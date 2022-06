Elämä ilman puhelinluetteloa on kamalaa

Elämä ilman puhelinluetteloa kamalaa, kaikilla ei nettiä/älypuhelinta (eikä taitoa niitä käyttää, jos olisi). Luettelon voisi painattaa ja laittaa maksulliseksi, niin halukkaat saisivat sen ja josta olisi suuri apu digikelvottomille. Ri

Keskiviikkona "poliisi hoiti kiireellisemmän homman ennen Rantatien ruuhkaa." Tarkoittaako tämä sitä, että Tampereella päivystää vain yksi poliisi tai yksi poliisipartio? En tiennytkään, että määrärahat on näin vähissä. Lisäksi Tieliikennekeskus tiedotti, että tilanne oli ohi jo heti klo 17 jälkeen. Todellisuudessa liikenne ruuhkautui Pispalan valtatiellä vielä 19.30. Vesa V.

Tampereelle tuhannet ihmiset viettivät jääkiekkojuhlaa, yhteen pakkautuneena huudettiin ja riekuttiin. Ulkomaisia oli mukana paljon. Ai että yllätys, kun koronatilanne huononee? Ei kun itsestään selvä seuraus! Sitä saa mitä tilaa

On EU:ta, YK:ta, Natoa ynnä muita kalliita yhteiskuntien ylläpitämiä instituutioita. Voimattomia näyttävät olevan yhden "kahelin" toimien lopettamiseksi. Sota vaan jatkuu ja historia toistaa itseään eli samaa mallia mennään kuin edellisen "kahelin", Saksan Adolfin, kyydissä. Aivola

Olen aina ajatellut, että omakotitalo halutaan ihanan puutarhan kanssa. Siellä kasvaa marjapensaat, omenapuut, koristepensaat ja pienet viljelykset. Rauha. Nyt vanhoja omakotitontteja lohkotaan ja tungetaan 2 taloa samalle alle 1000 neliön tontille. Puutarhaa ei ole kuin tilkku, rivitalon pihan verran. Tätäkö nykyään halutaan? Omaa rauhaa ei siinä juuri ole. Toivon naapurisovun jatkuvan vuosien kuluessa, muuten voi tuska lisääntyä. Iso puutarha, oma tupa ja lupa

Arto, vapaaehtoiset maksavat 20 euroa, jos haluavat pitää vaatteet, reppupussin, prinssin, kynän ja muut. Jos eivät maksa, niin kaikki käytössä ollut tilpehööri pitää luovuttaa takaisin. RyynäsJeke

Arto hei, talkoot tehdään halusta auttaa, korkeintaan "mahapalkalla" ei rahasta. Talkoolainen

Jääkiekon MM-kisat ovat tulleet tiensä päähän tällä konseptilla. Muutama maa ratkoo voiton, suurin osa joukkueista on SM-liigan tasoa. Tuote ei ole kunnossa, niin kauan kuin parhaat pelaajat ovat muualla. Kansainvälinen jääkiekkoliitto ja NHL ottakoon oppia jalkapallosta joka kyllä pystyy järjestämään MM-kisat sen arvoisesti. Kisat elokuulle joka 3 – 4 vuosi. Skoda-Cup

Uusi kukkaispormestari Arto Rastas haluaa yöelämää keskustaan, bisnesmielessä tietenkin. Pääsikö unohtumaan, että keskustassa myös asutaan. Pitäisi olla yörauha jotta päivän töistä ja muista velvotteista selviää. Ei elämä kaikille ole vain terasseja ja huvittelua. Univaje

Ihmeellisiä ovat nuo turkkilaisen saunan höyryt. Löylynlyöjä Erdogan vangituttaa, kidututtaa ja tapattaa omaa kansaansa, kun samalla ajaa härskisti omaa etuaan Nato-asiassa. Maailma on täynnä näitä kaksinaamaisia johtajia, jotka pelkäävät omaa kansaansa. Paska loppu heille tulee

Nyt kiireesti Suomen eturivin poliitikot loppaamaan Nato-maiden edustajia, että kesäkuussa pidettävässä Naton kokouksessa on tehtävä muutos sääntöön sadan prosentin yksimielisyydestä muuttamalla se esimerkiksi 3/4 enemmistöön päätöksenteossa. Tällä muutoksella saadaan asiat rullaamaan. Timo

Ukrainan tilanne on järkyttävä. Pääministeri kävi sen toteamassa. Nyt Sanna Marin käy jatkuvasti matkustelemassa eri puolilla maailmaa. Kuinkahan tärkeitä ne oikeasti ovat? Mielestäni hänen olisi järkevämpää olla täällä kotimaassa. Täällä on paljon asioita tällä hetkellä, missä pitäisi olla mukana, jotka ovat tärkeitä. Jatkuva matkusteleminen ja näkyvyys saisi nyt loppua. Lennot ovat kalliita meille veronmaksajille ja pitäisi ajatella saastuttamista! Kotimaassa on töitä

Omakotitalon omistajana etsin kuntotarkastajan suomenkielisestä yrittäjästä. Joku survey ei sano mitään. Osaako edes tehdä omakotitalon tarkastusta. Suomeksi kiitos. Hanski

Nimimerkki Me emme ainakaan kyseli, että kuka tulee isovanhempia hoitamaan, kun he ovat vanhoja. Te lastenne isovanhempien jälkeläiset hoidatte omia vanhempianne. He hoitivat teitä teidän lapsuutenne ja nuoruutenne, lastenlasten hoito ei ole heille velvollisuus. eikä sillä saa kiristää heitä. Jokainen hoitaa lapsensa, lapset auttavat vanhoja vanhempiaan ja isovanhemmat auttavat kuten haluavat, jaksavat ja ehtivät. Myös isovanhempi

Tärkeä vessavertailu -juttu (AL 3.6.). Vaikka ruoka, juoma ja palvelu olisivat erinomaisia, vessojen epäsiisteys vähentää myyntiä, koittakaa nyt se ymmärtää. Siistijät kunniaan

