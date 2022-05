Tarvittiin kiakkokisat ja areena, että kaupungin pormestaroijat heräsivät siihen, että siivota pitää ja katuja pestä. Asukkaat ja yrittäjät on toivoneet siisteyttä, turvallisuutta ja liikkumisen helpottamista vuosia. Jos ny pirettäiskin kaupunki kokeilumielessä siistinä ja turvallisena ekaks seuraaviin kisoihin asti? Tampere on pysyvien kokeilujen kaupunki

Mukava katsoa MM-kiekkoa paikan päällä kuin myös telkusta, kun jää on valkoinen ja kiekko näkyy. Toista kuin liigan peleissä kun jää on mainosten väriä täynnä oleva tilkkutäkki. Herätys Tappara ja Ilves, kiekko on yleisölaji. Palmström Koskista

Olen jyrkästi eri mieltä siitä, että Parkanon torni olisi Euroopan rumin rakennus. Rumin on ylivoimaisesti Pyynikin uimarannan kahvilarakennus. Timo

Hämeenkadulla Tampereella on muutaman pyöräilijän takia tehty pyörätiet ja aivan väärään paikkaan. Jalankulkijoita on paljon enemmän. Koko ajan saa varoa, kun kävelee Hämeenkadulla, siksi en liioin kuljekaan siellä ainakaan huvikseni. Tampere ei sovellu pyöräilyyn, jo mäkienkin takia. Ajattelija

Lokki tarttui siima jalassaan ratikan ajolankaan uutisoi Aamulehti. Ei mennyt ihan pykälien mukaan, koska lokki päästettiin siima jalassaan matkaansa jatkamaan. Eläinsuojelulain mukaan hädänalaisen eläimen auttaminen on jokaisen velvollisuus. Tapauksessa olisi ollut mahdollisuus hoitaa homma kunnolla ja päästää lintu siimasta. Ottakaa opiksi

Jääkiekkoliitto kertoo tekevänsä 8 – 10 miljoonaa euroa voittoa kisoista. Pukumiehet ja messuväki täyttävät katsomot, duunari maksaa samoista lipuista aivan eri hinnan, jos edes saa lippuja. Kisakadut ovat käytännössä baarien jatkeita, joissa väki juo itsensä tiedottomaan kuntoon. Viime viikonloppu Acutassa oli kesän pahin, kaikki paikat täynnä hokikansaa ja skuutterikuskeja. Huikeeta tekemistä jääkiekkoperheeltä! Qua Vadis

Nyt olisi myös hyvä aika laittaa mopot ja moottoripyörät maahantulokieltoon, muuten kuin sähköiset pyörät. Meluhaitat vähenisi sekä saastuttaminen, koska näille laitteille ei näköjään saada käyttömaksua. Tapsa

Täällä kirjoitettiin, että yksityinen vanhusten hoiva reilustikin kohdeltuna on varmasti edullisempaa kuin kunnan tuottama hoiva. Miten se on mahdollista, koska hoitotyö lienee hyvinkin samanlainen, mutta yksityisen tulee lisäksi tuottaa voittoa? Inssi

Kevätesikot, voikukat ja apilat kaupunkilaisten iloksi. Säästymme leikkureiden melulta. Säästäkää keltaisena kivienkoloissa kukkivat maksaruohot myrkytyksiltä. Luonto

On uutisoitu lähes päivittäin, että Venäjä käy Ukrainassa barbaarimaista sotaa. Samaan aikaan Suomessa on nostettu esiin naisten asevelvollisuus pakollisena. Jo antiikin roomalaiset sanoivat: vain barbaarit lähettävät naisensa sotaan. Reservin luutnantti

Haloo Tampereen päättäjät! Etätyöt ja töiden monimuotoistuminen lisääntyvät ja ihmiset hakeutuvat myös asumaan väljemmin. Olisiko vihdoin aika laittaa kaupunkimme pohjoisen alueen kaavoitukseen seuraava vaihde päälle, eikä laittaa kaikkia paukkuja keskustan täydennysrakentamiseen. Teiskon suunnalla on tilaa, sinne pikaisesti uusia tontteja kasvavaan kysyntään! Me menetämme jo nyt liikaa veronmaksajia kehyskuntiin, kun meillä ei ole tarjolla riittävästi omakotitontteja. Pitovoimaa kaipaava

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.