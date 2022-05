Keskustorin uudet mökit ovat mielestäni aivan liian räikeän punaisia, rumia. Vanhat niin sanotut joulumökit ovat kauniita. Vähän hillitymmät värit sopisivat kauniiseen ympäristöön paljon paremmin. Toivottavasti ne maalataan pikimmiten uudestaan! MK

Tampereella valitetaan roskaisuutta. Kattokaa peiliin! Jos elettäs vähä siivommin, siivoustarve vähenis. Asa

Tampere numero Uno, kaikki sotku ei johdu kaupungin päättäjistä, eikä puhtaanapitolaitoksesta.Täällä Kalevassa "kaupunki" harjasi ja pesi ajoradan ennalta ilmoitettuna ajankohtana, mutta, mutta, seuraavana päivänä tuli yksityinen huoltofirma harjaamaan ja pesemään jalkakäytävältä sepelit ajoradalle. Ei kai sitä voi laittaa Infran viaksi? Ukkeli

Maailmassa ja myös meillä Suomessa on monen moisia ongelmia, kuten liikakansoitus, köyhyys, nälkä, työttömyys, työhaluttomuus, yliverot, sodat, rikokset kuten raiskaukset ja ympäristötuhot. Tässä ratkaisu: tarjotaan jokaiselle vanhemmalle rahaa, jos suostuu syntyneen poikalapsensa kastrointiin. Raha pitää suhteuttaa maan bruttokansantuotteeseen ja olla riittävä, Suomessa noin 100 000 euroa/poika, Monacossa vaikka 1 miljooona ja Malissa tonni. Elämä jatkuu, koska tietty 20 prosentin ryhmä ei suostu tähän, joten lienevät niin fiksuja, että myös tämä siitoskykyiseksi jäävä poika on sitä, eikä aiheuta ongelmia elämänsä aikana, vaikka onkin libido. Eli fiksujen, vastuullisten, varakkaiden, ei-ahneiden suku jatkuu, muiden ei. Suotuisat vaikutukset alkavat näkyä noin sukupolvessa, ja kaikki on kunnossa 100 vuodessa. PP & RT

