarjan? Sipi

MM-kisat oli ja meni ja Tampereen keskusta saatiin viimeisen päälle hyvin siivotuksi. Joko nyt riittäisi välineitä muittenkin katuosuuksien hoitamiseksi. Tohtorinkadun loppupäässäkin on ainakin yksi nuppikuorma soraa ihan kasapäissä. Reska

