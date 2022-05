Helsingin poliisi palvelee! Varasin ajan passiasioissa keskiviikkona ja sain ajan saman viikon lauantaille. Siellä puretaan jonoja myös viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina. Kannatti käydä Helsingissä, nyt on passiasiat kunnossa. Voisiko Tampere ottaa mallia? Matka odottaa

Mitäpä jos suojatiemerkin yhteyteen lisättäisiin pyöräilijälle keltainen kolmio pyöräilijän kuvalla. Tämä merkki kertoisi selkeästi pyöräilijälle väistämisvelvollisuudesta muuhun liikenteeseen nähden suojatielle ajettaessa. Näin vältyttäisiin monelta turhalta läheltä piti tilanteesta. Elämysmatkailija

Areenan palvelupisteitten korkeista hinnoista puhuttu. Vesipullo maksaa 3 euroa! Ratkaisin ongelman hakemalla järjestäjien pahvimukiin wc:stä hanasta vettä! Varmasti ehkä jopa parempaa, eikä maksa mitään! 6000 euroa kuutio

Kiitokset kaikille teille, jotka teette palkatonta ja uskomattoman arvokasta työtä urheiluseuroissa lasten ja nuorten hyväksi. Olette kasvattamassa Suomen seuraavaa sukupolvea. Veteraani

Kivituhkapöly nousee tuulen voimasta katukuiluissa ylös kerroksiin, parvekkeille ja ilmanvaihdon mukana asuntoihin. Tampellan esplanadi, Juhlatalonkatu ja Lapintie on puhdistettava sepelimurskasta ja kivituhkasta. Neljäs kerros

Kuinka moni Tampereen valtuustoon jäsen on syntyperäinen tamperelainen? Olisi kiinnostavaa tietää näiden muutosten keskellä? Miten on

Tampereen kaupunki tekee hienoa maisemointityötä Lielahden Niemenrannassa, mutta tunnelman pilaa aivan Näsijärven rannassa oleva frisbeegolfrata, joka on siivottomassa kunnossa. Harrastajat, viekää roskat roskiksiin, joita on runsaasti alueella! Tamperelainen

Jääkiekon MM-kisoissa puhutaan tunnelmasta, on kuulemma lattea tunnelma Suomen peleissäkin. Eipä ole ihme koska sieltä puuttuu henkilöt, jotka normaalisti käyvät liigaotteluissa, hintataso lipuissa on liian korkea taviksille, yrityksillä sekä julkkiksilla on mahdollisuus mennä peleihin. Näin ollen sinne mennään esiintymään ja seurustelemaan, ehkä peli on sivu seikka. Tapsa

Kalevankankaan hautausmaan parkkipaikka on sesonkiaikoina monesti täynnä, eli parkkipaikkoja tarvittaisiin lisää. Miksi päättäjät toimivat juuri päinvastoin? Mikki

