Tampereelle ei löydy kaavoitusarkkitehtejä (AL 9.5.). Ketäpä työ kiinnostaisi, kun reunaehdoiksi on annettu suunnitella ahtaita sumppuja, joissa ei ole edes tarpeeksi parkkipaikkoja. Väljyyttä

Kiitos Silmätautien poliklinikka ja siellä lääkäri Mikko, sairaanhoitaja Kiia sekä koko heidän tiiminsä 2.5.! Ritva Tuulikki

Sota-ahdistus ja sen lietsominen ja ylläpitäminen on osa Venäjän disinformaatio kampanjaa, johon olemme hukkumassa. Harva olisi edes tiennyt voiton päivästä ilman päivittäistä uutisointia, asiantuntijoiden arvailuja. Venäjän pullistelu ylläpitää suurvaltailluusiota. Putinin pussiin menee

Mitään lakkoa vähättelemättä olen aika kriittinen. Jokainen on tiennyt ammattia valitessaan, mikä palkkataso on, pakollisten harjoittelun myötä, mitä työ on. Olisiko pitänyt miettiä jo silloin. Lisää palkkoja vaativat syntyneet yhteiskuntaan, jotka jo lapsesta asti saaneet kaiken, jos ei muuten niin kiukuttelemalla. Olen itse ollut pienipalkkaisessa raskaassa työssä. Lakkoiltu ei päivääkään. Eikä olisi ollut varaa jäädä lakkoon. Nyt sairaudet verottaa kuntoa ja eläkettä, jota saan vajaan tonnin. Lastenlapsia pitää hoitaa, milloin heidän sairauksien tai jonkun lakon vuoksi. Jonkunhan se on tehtävä. Vanhempien on päästävä töihin. Eikä lakkoilemaan. Minä olen kokenut työttömyyttä, nämä lakkoilijat ei tiedä edes mitä se on, ei lakkoiltaisi. Yritäpä elää tällä rahalla ja mieti sitten uudestaan. Lopettakaa tuo kitinä

Olli Helenin kolumni Morossa on täyttä asiaa. Nyt myös sote-kiinteistöjä aiotaan kaupata kiinteistösijoittajille. Kuulemma vuokrattuna tuottavat hyvin. Kaupungeilla ja kunnilla on suuret pääomat hallussaan kiinteistöissä, jossa voi harjoittaa vuokraustoimintaa ilman alkupääomia. Miksi ei vuokrata halukkaille ja saada jatkuvaa tuottoa vaikka sote-kuluihin. TJ

Millä perusteella vieläkin kerätään auton käyttövoimaveroa eli dieselveroa? Rane

