Nokia-areenalla käyty kiekkoa katsomassa. Katsomoravintola oli tosi vaikea löytää. Ainoastaan järkkäri tiesi reitin, muu henkilökunta ei, kun kysyttiin. Ravintolaan käydään 3. kerroksen kautta. Olimme ensin 4. kerroksessa, missä nuoli näytti ylöspäin eli kerrosta 5. Siellä ei ollut mitään. Kyltit ja opastus kuntoon Areenassa

Energiantuotanto ja vedenottamot turvataan kyberhyökkäyksiltä helposti siten, että kaikki laitokset siirtyvät paikalliseen käsiohjaukseen ja nettipiuhat katkaistaan laitoksen nurkalta. Inssi

Nato-hakemuksen myötä Suomi paljasti todellisen karvansa suhteessa Venäjään. Tähän loppui kaksilla korteilla pelaaminen. Säijän äijä

Käsittämättömältä tuntuu,että vanha ja arvostettu Frenckellin kiinteistö myydään kaupungin toimesta I4,3 miljoonalla. Vertailun vuoksi kesähuviloista pyydetään 2–3 miljoonaa. Taidettiin saada uusi Uros! Valtuuston kannattajien nimet esiin! Eläkeläinen 88

Soitin ensimmäistä kertaa minulle myönnettyyn kauppapalveluun. Olipa kerrassaan positiivinen tilauksen ottaja. Ja perjantaina tuotiin uusi sänky nuoret miehet reippaita ja myös ystävällisiä. Voimia työhön heille! Söde

Kerrankin joku arkkitehti uskalsi sanoa suorat sanat Tampereen kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. No, muutosta on silti turha odottaa. Tätä hyvä veli järjestelmäähän on jatkunut jo vuosikaudet. Mullesulle

Vieraspaikkakuntalaiset hööpötti meitä tamperelaisia: onnikasta tuli nysse ja nynne. Nyt kisoissa Tampere on sievistellen kiekon koti. Täällä pelataan kiakkoo ja hokia. Kohta soitetaan pienoa

Hiihtelin Iidesjärven jäällä talvella, ja olin ihmeissäni koirien jätösten määrästä. Nyt järvellä uiskentelee ja ruokailee joutsenia ja muita vesilintuja, ja saavat todennäköisesti ulostebakteereita. Mielestäni järvi ja sen rannat kuuluu luonnoneläimille ei koirien wc-käyttöön. En ole koirien vihaaja, niiden käytös riippuu omistajasta. Luontoa kunnioittava

Miten on mahdollista ettei Muroleen kanavalla ole septitankin tyhjennysmahdollisuutta veneilijöille? Käsittääkseni se on lakisääteinen asia, joka kuntien tulee hoitaa. Voinko tehdä asiasta rikosilmoituksen. Kyllä olisi hienoa jos joku Ruoveden kunnasta vastaisi tähän hämmästelyyn. MTH

Mihinkä perustuu isot hintojen korotukset, esimerkiksi kirjolohen hinta oli vielä kuukausi sitten 14-15 euroa kilo ja tarjouksessa 12-13 euroa kilo. Nyt suomalaisen kirjolohen kilohinta liikkuu 25-28 eurossa. Olisi hyvä tietää, mihin tämä perustuu, ei ainakaan Ukrainan sotaan, vaan kaupan ahneuteen nostella kiireellä monien tuotteiden hintoja sodan varjolla. Tapsa

Mitä ihmettä on ajateltu, kun Tammelantorin kirppisosan myyntipöydät on aseteltu pitkiksi pötköiksi ilman rakoja? Miten siellä pötkön keskellä olevat myyjät pääsevät liikkumaan? Hyppimällä pöydän ylitse? Samalla ovat pöydänpäädyt, joihin voi laittaa vaaterekin, vähentyneet muutamiin. Korjatkaa nyt ihmeessä asia ennen kuin kesäkausi starttaa kunnolla. Torimummo

Miksei puututa ysiysi-hintoihin, koska todellisuudessa maksat enemmän useasta tuotteesta? Sipi

Poliisilla on resurssipulaa. Rahaa tarvitaan. Pohjaton kaivo. Jääkiekkojoukkuetta kuitenkin saattamaan löytyy oikein kaksin ajoneuvoin heitä. Toisaalta ymmärrän kyllä, nykykeskustan muutoksia kun ei karttasovelluksista löydy. Jaska

Euroviisut ovat olleet vuosikausia muuta kuin alkuperäisen formaatin mukainen! Ei kyseessä ole musiikin hienoudet, ei esiintyjien ammattitaito. Kyseessä on lavashow! Voittajaksi pääsee tai joutuu maa, joka kerää eniten muiden äänestäjien sympatiat puolelleen! Torre

Suomalaiset kohtelivat omia kansalaisiaan 1918 samoin kuin venäläiset nyt veljeskansaansa. Ketään ei tuolloin asetettu syytteeseen selvistä rikoksista. Vapaussota myytti pyhitti kaiken. Varsinainen sotahan oli jo ohi, kun näitä murhatöitä oikein urakalla painettiin. Lahtarit vastaan punikit

Ovatko nykyajan opettajat niin ammattitaidottomia, etteivät saa lapsia kuriin? Vai onko heiltä kenties otettu keinot pois pistää lapset kuriin? Mika

Isänmaallisuutta kehiin. Nyt tarvitaan S-ryhmän halpuutusta ja K-ryhmän alennuksia, tuottajakorvauksien korottamista ja kovista katteista tinkimistä. Korona ja Ukrainan sota ei oikeuta kartellimaiseen inflaatiota kiihdyttävään ruualla rosvoukseen. Vastuullisuus ja eettisyys ovat tekoja – ei puhetta

Presidentti Niinistö sanoi juuri oikein ja sopivasti, kun kehotti katsomaan peiliin. Totuushan sieltä vain näkyy! Hyvin toimittu

