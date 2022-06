Kevätjuhlia kun ei kouluilla voida järjestää tilojen vuoksi. Kaupunki vois tarjota tilat Nokia-areenaan, mahtuisivat vanhemmat ja mummut ja papat laulamaan Suvivirren omien kouluaikojen palatessa mieleen. Siitä virrestä alkaa kesä

Kiitos Tampere vieraanvaraisuudesta ja pysäköintivirhemaksusta! Kultajuhliin osallistunut

Pyynikin rannalle kaivataan nyt tosi äkkiä vessoja. Eihän siitä mitään tule, että rantakävijät ja ympäri maata tulevat peliporukat joutuvat pissimään puskiin ja veteen. Ei hyvä

On ilo lukea Aapeli Räsäsen kolumneja urheilusivuilla! Teksteistä huomaa, että on tullut tehtyä muutakin kuin kiekon perässä luistelua. Kaiken takaa kuultaa sydämen sivistys. Se on varmasti hankittu lukemalla, pohtimalla ja havainnoimalla ympäristöä useasta näkökulmasta – hyvää kotikasvatusta unohtamatta. Entinen urheilija

Miten voidaan myöntää lupa meluterroriin Särkänniemelle? Koko seutu ja tuhannet asukkaat joutuvat pakkokuuntelemaan aivan kohtuutonta häirintää ja konemaista jyskettä valtavalla voimalla. Ei tuollaisia musiikimelutapahtumia voi keskellä asutusta järjestää. Onko lähiasukkailta kysytty lupaa, ei ole. Asunnoissa ei puheääntä kuule kun melu tunkeutuu joka paikkaan. Miten on

Kyllä Tampereen poliisikin palvelee. Uusin henkilökorttihakemuksen torstaina ja sain tunnistautumisajan seuraavalle päivällä. Homma sujui kuin Strömsössä, ystävällisesti ja nopeasti. Hannu Hanhi

Katselin dokumenttia Ukrainan sodasta ja voin pahoin. Sen jälkeen katselin osan dokumenttia Monacosta ja voin entistä pahemmin. Oli liian imelää katsottavaa ainakin minulle. Kyllä heräsi monenlaisia tunteita ja mietteitä, miten erilailla asiat voivat olla. Toivottavasti ökyrikkaat roistot miljardilaivoineen eivät enää pääse sinne elvistelemään kansaltaan ryöstämillä rahoilla. Yök

Kalevankankaan hautausmaalle lisää parkkipaikkoja haluavalle, kyllä sitä rakasta saa käydä tervehtimässä muulloinkin kuin sesonkiaikana. R

Käsittämätöntä, että Vanhan kirkon puistoon on tehty skeittipaikka. Pilaa kauniin maiseman puistosta ja puistoon. Häiritsee Laikun lavan tapahtumia ja meteli kuulunee kirkkoon. Nuoret tuotu huumeidenmyyjien viereen. Sipri

