Ainoa kaunis ja perinteinen asia Tampereella. Ja johto antaa senkin tärvellä tuosta vaan! Suihkulähteelle on ehdottomasti laitettava kupu kisojen loputtua! Eikö täällä millään ole mitään arvoa ja väliä? Kisoja tulee, mutta suihkulähde toivottavasti pysyy! Huolehtikaa

Hyvin paljon kiitoksia 11.5. Puutarhakadulla minua auttaneille, erityisesti mieshenkilölle, joka raivattuaan minut pystyyn jatkoi matkaansa ja jäi kiittelemättä. Mummo

Mielenavartaja (AL 9.5.) ja muut aborttioikeuden kyseenalaistajat voivat saivartelun sijaan pohtia, millaista on kantaa ja synnyttää vastentahtoisesti. Sikiö ei sure syntymättömyyttään. Lapsella tulee olla oikeus syntyä toivottuna ja pitää kiinni ajatuksesta toivottuna syntymisestä. Ihmiseläin

Herätys Tampereen seudun joukkoliikenteen aikatauluista päättävät. Viimeiset bussit joihinkin Tampereen lähiöihin lähtevät reilusti ennen jääkiekon MM-ottelun päättymisaikaa. Olisiko mahdollista lisätä muutama vuoro liikenteeseen? 23.15

Kunta-alan lakon aikana sairaanhoitajat hoitivat oman työnsä lisäksi myös siivouksen ja ruuan jakelun.Näin hankaloitettiin jo ennalta vaikeaa tilannetta. Ei onnistuisi miesvaltaisella alalla

Tampereella on kuulemma pulaa kaupunkisuunnittelijoista. Ottaen huomioon, minkälaisia kaupunginosia on täällä viime aikoina rakennettu, tuntuu siltä, ettei meillä koskaan mitään suunnittelijoita ole ollutkaan. On meinaan sen verran ankeaa maisemaa. Olli

Autoilija, me motoristit saatamme olla talven jäljiltä vielä hieman ruosteessa ja varomme myös kuoppia ja hiekkaa ja meihin tottumattomia muita tielläliikkujia. Ethän aja kiinni takalokasuojassa – etenkään mutkissa. Jarrutusmatkasi on sen verran pitkä, että listit meidät kuin kärpäsen. Oletko valmis elämään ihmishenki tunnollasi? Motoristi

Kansanedustaja Sofia Vikman vuodatti hallituksen vähentävän poliisin määrärahoja ja kuinka väärin se on Suomen turvallisuuden kannalta (AL 9.5.). Varmasti onkin. Mutta eikös se ollut juuri kokoomushallitus, joka takavuosina leikkauksillaan ajoi koko poliisijärjestelmän totaaliseen ahdinkoon! Siitä se alamäki alkoi. Poliittinen vastuu

Onhan se ihmeellistä, ettei nykyihmisellä itsellään muka ole vastuuta mistään. Kyllä muovisenkin aidan pitäisi järkevälle ihmiselle (homo sapiens) kertoa, ettei toiselle puolelle ole menemistä. Ari Niemistö

Verta, virtsaa, ulosteita, roskia. Ollaanko tultu puusta alas kun ulkohuussikaan ei ole tullut tutuksi? Hieno Hämeenkatu, itäpää asemalle. Jos ei tamperelaisille niin edes kisavieraille katujen pesu? Roskiksia? Ja tyhjennyksiä! Hävettää näyttää kuinka siivottomia osataan olla Tampereella

Hyvä Eeva Lahdensuo! Olet täysin oikeassa. Tampereen kaupunki on tekemässä toiminta-aikansa suurimman virheen. Frenkkelliä ei saa myydä. Eikä missään nimessä yritykselle, jolla ei ole historiaa. Eikö Uros opettanut mitään? Vain vuokraus ja sekin ehdollisena käy. Jaska

Soitin Hatanpään terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon. Odotin vuoroani 30 minuuttia ja olin 2. vuorossa, kun ilmoitettiin: paina 1, jos haluat, että soitamme sinulle, muuten puhelusi katkeaa. Se katkesi. Soitin uudelleen, olin 1. ja taas katkesi 30 minuutin jälkeen. Kokeilimme vielä toisella puhelimella, sama tulos. Kun takaisinsoitto tuli, ei saatu lääkäriaikaa. Miten päästä lääkäriin?

Puhutaan, että Suomessakin voi tulla pula lehtien tarvitsemasta paperista. Ei heti uskoisi, että tämä olisi mahdollista myös Suomessa. Jos säästää pitää, niin karsitaan lehdistä turhat tv-ohjelmasivut pois. a.k.u.

