Valitetaan, että jalkakäytävällä joutuu väistelemään sähköpotkulautoja. Onko pakko väistää? Pankaa potkulauta väistämään. Varsinkin, jos on liikkeellä kaverien kanssa, lienee joukkovoimalla helpompi olla väistämättä ja kestää mahdollista huutelua. Eikö huutelun sietäminen ole pieni hinta siitä ilosta, että pakottaa s-potkulautailijan väistämään? Lähinnä pyöräilijä

Jäitä hattuun Nato-kiimassa. Jos emme yksin pärjää, liitytään Venäjään. Saamme Karjalan takaisin, eikä öljy, kaasu tai sähkö pääse loppumaan. Myöskään ei tarvitse pelätä Venäjän hyökkäystä. Säijän äijä

Tampereella on tänä keväänä ollut kaksi Suomen huippua jääkiekossa! Myös Ilves ansaitsee paidat patsaiden ylle upean kautensa ja fanien megalomaanisen draivin takia! Jopa muualta Suomesta tulee iloisia viestejä Ilveksen näkyvyydestä. Arvo sille myös täällä, kiitos! Kaikkien kannattajien Manse

Tampereella ihmetellään, miksi tänne ei tule ulkomaisia turisteja: Koska täällä heitä ei palvella. Matkailutoimisto ei ole auki. Turussa ja Helsingissä on toinen meininki, toimistot auki pitkän päivän joka päivä. Eivät Keski-ja Etelä-Euroopan 40–60-vuotiaat ole yhtä digitalisoituneita kuin suomalaiset. Sipri.

Tehyn Millariikka Rytkönen ilmaisi, että palkka on arvostuksen osoitus. Millariikan palkka on noin 13 000–14 000 euroa/kk. Tuleekohan tuokin rahapalkka arvostuksesta? Mitä saavat sairaanhoitajat? Noin yhden kuudesosan Millariikan palkasta. On helppo huudella hoitajien palkasta, kun itse kylpee rahoissa. Seuraaja

Verovaroillamme koulutetaan sairaanhoitajia, jotka jo valmistumisvaiheessa ilmoittavat, että eivät aiokaan työskennellä hoitoalalla! Jotakin pitäisi tehdä, kuten soveltuvuustestejä koulutukseen pyrittäessä tai koulutuskustannuksia perittävä takaisin. K.M

Kiitos Ilmari Saarelaiselle mahtavasta esityksestä 23.4. klo 14 Komediateatterissa. Olet fantastinen! Hurmaavaa tosielämän huumoria, joka sai nauramaan tänä epävakaana aikana kerrakseen. Etupenkin äiti ja tytär

Jos postilakia muutetaan niin, että kirjepostin jakelupäiviä vähennetään, pitää lakiin saada, monessako päivässä kirjeen on mentävä perille, jos osoite on oikea. Tähän myös Postille sanktiot. Laadun on parannuttava

Alppitorvet polkupyöriin, niin kuuluisiko siltikään kuulokkeiden lävitse? Sipi