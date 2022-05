Miksi musiikki on kovalla yleisötapahtumissa?

Miksi musiikki on niin kovalla yleisötapahtumissa kuten Frenckellinaukion kansanjuhlassa? Monilla pienillä lapsilla ei ollut kuulosuojaimia. Työpaikoillakin on desibelimääräykset, mahdettiinkohan niitä noudattaa kaupungin kansanjuhlassa? Tinnitus

Lopettakaa kitinälle (AL 11.5.) olen valmistunut hoitoalalle 1990-luvulla. Silloin tiesin valinnastani. Silloin hoidin potilaita, ja se oli siinä ja nautin työstäni. Nykyään ei kunnolla ehdi työtä tekemään, koska työn oheen on tullut lisätöitä muun muassa tietotekniikka, ruuan jako, syöttäminen, vaatehuolto ja suihkussa avustaminen. Aikaisemmin näihin töihin oli avustajat. Säästösyistä nämä tehtävät lopetettiin ja siirrettiin hoitajille. Mutta palkka oli hoitotyöstä. Nyt on hoitajapula juuri tämän vuoksi. Marisijat voisivat mennä koittamaan kuukaudeksi oletettua "helppoa" työtä, onneksi eläkkeellä. Taru

Juhani Vehmaskangas haluaisi tutkintovaatimuksia muillekin kuin hoitoalalle. Mielestäni niitä vaaditaan jo usealle alalle, ehkä jo liiankin kanssa. Sitä paitsi tutkintohan ei takaa, että henkilö oikeasti osaa hommansa. Toisaalta ihmisen yksi vastuullisimmista toimista on parisuhteen perustaminen ja lasten hankinta, eikä niihin vaadita mitään tutkintoa tai sertifikaattia, vaikka ehkä pitäisi. Muotialan mietiskelijä

Lähettäkää poliisi kouluihin kertomaan oppilaille, mitä seuraamuksia on graffitista eli siitä kun kaikki paikat sutataan spraymaalilla ja huopakynillä. Alaikäisten vanhemmat ovat korvausvelvollisia, kun lapset saadaan kiinni vandalismista. Tampereella Epilä, Tohloppi, Pispala ja Tesoma ovat sutattu täyteen ja muistuttavat enemmänkin ghettoja! Tehkää jotain päättäjät

Eipä ole päättäjillä huolta miljoonista, kun kyse on urheilusta. Heti löytyy lisämiljoonat Tammelan stadionille eikä kukaan ala väittää, että rahaa ei yksinkertaisesti ole. Jos olisi kyse ihmisten hoitamisesta niin jo monta suuta parkuisi kuorossa, ette sellaisia rahoja löydy. Hävetkää päättäjät! Ei tätä voi ymmärtää

Tehy ja Super kantavat muka huolta hoitajien riittävyydestä. Irtisanoutumisillako se hoituu? Sakke Kakkonen

Kielessä sanojen merkitys on sopimus. Yhtäkkiä jossakin kielessä sanan merkitys on muuttunut päinvastaiseksi. Totuudesta on tullut vale, sodasta rauha ja kauniista ilmasta huono sää. Fennofiili

Keskustorin Kesäkeitaan järjestäjille toive: laittakaa enemmän avattavia varjoja pöytäryhmiin. Viime kesänä paikka oli ajoittain oikea pätsi, kun varjopaikkoja ei ollut riittävästi. Varjoisa

Mitä ihmettä? Linjan 2 päätepysäkki siirtyy Pyynikintorilta särkänniemeen. Miksi? Särkän ohi ajaa tällä hetkellä 6 eri linjan nysseä! Meidän, 2:lla matka pitenee 400 metristä 1200 metriin. Miksikö juuri 2 käytämme? Pyynikinharjulta yliopistolle se on kaikista paras nysse. Melkein ovelta ovelle. Tämmösillä toimilla vähenee maksavat asiakkaat

Miljoonia löytyy raitiovaunuun ja urheiluun, mutta ei terveydenhuoltoon ja sairauksien hoitoon. Kummallista

Täytyy Tampereen "kesäkeitaasta" sanoa, että ei kyllä silmää hivele, täysin toisiinsa sopimattomia mökkejä, kamalia kalusteita ja muovinurmi. Mikä tekee siitä keitaan? Kuninkaankadulle on tuotu muovinurmen päälle muutama kukkalaatikko ja kaksi kesäkeinua. Kuka keksii näitä kamalia somistuksia? Tällaisenako haluamme näyttäytyä maailmalle?

Vihdoinkin poistetaan Tampereen Kyttälän alueelta kymmeniä vaarallisia liikennemerkkien betoniporsaita, jotka ovat olleet jalkakäytävillä vaarana useita vuosia. Nyt merkit ovat siististi valopylväissä tai porattuna jalkakäytävän viereen. Kiitos tästä kuuluu jääkiekon MM-kisoille! Tinke

Miksi noin fiksua ihmistä kuin Silja Paavola, ei ole (vai onko?) mikään puolue pyytänyt ehdokkaaksi valtakunnan politiikkaan! Siinä on järki-ihminen paikallaan ja kaikin puolin edustava käytös, ja aina hyvin pukeutunut. Ihailija

Tampereen seutu on kehittynyt muutamassa vuodessa maamme tavoitellummaksi asuinalueeksi. Asuinalueen kauneus ja hyvä sijainti vaikuttaa, mutta suuresti vaikuttaa järkevät investoinnit. Tärkeä asia hyvän kehityksen luomisessa on hyvän, edullisen talousveden saannin turvaaminen. Sekin huomioitiin kun 2000-luvun alussa aloitettiin tekopohjavesihankkeen suunnittelu. Ei mudanmakuista pintavettä, kiitos

Olemme nähneet, mitä itänaapurimme tekee veljeskansalleen. Mitähän se onkaan valmis tekemään vihollisilleen. eMiPi