Nyt kun Tampereen Sammonkadun liikenne on saatu tapettua ratikan ja lukuisten liikennevalojen takia. Olisiko syytä kaupungin ja poliisin syytä siirtää huomio Takojan- ja Sarvijaakonkadun liikennemääriin ja nopeuksiin? Sinne on kyllä saatu 30-aluenopeusrajoitus, mutta nopeudet eivät ole lähelläkään sitä. Liikennemäärät ovat räjähtäneet, koska ei ole liikennevaloja ja suojateitäkin vain muutama, tuosta on tullut Sammonkadun sijaan Kalevan pääläpikulkuväylä. Valvontaa ja hidasteita kiitos. Kale Van Esso

Maailmansotaan on paras varautua, niin ei pääse tulemaan yllätyksiä. Sipi

Hei, nyt niitä katupesureita lähiöihin ennen kuin tukehdutaan pölyyn. Ilma on harmaana eikä henki kulje. Kova hinta keskustan pesusta. Elossako vielä kisojen jälkeen?

Kun Nokia-areena joitain vuosia sitten päätettiin rakentaa Tampereen keskustaan, oli yksi perustelu, että paikalle pääsee helposti. Nyt katuinsinöri Korpela kertoo, että "nyt ei tamperelaisenakaan kannata ajatella, että paikalle pääsee helposti ja nopeasti" (AL 10.5.). Mikä tämän asian on muuttanut päinvastaiseksi, mitä aluksi sanottiin? Kumma juttu

Nuohouksesta, mitä tulee tehdä kun nuohooja ei tule. Omistan kesähuvilan Turun saaristossa, viime nuohouksesta on kulunut yli 4 vuotta. Viimeisten 2 vuoden aikana olen soittanut paikkakunnan ainoalle nuohoojalle ainakin 10 kertaa, on maataloustöitä, peuranmetsästystä, aina jokin veruke, ettei ehdi. Saanko nuohoojan vastuuseen jos huvilani palaa? Kertokaa mitä minun tulee tehdä. Nokipalo

Tampere on todellinen kiakkokaupunki. Me paljasjalkaiset elämme sitä joka päivä senkummemmin siitä metelöimättä. Muistoista nousee 1965 jääkiekon MM-kisat kun saatiin oppikoulusta liput peliin, en enää muista mihin, mutta se on jäänyt mieleeni Hakamettänhallin käytäviltä tunnelmat ja kun käveltiin likkaporukalla Sammonkatua pelin jälkeen keskustaan ja eri maiden liput liehuivat matkan varrella. Todeksi oikeasta kiakkokaupungista tuli kuitenkin, kun naisvaltaisella työpaikallamme oli kevään ajan turkulainen harjoittelija. Hän kertoi meille, ettei Turussa koskaan työpaikan kahvihuoneessa naiset puhu jääkiakosta! Oho, meistä se kuulosti oudolta, kun koko loppu keväänkin on liigan pelien käänteistä juttua riittänyt, ikään katsomatta on ollut mielipiteitä. Eikä vain työpaikallamme vaan olivat kaupungilla kuulleet ravintolassa, oli viereisessä pöydässä ollut pari ensitreffeillä, niin keskustelussa oli ollut ensimmäisten kysymysten jälkeen kysytty "käykkö peleissä?" Täällä Tampereellahan tämä kiakkoelämä on vauvasta vaariin meidän iholla, sielussa ja verissä. Onnellinen kiakkokaupunkilainen MM22

Nimimerkille Lopettakaa tuo kitinä, onneksi omat lapsesi ovat huomanneet ajatella ajoissa sen, etteivät ole sote- tai opetusalalle töihin ajautuneet. Ja onneksi sinun lapsenlapsesi saavat nauttia hyvästä varhaiskasvatuksesta, koska on meitä "tyhmiä", jotka aikoinaan tälle alalle lähdimme. Ps. Minäkin olen kokenut työttömyyttä. Ope

Päättäjät haluavat vaikeuttaa yksityisautoilua. Jos kauppaan ei pääse omalla autolla, kauppa menettää asiakkaita. Jos taloyhtiössä ei ole riittävästi parkkipaikkoja, asuntojen arvo alenee. Autoilijat, pitäkää puolenne. Mikki

Tampereen kaupunki kustantaa jääkiekon MM-kisalipun oheen ilmaiset joukkoliikenteen palvelut. Eikö ratikkaelämyksestä voisi maksaa siinä kuin jääkiekkokokemuksestakin. Ratikassa lätkään – lätkässä ratikkaan

