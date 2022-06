Ihmisten taidot kommunikoida kasvotusten taitavat olla melko hukassa, asioi www.fi on ainoa hyväksyttävä tie. Käytöstavat monellakin ties missä. Kaupassakin myyjä huusi, että käytä itsepalvelukassaa, se on sitä varten, että hän saa tehdä rauhassa muita hommia. En uskalla asioida lähikaupassa enää, etten vaan olisi häiriöksi. Nykytekniikkaa osaamaton mummeli

Maanantaina 7.15 Hallituskadulla Tampereella tummiin pukeutunut nainen: Lintujen ruokinta keskustassa kielletty! Heitit ruokaa jalkakäytävälle, mitä ihmettä ajattelit? Ovat ongelma muutenkin

Platinakonsertista näkyi, miten upea suurvalta Britannia on. Jokin toinen maa sen sijaan yrittää osoittaa valtansa raakuuksilla ja tuholla. On onni, että Suomella on lämpimät suhteet Britannian kanssa. Briteille kiitos

Vuoresta hehkutetaan Aamulehdessä. Onhan tämä mukava asuinalue, mutta tarviiko joka paikka sotkea niin sanotuilla taideteoksilla ja ylipersonoida kaikki? Eikö maisema voisi olla vain yksinkertainen, kaunis ja normaali? Varmaan joku päiväkoti-ikäinen suunnitellut asemakaavan. Pistää silmään

Ratikan 300 miljoonalla eurolla olisi saatu ainakin 600 sähköbussia, jotka kulkevat sinne minne ihmisetkin. Ihmettelevä

Vanhusten, kotona asuvien, kauppaostospalvelu Tampereella. Vanhus joutuu iltaan saakka ''vahtaamaan'', koska edellisenä päivänä tilatut ostokset tuodaan. Kohtuutonta! Jopa lauantaisaunominen siirtyy. Kun on rahaa rakentaa areena, tunneli, maauimala, ratikka ja saari Näsijärveen, niin pitää olla varaa palvella omia vanhuksia, jotka ovat maksaneet työelämässä veroja ja maksavat edelleen. Vanhusten palveluja ei saa laiminlyödä. Maailman onnellisin maa

Kaupunkisuunnittelu se pitää päivittää! Ei pelkästään siivousta. Lehti kertoo, että kisojen ajaksi tuotiin ylimääräisiä roskiksia ja katuja oikein harjattiin ja pestiin? Tason pitää olla minimi ja on Tampereen kaupunki muutakin kuin yksi kadunpätkä ja kesäkeidas keskustassa. Joka päivä on kisapäivä

Kiitos Suomen koululaitos ja kaikki ruotsin kielen opettajat! Noin vain voi ihminen mennä Eva Dahlgrenin konserttiin ja ymmärtää kuulemansa. Se on arvokas lahja ja suuri ilo. Sommarbarn -71

