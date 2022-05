Soittokellot puuttuvat moottorilaudoista. Vauhdikkaat ajajat voivat heläyttää varoittaakseen jalkakäytävillä liikkuvia. Moottorilautojen vauhti ylittää muiden kävelyteiden kulkijoiden tahdin. Moottorilaudat kuuluvat ajoneuvoradalle! Äänetön vauhti

Kovasti on yritetty panostaa kisakansan viihtymiseen keskustassa. Kun väki vaelsi areenalta ulos illalla, oli jo melkein pimeä, mutta katuvalot ei vielä päällä. Näytti aika ankealta ja vaaralliseltakin ratin takaa. Taksikuski

Kuinka naiivi Nato onkaan ollut sääntömuodostuksessaan, kun päätöksiin vaaditaan yksimielisyys, ainahan yksi vastaanpanija löytyy omassa asiassaan, vähintään vaadittava 1/3 vastustus asioiden tyrmäämiseen! Mobilemake

Kiitos Aamulehdelle 50 vuotta sitten -osiosta. Uutisia voisi olla esittelyssä laajemminkin. Nyt täytyy odotella kiltisti lehtilakon loppumista, se siis loppui 20.5.1972. His Story

Jääkiekon MM-kisat ja 17 baaria. Yhdistelmä sekin. Alkoholi ja urheilu, kertoo jotain lajin kannattajista. Miksi näin?

Uudet ilmoittautumisautomaatit eivät aina loista! Taysissa kaihileikkaukseen automaatti ei avaudu meille tavallisten aivojen omistajille. Jonoa oli seinästä seinään, ja hotellin respa juoksi edes takaisin. Onneksi joukossa oli myös niitä, joilla oli ymmärrystä asiasta, ja auttoivat meitä ymmärtämättömiä. Tiistai

Tampereen kaupunkia on laajentunut, mutta keskeinen pääkatu, Hämeenkatu on poistettu käytöstä. Ajoneuvoliikenteen käytettävissä on 250 000 asukkaan kaupungissa vain yksi kapea, yksikaistainen katu kuin muutaman tuhannen asukkaan kirkonkylässä. Liikenteen sujuvuudelle välttämätön liikennevalojen vihreä aalto ei toimi. Autot seisovat ja saastuttavat koko Satakunnankadun pituudelta. Liikenne seisoo myös Lapinkadulla. Tämä on kallista ajan käyttöä erityisesti monenlaiselle huoltoliikenteelle. Mitä tilintarkastajat ja ilmastotutkijat sanovat? Happea

Tammerkoski ja Ratina täynnä kerrostaloja. Luonto on kadotettu. Vielä on tilaisuus suunnitella Eteläpuiston lähelle uimaranta kaikille tamperelaisille. Järvi kuuluu kaikille

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.