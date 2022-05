Tähän aikaan kaupoissa myytävät perunat ovat huonolaatuisia, puoliksi pilaantuneita. Sitä ei näe pakkauksen ulkopuolelta. On epärehellistä myydä kelvotonta ruokaa täydellä hinnalla. Olisi reilun kaupan mukaista myydä ne halvennuksella. Hyvä peruna hyvää

Ihminen on peto toiselle ihmiselle. Useimmiten julmempi kuin eläin toiselle eläimelle. Ja kuinka helppoa on asettua kiusaajan puolelle, olla hiljaa. Se vaatii todellista rohkeutta, olla puolustajan asemassa. Siihen ei moni kykene. Moni kiusattu voi olla hiljaa – luottaa karman lakiin: mitä teet, palaa luoksesi moninkertaisesti. Tai joillakin voi tulla niin sanotusti kuppi täyteen. Eikö maailmassa ole vaikeuksia, pahuutta ihan tarpeeksi, niin että voitaisiin elää elämää toisiamme ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Joiltain kai liikaa vaadittu

Miksi ihmeessä pohjoismaisten kielten kääntäjät suomentavat esimerkiksi kuninkaallisten silmästä silmään tehtyjä haastatteluja yksikön kolmannessa persoonassa? Jotkut käyttävät sekaisin oikeaoppista suomen teitittelymuotoa ja yksikön kolmatta persoonaa, mikä saa ihmettelemään johdonmukaisuuden puutetta entistä enemmän. Ottaako hän limunaatia?

Totuus näkyy katsomalla peiliin, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Ei aina, sillä osa ihmisistä on valitettavasti niin taitavia että osaavat valehdella uskottavasti jopa itselleen! Taikapeili

Tilasin netistä koiratarvikkeita keskiviikkona. Torstaina oli noudettavissa postista. Oli hyvä nopea toimitus. Ruusuja Petelle ja Postille. Kusti polkee ja posti kulkee

Miettikää te, jotka tuotte ulkomailta rescue-koiria tai tarkastamattomia siemeniä ja taimia, miten tuhoatte puhtaan Suomen taudeilla. Yhteiskuntavastuu

Koiranulkoiluttajana en voi kuin ihmetellä tamperelaisten laiskuutta kerätä karvaisten kavereidensa jätöksiä lenkkien yhteydessä. Osaltaan asiaan voi vaikuttaa myös kaupungin saamattomuus asentaa roskiksia ulkoilureiteille ja metsien kupeessa kulkevien teiden varrelle. Skarppaamista kaivataan siis monella suunnalla. Kakat pussiin ja roskiin, kiitos! Herra Möttönen

MM-jääkiekon kuuluttaja Nokia-areenassa, voisitko kiinnittää huomiota englanninkielisiin kuulutuksiin. Siinä kielessä ei ole ö-kirjainta. Sevenöö, hookingöö ynnä muuta. kuulostavat todella pahalta. Ari Niemistö

Venäjä tuuppasi vahingossa vihreän vallankumouksen liikkeelle. Pakko on hyvä konsultti ja kirittäjä. Jos yleensä mistään on kiittäminen "pientä vihreää miestä" Vladimir Putinia, niin juuri tästä. Kun muun maailman oma järki ei riittänyt ajoissa hallittuun muutokseen, tarvittiin kyllin vahva heräte ja ajolähtö. Vielä joitakin aikoja sitten uusiutuvaa energiaa väheksyttiin, ivattiin ja esitettiin jos vaikka mitä Tuulivoima tappoi Siikaisissa(kin) kanat ja räjäytti silmien verisuonet -höpö höpöjä. Onneksi energiasaralla uudet tuulet puhaltavat ja uusi suvaitsevaisuuden lehti on kääntymässä. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Haapapoppelit, vaahterat, saarnivaahterat ja kirsikkapuut korostavat värityksellään hentoja herääviä vihersävyjä, joita tummat ikivihreät tehostavat. Tampereen Kirkkopuisto ja Sorsapuisto Tampere-talon vieressä ovat kaupunkipuiston esimerkit. Kiitos puisto-osasto! Tampereen pohjoisreunasta puuttuu puisto! Näsijärven rantaan tarvitaan puisto ja puita. Niittyjä

Ei ole mitään tapoja Nokia-areenalla istuvilla suomalaisilla, jotka pitävät edessä olevan istuimen selkänojaa kenkätelineenä. Kengät kuuluu lattiaan. Näin on

Energian hinta on hirvittävä. Raakaöljyn hinta on pudonnut ja sekoitevelvollisuuden nostosta on luovuttu, mutta polttoaineen hinta vaan nousee. Markkinatalous ei toimi, koska olemme liian pieni markkina-alue. Markkinatalouden kannattajalle tämä on vaikeaa, mutta kun muut vaihtoehdot ovat vielä huonompia. Maalaispoika

Nimimerkki Lenne. totta kai hakisin 4. rokotuksen oitis, jos saisin, mutta astma, eikä keuhkoahtaumatautikaan ole riittävä peruste! En tiedä, mihin näitä rokotteita jemmataan kun niissäkin on parasta ennen-päiväys. Roskiinko? Riskiryhmäläinen

Hyvä oikeaan osuva kirjoitus liikennemelun terveyshaitoista (AL 22.5.). Melu on saaste ja se tappaa. On käsittämätöntä, kuinka kepeästi siihen suhtaudutaan vielä vuonna 2022. Laki sallii erilaisia moottoriajoneuvoja pikkulapsille leikkikaluiksi joka paikkaan. Kadut ja asuntoalueet ovat täynnä pörinää – lehtipuhaltimia unohtamatta. Kaikki tuottaa melusaastetta ja tappaa ihmisiä. Miksi näin?

