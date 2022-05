Ehdottomasti yhden vanhemman perheiden lapset etusijalle päiväkotiin pääsyssä lakon aikana. Vanhemman päästävä tienaamaan. Tuula

Onpa ikävää, kun päiväkodit ovat lakossa. 1960 – 70-luvuilla ei ollut lakkoja, koska ei ollut päiväkoteja. Isovanhemmat hoitivat minunkin lapseni joka päivä. Missä isovanhemmat nyt luuraavat, kun eivät tule lastenlastensa avuksi? 80-vuotias isoäiti

Mitäpä jos Ahvenanmaallakin ymmärrettäisiin Mikael Hiltusen ajatus kielikysymyksenä toisinpäin. Finne

Taas säästettiin. Valittiin nainen hyvinvointialueen johtajaksi ja naisen palkkahan on miehen palkkaeurosta 0,80 euroa eli 14 000 euroa. Säästöä 3 500 euroa. Oliko näin?

Miksi kaupunkipyörät pitää sijoittaa Tampereen Koulukadulla ajoväylälle? Miksi Laukontorilta pitää viedä 4 parkkiruutua pois? Tilaa on Laukontorin ajoväylän levyisellä jalkakäytävällä tien toisella puolen. Koulukadun kentän ja golfradan välissä on sopivaa tilaa. Tämä on turhaa asenteellista kiusantekoa, tamperelaiselle virkamieskunnalle tyypillistä aatteellista vastakkainasettelua. Liikkuminen on yhteistä, torillakin kiva käydä, miksi siis haitantekoa?

Erään asiantuntijan mukaan itärajalle pitäisi rakentaa aitaa vain kriittisiin kohtiin. Eikö kriittinen kohta ole kohta, jossa ei ole aitaa? Aukko hirviaidassa

Muistaako kukaan, että me hävittiin sota, johon me lähdettiin Suur-Saksan kanssa tekemään Suur-Suomea. Venäjä olisi jo silloin voinut vallata Suomi, niin kuin se teki Virolle. Olemmeko unohtaneet jotain? Olemmeko taas turvaamassa johonkin suurvaltaan? Mummu

Kotiin on tullut useita sähkölaskuja, joiden maksuajaksi tulee noin viikko, kun postijakelu on tuonut laskun laatikkoon. (Ei ole Posti). Yritykselle tehty reklamointi johti vastaukseen, että ei kuulu heille. Reklamoi yritystä, joka jakaa postia. Sitä tietoa ei laskussa mainita, eikä se sähköyhtiön vastuuta poista. Asiakaspalvelu

Hoitajat ovat kunnon palkankorotuksen arvoisia. He tekevät kovassa kiireessä hyvää työtä. Allekirjoittanutkin sai Hatanpään sairaalassa tosi hyvää hoitoa. Kiitos

Miksihän upeaa Matilda-musikaalia esitettiin Lontoossa vuosia, mutta TTT:ssa vain kuukausia täysille katsomoille? Teatterin ystävä

Leninin ilkkujat, hän oli ensimmäinen, joka tunnisti Suomen itsenäisyyden, sen jälkeen muut perässähiihtäjät tunnusti. Sille on laitettava patsas. Oikeisto koitti tehdä Suomesta Saksan vasallivaltion, onneksi Saksa hävisi. Suomesta tuli se mikä nyt on. Historia

Myydään Hakametsän halli Jokerien kotihalliksi, säästyy tamperelaisjoukkueiden ja fanien matkarahat. Haiharavvaari

Hei Tinke! Punaiset ruukut ovat Mustassalahdessa ja edelleen samassa käytössä kuin aikaisemminkin. Kannattaa kierrellä kaupunkia niin voi yllättyä. Toinen Tinke

Pia Viitanen esitti huolestunutta ja kirjoitti olevansa hyvin hyvin huolestunut hintojen kohoamisesta ja pienituloisten pärjäämisestä, mutta onko hän tai kukaan hänen puoluetoverinsa eduskunnassa esittänyt verotuksen kohtuullistamista, sen sijaan, että Suomi on mukana lapioimassa rahaa valtioille, joita ei kulujen pienentäminen kiinnosta, koska tukea tulee aina kun pyytää. Ukkeli

Vanhempien vastuuta lastensa koulupoissaoloihin selvitetään käräjäoikeuksissa. (AL 1.5.) Toivonpa, että siellä aletaan selvittää myös koulukiusaajien osuutta poissaoloihin sekä sitä, miksi koulu on voimaton kiusaamisen torjumisessa. Suomalainen vientituote

Kuten me kaikki tamperelaiset tiedämme Tampereen keskusta on epäsiisti, roskainen eli nyt kaupungin päättäjät ja toimijat laittakaa iso vaihde päälle ja paikat kuntoon. Tampere numero Uno?

Maalis-huhtikuussa kuoli ennätysmäärä ihmisiä koronaan Suomessa. Silti maskisuosituksia lievennettiin THL:n perusteella "koronaa on niin paljon muutenkin." Pitkäaikaisesta koronasta tulossa uusi kansantauti. Kun veneessä on reikä, Suomen valtio päättää isontaa reikää. Kyllä on ilo asua maassa, jossa yksilön terveys ja elämä eivät ole minkään arvoisia. Veneilijä

Innolla tässä odotellaan, mihin soteen kuulumaton kovapalkkainen hallinnon herrankansa kunnalla työllistyy, kun työt häviävät alta? Siellä suunnalla ollaan ihan hiljaa. Josko heidät elättävät veronmaksajat eivät huomaakaan, että palkka juoksee, vaikka työt loppuivat. Hys, hys

Ohoi poliisi! Kaikille nastarenkaillaan muutenkin huonokuntoisia teitä vielä rouhuville rikesakko. Herätkää talvikaamoksesta