Ulosottolakia pitäisi muuttaa. Ei ole järkevää mennä töihin, jos heti ulosotto nappaa tilistä. Saa enemmän rahaa tekemättä mitään. Tiedän, että velat on maksettava. Mutta jotain rajaa pitäisi olla. Siinä menee työhalut ihan varmasti. Ja toinen asia, miksi täällä rakennetaan niin kalliita vuokra-asuntoja, että melkein jokaisen pitää hakea asumistukea. Totta kai se on hyvä asia vuokralaiselle. Mutta ei valtiolle. Ja Kelan vuokrakatto on yksinäiselle 572 euroa kuukaudessa. Miltähän vuodelta se mahtaa olla? Hyvin harva asunto Tampereella on sen hintainen. Ja jos on huonot luottotiedot on todella vaikea saada asuntoa. Näin se vaan menee. ML

Täyttäkää nyt äkkiä Saimaan kanava vaikka Hiedanrannan kivilouheella, ettei venäläiset pääse sukellusveneellä Saimaalle. Säästetään samalla 95 miljoona kanavan korjaukseen varattuja rahoja. Nekin rahat voidaan lahjoittaa Ukrainalle. Kolme kärpästä yhdellä iskulla

Suomi hintojen noston luvattu maa! Ukrainan sota nyt verukkeena kaikkien tarvikkeiden ja palveluiden hinnoittelumuutoksissa! Jo on sikamaista. Kyllä minä niin mieleni pahoitin

Valtion, kuntien ja eläkelaitosten johtajien ansiot ovat kohtuuttoman korkeat. Toivon sairaanhoitajille ja muille valtion ja kuntien työntekijöille oikeudenmukaisen ansiotulon. Veronmaksajathan ovat maksumiehiä. Eläkeläisveronmaksaja mummeli

Kun Iso-Britannia ei enää ole EU:n jäsen, pitäisikö poistaa 2 euron kolikossa olevasta kartastakin? Minä vaan kysyn

Vanhushoiva on liian hoitajapainotteista -kirjoitus oli todella hyvä. Olen ollut samaa mieltä jo vuosia, ja sama koskee myös esimerkiksi päiväkoteja, koko henkilökunnalla ei tarvi olla yliopistotasoista koulutusta. MeMa

Hyvä Pidetään kiinni oikeuksistanne -nimimerkki taisi unohtaa omistusoikeuden ja toisen omaisuuden koskemattomuuden? Korvausvelvollisuudesta puhumattakaan? Admira Observer

USA:n ja Venäjän pitäisi olla naapurimaita. Saisivat pommittaa ja tuhota toinen toisiaan. Kumpikin maa tykkää sotia muiden maiden alueilla ja näin säästää omaa maataan järkyttävältä tuholta. Arnoldo

Kiitos Aamulehden sanaristikon piirtäjälle. Kuvat ovat selkeitä, oivaltavia ja vaihtelevia. Niitä on ilo katsoa ja tulkita. Nautinto

Onkohan hallinnossamme jokin vialla. Jo yli 70 vuotta tiedossa ollut vanhuusväestön määrä tulee yllätyksenä. Eikö tuo aika ole riittänyt varautumiseen? Vaalikausi kerrallaan

