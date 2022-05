Käsittääkseni me emme apua tarvitse vaan Ukraina

On se aika imelää touhu Nato-kysymyksessä. Taputellaan selkään ja luvataan kaikki maamme ja Ruotsin puolesta. Käsittääkseni me emme apua tarvitse vaan Ukraina. Sen kansaa tapetaan silmiemme edessä. Täällä vain uhotaan Natolla. Liekö se suomalaisten ja kenenkään turva asemahti, kun näitä mielipuolisia johtajia on vallankahvassa. Pitäisi kansan valita oikein johtajansa. Tuomo

Pispalassa on hiekkamyrsky, kun hiekkoja ei vieläkään ole poistettu! Keskustaa kyllä näälätään, mutta täällä saa veroja maksavat asukkaat tukehtua pölyyn! Pispalam mujja

Nyt se sitten vihdoin selvisi. Kun siivotaan, niin kaupunki pysyy siistinä. Toivottavasti tämä tieto kerrotaan myös Laurille ja Anna-Kaisalle. Kenties vetävät oikean johtopäätöksen. Huhtisen Markku

Kaksi kysymystä Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokelalle. Kaupinojan kallis vedenottamo otettiin juuri käyttöön. Mihin sitä tarvitaan, jos järvivesi on huonompaa kaikin puolin kuin haviteltu harjuvesi? Onko Pyynikinharjua tutkittu vedenottoon sopivaksi? Olisi paljon lähempänä kuin naapurikuntien harjut. Omalta tontilta

Vaihdan kavereiden kanssa lomakohdetta. Maa, johon piti matkustaa, on viime päivinä kertonut suuren johtajansa suulla mielipiteitä Pohjoismaista. Tämä herra saisi myös katsoa siihen kuuluisaan "peiliin", josta meidän Sale mainitsi. Mistä näitä hulluja johtajia oikein tulee? Peilikauppias

Nyt täytyy olla matkustamatta Kroatiaan ja Turkkiin, vaikka ne houkuttelevat halvoilla matkoillaan. Emme saa tukea maita, joiden päämiehet hankaloittavat meitä. Nautitaan Suomesta

Seuraavaksi myydään Raatihuone, Hämeen- ja Satakunnansilta, plus Tammerkoski! Tampereen valtuusto on myynyt omat sielunsa ahneudelle! Ei mitään kunnioitusta vanhan säilymiseen kaupungin hallussa! Söde

Kalevassa Tampereella Väinämöisenkatu on myös suosittu reitti välttää Sammonkadun liikennevalot. Nopeudet ovat ihan jotain muuta kuin 30 kilometriä tunnissa. Vauhtikaista

Jääkiekon MM-kisat ja kaupunki siistiksi, jotta kaupunkikuva näyttää turisteille ja medialle hyvältä. Eikö siisteys ole myös täällä vakituisesti asuvien etu ja oikeus sekä muulloinkin käyvien turistien ilo? Ihmetys

