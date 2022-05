Missä roskikset Nokialla? Ihmettelen kun niitä ei ole kuin linja-autopysäkeillä. Koiran kakat ynnä muut roskat päätyvät kadulle, luontoon. Itse kahden koiran omistajana tunnen vastuuni ja kerään ne. On kiva kävellä samoja katuja, kun ei tarvitsisi kierrellä toisten roskia ja ulosteita. Ainoa paikka mikä on hyvin varustettu Nokialla on Eedenin ympäristön ulkoilumaastot. Siellä on roskiksia sopivin välein. Siellä jopa koirien kakkapussien pisteitä. Sataman alue on Nokialla ainoa saastainen alue. Roskia ja likaista kaupungin katuhiekkaa kasoina. Kaunis veneranta Pyhäjärvi-näkymin jää senkin vuoksi monelta kokematta. Pidä kaupunki siistinä on vähän unohtunut. Ehkä tämä on sitä kierrätystaloutta parhaimmillaan. Ei kuitenkaan ole kiva koko pitkää lenkkiä kulkea esimerkiksi kakkapussien kanssa. Onko roskiksiin investoiminen kallista? Onneksi on yksityisiä asukkaita pientaloalueilla, jotka ovat merkinneet roskiksensa koiratarralla. Iso kiitos heille siitä. Ulkoilija

Työnantajat ovat huolissaan työntekijöiden ammattitaidottomuudesta. Ammattikouluista tehtiin osaamiskeskuksia. Perustettiin uusia opintopaikkoja, joihin ei löydy ammattialojen osaajia opettajiksi. Koulutusaika lyhennettiin viidestä kolmivuotisiksi etäopetukseksi. Ammattiin annetaan valmistumistodistus. Opiskelijoille sanotaan "työssä oppii". Työnantaja ei voi palkata opetettavaksi työntekijää, joka ei osaa ammatin perusasioita. Ammattiopetuksen puute johtaa työttömyyteen ja alan vaihtoon. Lehtori

Olen jo kuukausien ajan saanut ikkunastani seurata, miten Puuvillatehtaankadun ely-keskuksen talon katolla Suomen lippu liehuu vuorokausitolkulla jonkun liputuspäivän jälkeen. Niin taas viime viikollakin, kunnes sunnuntaiaamuna se vihdoin oli otettu pois. Aamulehden kolumnistikin hiljattain muistutti Suomen lipun käytön säännöistä ja lipun kunnioittamisen velvoitteesta. Eipä näytä kyseisen talon huoltomies tai -yhtiö ohjeista piittaavan. Luulisi edes joidenkin ely-keskuksen virkailijoiden joskus tämän huolimattomuuden panneen merkille ja asiaan puuttuneen, kun muutenkin työkseen moneen asiaan määräyksiään jakelevat! Häpeällistä

Tampereen kaupungin järjestyssääntöihin pitää lisätä kohta, jossa spraymaaleilla tehdyt vahingot ovat minimissä 5 000 euron sakon arvoisia! Jos tekijät ovat alaikäisiä, korvaus peritään huoltajilta! Nämä töhrijät ovat saaneet mellastaa rauhassa, mutta tälle toiminnalle pitää tulla loppu, koska ne rumentavat kaupunkikuvaa, sekä puhdistuskulut kasvavat vuosittain merkittävästi! Timpuri

Hermostuttaa, kun jatkuvasti lehdistö kauppaa kaikenlaisia uhkakuvia. Annettaisiin meidän ihmisten huokaista välillä, jotta jaksetaan taas seuraavan taudin kanssa taistella. Pidetään hullua jännityksessä

Muutostutkija piilotetun totuuden kertoi eli keitä Tampere vetää puoleensa. Todelliset veronmaksajat siltä listalta puuttuivat. Rane

Tätäkö se nyt on? Ennen jouduttiin olemaan Venäjän kanssa suomettuneita. Onko sama tilanne Natoon päin? Eikö meidät pitänyt olla tervetulleita Natoon? Nyt nöyristellään, että päästäisiin sinne. Evakon tytär

Matti Kuusela (Al 23.5.), mitäpä jos Jaakko Syrjä tulisi muistetuksi parhaiten omana itsenään vuonna 2026, jolloin hänen syntymästään tulee 100 vuotta. Vaimon juhlavuosi vahvistaisi varjopulmaa, ei poista

Motoristi1955 testissä kahdeksankympin nopeudessa auto pysähtyi metrin lyhyemmällä matkalla. Perässäroikkuja on aina riski itselle ja muille, oli ajoneuvo mikä vain. Nykyautojen ajonhallinjärjestelmä ei aina auta, jos kuskina on idiootti. Ratkaisevinta on etäisyys edellä ajavaan, että jää reagointiaikaa, jos jotain sattuu. Motoristi58

