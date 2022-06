On todella hienoa saada Tampereelle ensi vuonnakin jääkiekon MM-kisat! Nyt on aikaa suunnitella kaikkien aikojen kisat. Urheilu on myös perheiden juttu, joten tarjotaan niin omille kuin vieraille elämyksiä. Telttoja, joissa voi seurata kisoja koko perhe. Kaikki urheiluhenkiset eivät juo kaljaa. Viihdykettä lapsille, jos tuntuu välillä kyllästyttävän. Myyntikojuja joissa muutakin kuin krääsää ja rääpettä! Mummu 5-vuotiaan Tapparan kannattajan puolesta

Onko Tampereen Keskustorin kirkosta tehty markkinapaikka. Mielestäni kirkon ei kuulu olla jääkiekkokatsomo, onko unohtunut kirkon käyttötarkoitus. Kirkko on pyhitetty Herran huoneeksi. Maailma muuttuu, jumalansana pysyy aina samana. Kuinka jatkossa aiotte toimia? Seppo

Oletteko nähneet MTV3:n MM-kisalähetyksissä upeaa Tamperettamme. Niinpä, en minäkään. Luulisi, että mainosrahoilla saisi edes yhden dronen hankittua, jolla esitellä maailmalle kaunista kaupunkiamme. Nyt kameraryhmä ei tunnu liikahtavan hallin pihalta metriäkään kauemmas. Yle tekisi paremmin

10 miljoonan kisavoitosta maksetaan varmaan kunnon korvaus myös talkooväelle! Arto

Nimimerkki Qua Vadis sanoo, että pukumiehet ja messuväki täyttävät kiekkokatsomot. Kannattaa muistaa, että kuluttajat maksavat näiden liput ja vielä kestityksenkin. Valitettavasti

Rännikiekko, irtokiekko paluukiekko päätykiekko ja lopuksi pitkä kiekko. Millä ihmeen kiekolla ne pelit pelattiin. Kiekoton

Jääkiekkoliitto kahmii miljoonia meidän tavallisten veronmaksajien kustannuksella. On tehty ratikkareitti areenaan monen tärkeämmän paikan kustannuksella ja sponsoroitu rakennusta. Missä on tämän busineksen avoimuus? Olympiakomiteaa on avattu, jääkiekko on äijien klubi liikemaailman lonkeroineen. Demokratia, onko sitä? Samat tyypit kymmeniä vuosia ja ohjailevat myös kaupunkia. Miten tällainen menneisyyden linnake kuin jääkiekkobusiness saa toimia kritiikittä? Eipä ole minkäänlaista elettä Ukrainan hätää kärsivien auttamiseksi tehty. Kysymys kuuluu, miten näillä miljoonilla osallistutaan sodan uhrien auttamiseen? ST

Tampereen joukkoliikenne ei onnistunut kisaviikonloppuna tehtävästään. Areenan pelin loputtua viimeiset bussit ajeli Täynnä-valo palaen pysäkkien ohi. Korvaavia busseja ei tullut. Kymmeniä tuhansia ihmisiä liikkeellä julkisilla kulkuneuvoilla. Haloo järjestelijät! Samako homma ensi vuonna? Tuiskeessa huiskeeseen omalla vai

Toivottavasti ensi vuoden jääkiekon MM-kisoissa pääsee ratikalla myös myöhäisemmistä peleistä kotiin. Iltapelit alkoivat klo 20.20 ja ainakin jatkoajan jälkeen pysäkillä oli turha odottaa ratikkaa kun kello lähenteli jo 23:a. Hienot kisat

Useiden miljoonien voitto muutamassa viikossa tuskin onnistuu ensi vuoden kisoissa. Kuka lähtee toisen kerran maksamaan itsensä kipeäksi, kun Riikassa hinnat jäävät puoleen Tampereen hinnoista. Hans Lankari

