Aloitetaan peukutuskehu liikenteessä. Peukku ylös kanssakulkijalle, joka noudattaa sääntöjä ja huomioi muut liikenteessä! Porkkanaa, ei keppiä

Ensin joku jakelufirma tuo kirjeet ja lehden. Sitten Postin omaa jakelua edustava tuo perässä paksun nipun mainoksia. Jos oikein ymmärrän, on Postilla töissä olevilla parempi palkka, vaikka jakavat nykyään paljolti vaan mainospaperia. Näistä mainoksistakin osan tuo Tamperelaisen jakaja. Aika kovaa taitaa olla kilpailu tuollakin alalla. Yöllä vielä oma jakaja tuo Aamulehden, niin ei ainakaan vielä tarvitse digitalisaation takia postiluukkua laittaa umpeen. Dikiluu

Uutiset varoittivat ruuhkista lentoasemilla. Myös Helsingissä. Lensin Pirkkalasta Malagaan, vein auton parkkiin, kävelin lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen ja lähtöportille. Aikaa kului alle 10 minuuttia. Tätä kannattaisi markkinoida myös helsinkiläisille. Haiharavvaari

Miksi huuhkajien pelejä ei näytetä kesäkeitaan isolta screeniltä? Äly hoi tätä kiekon kaupunkia! Tyrmistynyt

Eläkkeestäni ulosmitataan noin 300 euroa. Minulle jää pari kymppiä yli, etten saa toimeentulotukea. Elä sillä. Olen parit kerrat käynyt ruokajonossa, aina on leipää etupäässä. Sekin on tietty ok. Minulla on välillä ajatuksia, onko tässä mitään järkeä enää. Mutta, kuitenkin jaksan uskoa tulevaisuuteen. Marjatta

Passijonot helpottaa puolella, kun pidennetään henkkareiden ja passien voimassaoloa 10 vuoteen. Maalaisjärki

Lupaatko, Sanna Marin, että et unohda meitä suomalaisia sitten kun sinut on valittu johonkin kansainväliseen virkaan. Jotenkin tuntuu, että kutsu voi pian tulla ja joudut miettimään ratkaisuasi. Arska

Korkeat rekat törmäilevät yllättäen mataliin siltoihin. Vanhaan hyvään aikaan niiden edessä oli alikulkukorkeudella värikäs lankku. Kolahdus kertoi, että kohta rysähtää jos matka jatkuu. Miksei ole enää? JN

Minä, joka muiden mukana valitan katujen kunnosta niin nyt lopetan. Käykää tekin katsomassa Juvankatua Kaukajärvelle päin. Käyntinne jälkeen tekään ette valita. Ihan sääliksi kävi että uskaltaako tuosta enää ajaa. Äimistynyt

Ehkä Suomen ja Ruotsin pitäisi uudelleen harkita, haluavatko ne liittyä Turkin ja sen pikkudiktaattorin johtamaan Natoon. Muilla mailla ei näytä olevan siinä mitään sananvaltaa. Kalkkuna

Jättiterasseille myös tekotikkoja ja -tinttejä. Myös muoviperhoset voisi olla kivoja. Vai onko liikaa vaivaa? Kuka luonnon merkityksestä ruikuttaa? Leena

