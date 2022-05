Tampereella touhutaan keskustaa siistiksi jääkiekon MM-kisoja varten. Miksi ei turisteille voi kertoa ja näyttää asioita niin kuin ne todellisuudessa ovat? Kadut huonossa kunnossa, talvisin ei aurata ja kesäisin harjataan sorat vasta, kun tyytymättömyys nousee riittävästi. Kyllä Tampereen pitäisi olla tamperelaisten, ei kisaturistien kaupunki. Vesa V.

Vaikka maailman asiat ovat sekaisin, niin meillä se elämä jatkuu samanlaisena. Talvella valitetaan lumesta ja liukkaista poluista, kesällä hiekasta, pölystä, koiran kakasta ja tupakoinnista. Aina meillä on syytä valittaa. Taitaa asiat olla liian hyvin. Otetaan rennommin

Hei 80-vuotias isoäiti! Itse olen vielä täysillä töissä, enkä voi auttaa tytärtäni pikku-ihmisten hoidossa näin koulujen ja päiväkotien lakon aikana. Harmi kyllä. Toisaalta 1960-luvulla, kun itse olin pieni, niin isovanhemmat eivät hoitaneet meitä sisaruksia. Hekin olivat töissä, kuten vanhempanikin. Naapurin Helga ja Heimo olivat turvana. 61-vuotias viiden lapsen mummu

80-vuotiaalle isoäidille tiedoksi, että tämä 58-vuotias kolmen ihanan pienen isoäiti lorvii vielä yhdeksän vuotta päivät ansiotyössä. Tiina Niininen

Eila Mäntyjärvi, säästö omalla autolla Ouluun on näennäinen. Polttoainekulutut ovat 7 litran mukaan 150 euroa plus renkaat, kun on karheat tiet. Myös mahdolliset haaverit sekä matkan evästys ja väsyminen. Junassa voi lukea, kävellä ja kahvitella. Meno on tasaista ja äänetöntä. Vastuu vahingoista on muiden. Fiksu valinta siis vaikkakin kallis. Jätä koslasi talliin

Ulosotossa on joillakin satoja tuhansia euroja, jotka on tehty velaksi tietoisesti ja eivät pysty ikinä maksamaan niitä pienituloisena, joten eipä heidän tarvitse huolehtia siitä. Rajan takaa on vaikea enää maksaa mitään. Tosi on

ML (AL 6.5.), toteat, että Tampereella on tarjolla harvoin vuokra-asuntoja, joiden vuokra on maksimissaan 572 euroa kuukaudessa. Vuokraovi.comin mukaan niitä oli aamulla 6.5. tarjolla 258 kappaletta. Alle 500 eurollakin asuntoja löytyi 62. Onko se paljon vai vähän? JT

K- ja S-kauppa sanovat tekevänsä hyvin pitkäaikaisia hankintasopimuksia. Näin ollen Ukrainan sota ei pitäisi näkyä hinnoissa. Kuinka S-kauppa selittää viime aikaiset reilut korotukset esimerkiksi kotimaisissa tuotteissa? Luottokorteilla ostavat nykykuluttajat ei näitä valitettavasti huomaa, kun vielä jättävät kuitin kauppaan. Ei enää yhtä halpa kuin halvin

Energian säästämiseksi laskimme kodin lämpötilaa. Makuuhuoneessa on 17 astetta. Ei olla vuosiin nukuttu näin hyvin! Arvokasta

Typerää hankkia sähköpotkulautoja. Ihmiset liikkuvat jalan muutenkin liian vähän. Tämä koskee etenkin nuoria. Potkulaudat maksavat ja aiheuttavat onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Potkulaudat tulisi poistaa kaduilta välittömästi! Kävelijä

Mielestäni se, joka on lapsen houkutellut lähettämään itsestään jotain kuvia netissä ja saanut siitä tuomion, on ansainnut sen, että hänestä julkaistaan kuva ja tiedot lehdessä. MTH

Nimimerkki Varmaan joku kateellinen KooKoo-fani: Talvi vei pipot mennessään, mutta Tampere on keltavihreä kesät talvet. Ipana

Abortista keskusteltaessa näin sukupuolineutraalina aikana löytyy kuitenkin sukupuoli nainen ja hänen yksinoikeutensa päättää kehostaan. Jos sukupuolet huomioidaan abortista päätettäessä, niin missä on miehen oikeudet? Entä abortoitavan sikiön oikeudet? Ystävättäreni sai aikuisena kuulla omalta isältään, että hänen abortoimistaan oli vakavasti suunniteltu. Asiasta järkyttynyt lahjakas ystävättäreni sanoi: "Kyse oli minun elämästäni." Mieltä voisi avartaa eri näkökulmilla

Erittäin osuva mielipidekirjoitus Maikki Hämäläinen-Ylikahrilta (AL 3.5.). Toivottavasti juuri valittu hyvinvointialueen johtaja Erhola on lukenut kirjoituksen. Joka sana on täyttä totta ja nyt on korkea aika katsoa vanhustenhoivan tilanne uudelleen. Ei sen pidä olla "tähtitiedettä" kaikkine vaatimuksineen, joita siihen on sälytetty jo useita vuosia. Laadukas ja hyvä loppuelämä ei ikävä kyllä toteudu nyt, vaan vaatii uudistusta, jota kannattaa katsella uusin silmin myös sieltä menneisyydestä. Todellista arvoa vanhuuteen

Nyt kun Fortum ja Nokian Renkaat kirjaavat miljardien tappiot Venäjän toimistaan, niin tulee ajatelleeksi, että olivatko Mikael Lilius ja Kim Gran osinkomiljoonansa ansainneet! Hanttapuli

Eikö Hanhikiven voimalaksi kannattaisi kopioida Olkiluoto 3 voimala, kun se nyt vihdoin on toimivaksi saatu. Ei tarvitsisi suunnitella eikä hyväksyttää. Kansalainen

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.