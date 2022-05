MM-kisojen vinkit: Lippuja heilutetaan, kun pelissä on tauko. Samoin katsomosta poistutaan, kun peli ei ole käynnissä. Ota alle kouluikäisille kuulosuojaimet mukaan. Älä provosoidu muiden maiden kannattajista. Kiroilu ei ole kannattamista. Nauti – ei näitä kisoja niin usein ole Tampereella. Kisakonkari kiekon kodista

Kiitos kirsikkapuista ahtaassa nurkassa. Suuren Tampereen puisto-osasto jaksaa yrittää! Löytyykö väljempi tila keskustan alueelta, jossa voisi päästä kävelemään lähelle puita ilman meluavan ajoneuvoliikenteen pölyä? Tampellassa on kosken rannalla rautatien vieressä kolmion muotoinen nurmialue, jonka takana ikivihreät männyt antavat kauniin taustan. Kukkivien Frenckellin aukion kirsikkapuiden taustaksi kaipaa vihreää. Puita keskustaan

Koska Pirkanmaan hyvinvointialue ymmärtää saman kuin hyvät yritykset. On aina halvempaa pitää nykyinen työvoima tyytyväisenä kuin rekrytoida uusia. Ulkolaisten hoitajien rekrytointiin kuluvat miljoonat voisi käyttää nykyisten hoitajien palkkojen ja työolojen parantamiseen. Ei ole myöskään mitään takuuta siitä, että ulkolaisetkaan hoitajat alalla pysyisivät. Haluan ymmärtää mitä minulle hoitotilanteessa puhutaan

Etelä-Hervannan koulun työmaa on saanut paljon julkisuutta tällä palstalla. Ja en sitä yhtään ihmettele, kun katsoo ympärilleen työmaalla ollessa. Jouten olevia ihmisiä parvekkeilla työmaan ympärillä. Eiköhän kaupunki ihan syystä rakennuta koulua ja päiväkotia sinne, missä ihmiset asuu. Raksamies Hervannan koulun työmaalta

Suomalaisuuden päivänä 12.5. presidentti ja pääministeri avaa Nato-kantansa ja 15.5. Kaatuneiden muistopäivänä päätetään virallisesti Nato-hakemuksen jättämisestä. Sattumaa vai loistavasti harkittua symboliikkaa? Hyvä Sauli ja Sanna, Suomen turvallisuudessa aukeaa uusi aikakausi. Järjen pasuuna

Nimimerkille Lopettakaa tuo kitinä, lakon pointtihan on juuri se, ettei tarvitsisi elää noin pienellä rahalla. Palkka voi myös aluksi olla kohtuullinen, mutta jäädä jälkeen hintojen noustessa. Mitä tulee ammatinvalintaan, jos ala ei houkuttele, kohta siellä ei ole ketään tekemässä, ja se tuskin on työnantajan intressi. Anthropos oikonomikos

Kyllä hävettää, kun eräskin puisto lähellä museokeskus Vapriikkia näyttää jättömaalta. Kaikenikäiset ihmiset kulkevat nurmikon yli kaikkina vuodenaikoina. Puistosta on tullut koirapuistokin, jonne vaelletaan sieltä sun täältä. Ei ole kaupungin vika, että puiston tila on ala-arvoinen. Ovatko ihmiset unohtaneet vastuunsa vai eivätkö tiedä, mikä on jalkakäytävä? Esteetikko

Jankan Alasniitynkadulla ajonopeudet eivät ole nousseet, sillä täällä on yli 30 vuotta ajettu törkeitä ylinopeuksia, koska minkäänlaista valvontaa ei ole. Mielensäpahoittaja

Sähkön tuotantolaitoksilta pitää poistaa päästömaksu (CO2-vero) kahdeksi vuodeksi. Näin saamme sähkön riittämään paremmin Suomessa kohtuullisin kuluin. Sähköautoilija

