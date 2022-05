Kun katsoo Tampereella olevia ruoka- ja passijonoja ei voi välttyä ajatukselta, että samalta näyttää kuin 1970-luvun Neuvostoliitossa. Onneksi sirkushuveja löytyy uusien urheilupyhättöjen muodossa. Velkaa Suomi ottaa lisää, kävin katsomassa Suomen velkakelloa ja oma osuuteni näyttää olevan 25 000 euroa! Kahtiajakautunut velkainen kansa

Kiitos Acutan sankareille. Jaksatte tehdä työtänne, vaikka potilasmäärä on valtava ja tilat ahtaat. Lisää resursseja Acutaan! Potilas

Mihin Amurin kävelykatujen penkit ovat kadonneet? Muutama kiinteä penkki on jäljellä mutta irtonaiset harmaat penkit on viety pois. Tampereen kaupungilta on kyselty mutta ei sieltä vastausta saa. Amurintiikeri

Olipa erinomainen kirjoitus Antti Roineella rakentamisen viihtyisyyden ja kauneuden tarpeesta (AL 12.5.). Lisää vaan tällaisia näkemyksiä, niin laajemminkin alettaisiin heräämään ja vaatimaan muutosta nykyiseen ankeaan rakentamiseen. Tällöin saataisiin myös rakennusliikkeet ja arkkitehdit heräämään ihmisten todelliselle halulle. Miksi kaupunkisuunnittelu on annettu gryndereiden käsiin, joille se ei kuulu? Aurelius

Asvaltoiduista kaduista, ratikkakiskoista ja korkeista seinistä, niistä on Tampereen arkkitehtuuri tehty. Syntyperäinen

