Äänestin eduskuntavaaleissa henkilöä, joka vastusti Natoon menoa. Nyt tämä edustaja muutti mielensä ja kannattaa Natoa. En hyväksy tätä. Vaadin kansanäänestystä

Tupakoinnin kielto leikkikentillä ja uimarannoilla on hyvä juttu. Myös ehdoton tupakointi kielto kerrostalojen parvekkeilla pitäisi saada aikaiseksi. Hajuhaitta on suuri, rajoittaa tupakoimattomien oleskelua maksettujen asuntojensa parvekkeilla, puhumattakaan passiivisen tupakoinnin tuomasta terveyshaitasta. Parvekkeilla oleskelevat myös perheen pienimmät leikeissään. Onko sitä huomioitu? Ja parveke on tarkoitettu virkistäytymiseen, jonka tupakoivat naapurit pilaavat käryyttelyllään! Kun laki on kaikilla sama ja ehdoton, se toimii. Taloyhtiöiden hallitus luopuu useimmiten tupakointikiellon aikaan saamisesta sen pitkän, moninaisen työstämisen vuoksi. Ottakaa koppi asiasta

Eri mieltä ministerin kanssa. Fortumin ja Uniperin lopetettava ostot Venäjältä. Poikkeustilanne. Pelissä Ukrainan maan ja kansan olemassaolo. Enemmistö osakas valtio määrää. Vähemmistöosakkailla ollut riittävästi tietoa. Slava Ukraini

Nimimerkki Muistaakseni, Mannerheim pommitti tykeillä Tampereen siviiliväestöä, vähän niin kuin Putin nyt. Joutaa seisomaan jatkossakin Leinolassa. Lehtorilehtinen evp

Täällä Raholassa kakkapusseja ei jätetä maahan, vaan puun tai pensaan oksalle. Linnuille evästä

Liekö Putinilla pelko, että aamuinen kaurapuuro loppuu, kun on komentanut sotilaansa ryöstöretkelle Ukrainan vilja-aittaan! Torre

Hirveä meteli tuli, kun Tapparapaita vietiin patsaalta, mutta ketään ei tunnu nyt kiinnostavan, että kuka on vienyt kaikki Ilves-pipot, lippikset ja takit ihmisiltä, kun ei niitä näy enää missään? Varmaan joku kateellinen KooKoo-fani?

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.