Särkylääke on apu kaikkiin vanhojen naisten kipuihin – kivun syytä ei tutkita

Miten on särkylääke on apu kaikkeen, varsinkin vanhojen naisten kipuihin ja kremppoihin. Eipä niitä juuri tutkita, määrätään vain Buranaa ja muita, ja sitten käy niin kuin kaukaiselle sukulaiselleni, jonka lääkkeitä jouduin katsomaan: tädillä oli 5 erilaista särkylääkettä, joita kaikkia hän otti kuuliaisesti lääkärin määräyksen mukaan eli pilleri kolmasti päivässä. Siis 15 särkypilleriä päivässä! Aika kuluikin mukavasti pillerihumalassa eikä särkyjä tuntunut tietenkään missään, mutta kipujen syytä ei koskaan tutkittu. Tablettien taikaa

Katselin Ylen aamuohjelman sääennustajaa, joka ennusti viileän sään jatkuvan. Ajattelin, miten tyytyväisiä meidän helteiden vihaajien pitää olla. Aina ei muista olla kiitollinen asioista, kun ne ovat hyvin. Nyt happea riittää, eikä ole ollenkaan niin tuskainen olo kuin edellisinä kesinä. a.k.u.

Kai kuntakin jotain nettoaa vanhusten kotipalvelusta. Vaikka työ olisi viidentoista minuutin tai puolen tunnin pätkinä, niin aika kova tuntitaksa siitä tulee normielääkkeen saajalle maksettavaksi. Eikä saa edes verovähennystä siitä. Vanhuksille pitäisi olla pidempiä avustusaikoja eikä vaan käydä ovelta kurkkimassa. Vanhuus ihan pelottaa

Vai ei Tampere sovi pyöräilyyn mäkien takia? Kyllä on ihmeellinen mielipide taas pyöräilijöiden vihaajalta. Mistä tämä viha pyöräilijöitä kohtaan oikein juontaa? Kyllä jalankulkijatkin törttöilevät jalkakäytävillä ja monta ihmistä kävelee rinnakkain ja kukaan ei haluaisi väistää vastaantulijoita. Tampere on erityisen vihamielinen kaupunki pyöräilijöille. Jalankulkija

Hervannassa kaadettiin upeat ja hyväkuntoiset lehmukset. Nyt siihen rakennetaan siltoja kävelijöille ja pyöräilijöille. Samaan aikaan levennetään ja parannetaan Insinöörinkadun pyöräteitä. Kyllä pyöräilijät saavat juhlia verorahoilla.Autoilijat ajavat kuoppaista ja reikäistä Valtaväylää kuin jotain rallipolkua varoen auton hajoamista! Verorahat

Ratinakeskuksesta linja-autoasemalle meneminen oli todella haasteellista. Suvantokatu luki, mutta kun en muista katujen nimiä, niin suuntasin Hatanpään valtatielle. No linja-autoasema löytyi, mutta missään ei ollut aikataulua ja laiturinumeroa. Selkeät opasteet, että näin tamperelaisena selviän ilman harhailuja. Kuinka ulkopaikkakuntalainen selviää

Jos Tampereen vauraus mitataan Bemarien määrällä, niin kannattaisi selvittää, moniko on kokonaan maksettu? TimoS

Nimimerkille Kiire on, mikä ihmeen kiire sinulla on hiilineutraaliksi 2030? Ne todelliset saastuttajamaat ovat asettaneet tavoitteensa vuosiin 2050 – 2070, ja pienen Suomen osuus maapallon päästöistä on vain 0,14 prosenttia. Vähemmälläkin näivetetään tämän maan teollisuus, maatalous ja ihmisten elämä tässä pienessä, puhtaassa ja metsäisessä maassa. Kohtuus kaikessa

RT & PP -nimimerkki (AL 29.5.), esityksesi julkisen sektorin 2000 euron palkkakatosta on utopistinen. Miten luulet julkiselle terveydenhuollolle, poliisille, pelastuslaitoksille ja puolustusvoimille käyvän, jos ehdottamasi palkkamalli otettaisiin käyttöön? Pitäisikö edellä mainitut tahotkin ulkoistaa ja antaa markkinoiden määrätä henkilöstön palkat? JR

Kirkoissa soi piano, rummut, kitara. Miksi? Urut ovat ainoa oikea soitin kirkoissa. Antakaa urkujen pauhata

On kesäkuu, mutta liian monessa autossa vielä nastarenkaat. Lapissakaan ei taida enää jäätä olla. Nyt sais poliisi pitää ratsian, saisivat hyvät kahvirahat. Joka neljäs auto rapisee

Itsenäisyydenkadun eteläpuolella jalkakäytävälle ratikkapysäkin kohdalle pitäisi laittaa hidastekakkosneloset. Jalkakäytävällä viheltää sen verran sinne kuulumattomia, sähköpotkimia ja pyöriä. Jkaaa

Eikö kukaan Suomen hallituksen jäsenistä ymmärrä, että kumartaminen yhdelle on pyllistämistä toiselle? Kumartelua niin EU:ta kuin itänaapuria kohti ja pyllistäminen Suomea ja sen kansalaisia päin. Hallitus ottaa lainaa ja hoitaa omat haaveensa, mutta kansa maksaa nämä törttöilyt! Mumma

Tuskinpa nimimerkin Rattiraivoa mainitsemat asiat johtuvat raivosta, vaan piittaamattomuudesta ja tietämättömyydestä. Lyhennetty autokoulu ja määräaikaiskokeiden puuttuminen on johtanut siihen, että osa autoilijoista ei tunne sääntöjä juuri lainkaan. Polkupyöräilijät vielä vähemmän. Autojen pysäköinti osittain jalkakäytävälle taas voi johtua siitä, että ajoradoista tehdään nykyään kohtuuttoman kapeita ja jalkakäytävistä leveitä. Qashqai

Mikähän taho valvoo tai varmistaa, että Kotitorin suosittelemat siivouspalvelufirmat täyttävät kriteerit tavallisessa kotisiivouksesta? Pettynyt karvaasti kaksi kertaa

