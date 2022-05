Ollaan empaattisia ja auttavaisia Ukrainan kansaa ja muitakin katastrofeja ja hätää kärsiviä kohtaan jatkossakin. Eihän kuitenkaan unohdeta niitä suomalaisia, jotka kamppailevat erinäisistä syistä oman selviytymisensä kanssa. Meillä Suomessa on asiat hyvin moneen muuhun verraten, mutta meillä on myös paljon niitä ihmisiä, jotka joutuvat kokemaan silkkaa epäoikeuden mukaisuutta ja vääryyttä tahoillaan. Nyt vain tuntuu siltä, että tämä asia on unohtunut kokonaan. Hekin ovat tärkeitä meille

Tampereesta on tullut ruma ja roskainen kaupunki. Eikö kukaan enää välitä? Herätys

Jalkakäytävällä ajelevia ja parkissa olevia autojakaan ei kannata väistää vaan kävellä vaan päin. Kyllä ne oppii pysymään ajoradalla, kun vähän naarmuja tulee rakkaaseen peltilehmään! Pidetään kiinni oikeuksistamme

Yli kaksi miljoonaa maksaa oikeudenkäynti kun Sierra Leonen epäilty ihmisoikeussuurrikollinen saa oikeutta ja suojelua Suomessa. Ihme, jos ei persujen kannatus nouse. Nuokin rahat mieluummin hoitajille tai vanhuksille. Näin on

Mitä ihmisten päässä liikkuu, kun pitää ottaa koira mukaan tapahtumiin, joissa on tuhansia ihmisiä ja musat soi täysillä. Äly hoi