Kaikille, jotka saavat palkan veronmaksajilta (eli velasta), pitää riittää 2000 euroa kuukaudesta. Kun valtionvelka on maksettu, voidaan ehkä nostaa. Suu säkkiä myöten. Työ on samanarvoista. Vastaavasti yksityiselle puolelle täydellinen palkkavapaus, kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos terve ei halua tehdä työtä, hänelle ei pidä maksaa. Jos ei suostu, kärsiköön. RT & PP

Punaiset liikennevalot pätkivät. Ne katkaisevat jatkuvasti liikenteen sujumisen Satakunnankadulla ja Pispalan valtatiellä. Ilmanlaatuun vaikuttavasta ajoneuvoliikenteen vihreä aalto ei ole käytössä Tampereen pääkadulla. 250 000 asujan kaupungissa ei huolehdita ilman laadusta. Jalkakäytävä

Nimimerkki Yhteiskuntavastuu on sitä mieltä, että rescue-koirat ja siemenet ovat suurin riski leviäville taudeille. Globaali pandemia lähti liikkeelle ihmisestä, joka söi eläintä. Yltiöpäinen lihansyönti on riski myös antibioottiresistenssin kannalta. Ilmastoasiat siihen liittyen luulisi olevan jo tiedossa. Luontoa tuhoamalla ei katoa vain puhdas Suomi, vaan kaikki muukin. Vastuunkantaja

Apinarokko tulee, korona menee. Toivottavasti ihmiset säilyttävät suhteellisuudentajunsa eivätkä mene joukkohysteriaan, kuten koronan aikana. Maailmalla kulkee aina viruksia ja rokkoja, silti harva niihin sairastuu. Apinat pois harteilta

Tampere tarvitsee työpaikkoja tarkastajille. Koiraveroa varten, kuka omistaa koiran? Vartioita saamaan vastuuseen töhryjen tekijät, paikkojen särkijät ja roskaajat. Kaikki edellä mainitut ovat suuri kuluerä. Ei riitä vain jääkiekkoajan kestävä, kallis silmänlumesiivous. Yhteisen hyvän puolesta

Laajan tutkimuksen mukaan 32 prosenttia nuorista pelkää tulevan työn olevan liian raskasta. Onpa huolestuttavaa. Ei siis vain raskasta vaan liian raskasta. Mikähän on heidän tulevaisuudensuunnitelmansa? Millä tämä yhteiskunta tulevaisuudessa toimii? Maalaispoika

Vilja tekee leivän hinnasta viidenneksen. Loput leipomo, kuljetus ja kauppa. Miksi hinnat nousee? Keinottelu ja kuppaus eri tasoilla kun maailmantilanne on sellainen kuin on. Tammela

Natoon liittyminen. Turkki vaatii Suomelta ja Ruotsilta erillissopimusta. Nyt jäitä hattuun, montako sopimusta muut ovat tehneet? Luulin että sopimus tehdään ainoastaan Naton kanssa. Edessä 30 sopimusta? Olli

Mitähän noille kaljaporukoille pitäis tehdä. Tuntuu, että joka kaupan oviaukon läheisyydessä majailee päivästä riippumatta jonkinlainen ryhmä kittaamassa kaljaa ja muuta viinaa. Eikö niille vois tehdä sivummalle ihan oman örvellyspaikan. Ei ole kiva joka kauppareissulla katsella ja kuunnella näitä julkijuopettelijoita. Minkä takia pitää jäädä ihan siihen lähelle ryyppään ja valloittaa penkit. Vartijat välillä häätää, mutta pian kuitenkin sama meno päällä. Voiko tämän ryypiskelyn jotenkin kieltää kaupan alueella. Hyi

Jos Tampere aikoo olla hiilineutraali 2030, kiirettä pitää. Joukkoliikenteen kehittäminen on avutonta puuhastelua. Raideliikenne, ja nimenomaan lähijunayhteydet, ovat avainasemassa. Yhteyksiä kaikkiin suuntiin tarvitaan. Ratkaisevaa ovat riittävä vuoroväli, liikennöinti aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, myös viikonloppuina. Elämämme sykli on 24/7. Tähän pitää vastata. Kiire on

Ei kortti kaikkea ratkaise, vastaus sinulle: R-kioskilla myydään kertalippuja busseihin ja ratikkaan, joten ei pitäisi olla ongelmaa. Minä vaan

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.