Tupakoinnin vastustajille parvekkeella! Samalla tavalla ne, jotka tupakoivat, ovat kämppänsä maksaneet. Kerrostalossa on siedettävä erilaisia asukkaita. On koiria, lapsia, nirinää ja narinaa. Muuttakaa pieni vähemmistö omaan taloon tai maalle lehmänpaskan hajuun. Narinaan kyllästynyt

Tapparan ja Ilveksen mestaruusviirit ja jäädytetyt pelipaidat tulisi olla näkyvillä areenassa. Tällöin muun muassa MM-katsojat ja nuoret ymmärtäisivät Tampereen hienon kiekkohistorian. Viirit ja paidat voisivat olla vaikka digitaalisessa muodossa näkyvillä otteluiden alussa. Mestaruudet esille

Kiitos kaupungin virka- ja luottamushenkilöt, kun luovuitte sallimasta Pyynikin harjun polkujen käytön pyöräilyyn. Pertti Järvinen

Mukanetti, mikä hieno palvelu ikäihmisille! Siellä saa apua ja neuvoja tietokoneen, puhelimien ja muiden tietotekniikkalaitteiden käyttöön. Kiitos asiantuntevasta ja nopeasta palvelusta! Apple-mummeli

Suurkiitos sinulle joka veit Koskikeskuksen Linkosuon kassalle pöydän luo unohtamani kassin. Uudet puhelinkuoretkin oli tallessa. Hyvää kevättä sinulle. Hajamielinen mummo

Muutin hiljattain Tampereella uuteen osoitteeseen. Nettikaupasta tilattu paketti oli menossa vanhaan osoitteeseen. Kaukokiidon kuljettaja soitti ja tiedusteli, että olenko kotona vastaanottamassa pakettia. Kun kerroin että osoite on muuttunut, tarjoutui kuljettaja tuomaan paketin työpaikalleni. Hienoa, että tällaista toimintakulttuuria on vielä olemassa! Olisiko onnistunut Postilta?

Nimimerkki PP & RT (AL 8.5.). Missä maailmassa elätte? Vain Hitler ajatteli noin kuin te. Kaikki maailman ongelmat eivät ole juutalaisten syytä eikä myöskään miesten, kuten väitätte. Yhtä hyvin naisparien lapsista pahimmat ongelmat syntyvät kun isästä ei ole edes tietoa. Aiotte viedä miehiltä kaikki oikeudet. Näin on

Kuinkahan puhdasta on keskustasta kerätty hunaja? Lyijyä, nokea, pölyä ja muuta haitallista on ilmassa riittävästi. No sama murhe on parvekekasvattajilla. Puhdasta luonnosta

Ratikka jälleen kiskoilta. Huonoa rakentamista tai rakentamisen valvontaa. Kyllä on ikävä sähköbusseja, joita ratikan hinnalla olisi saanut runsaasti eikä tarvitsisi kulkea vaihdoilla! Hölmöläisten touhua

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.