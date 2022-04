Miksi nykyään uusien asuintalojen parvekelaidat tehdään läpinäkyviksi? Kyllä on törkyisen näköistä, ei voi muuta sanoa. Eikä ole yksityisyyden suojaa. Bussimatkalla nähtyä

Kuoppapaikkaukset ovat todella naurettavia. Korjauksissa ei edes ole bitumia! Asfaltin koostumusta on heikennetty, koska uudehkosta lähtee palasia irti! Bitumistako säästetään? Tarvitaan nastarengaskielto ja talvinopeusrajoitukset alemmaksi! Järkeä

Muistuttaisin, että kiinteistöille ja taloyhtiöille kuuluu roskien siivous tontin osuudelta kadun puoleen väliin. Tätä ei varmaan moni tiedä. Roskis

Parannusehdotus Nokia Arenan tapahtumiin: antakaa myös niin sanotun kenttälipun ostaneille mahdollisuus päästä alakerrasta ylemmäs ravintoloihin ruokailemaan ja nauttimaan viinilasillisesta. Konsertit

Tampereella poliisi näyttää edelleen tankkaavan Lukoililla suoraan Putinin sotakassaan. Olisiko jo viimein vaihdon aika

Petyin jälleen postin kulkuun. Poikani lähettämä kortti ei ole vieläkään tullut perille. On postitettu 11. huhtikuuta. Usein hän muistaa hyvin kauniilla kortilla iäkästä sairasta äitiään. Kun muuten tapaamme harvoin, kortin merkitys on suuri. Taas petetty

Tampereen Stockmannilla kuulutettiin, että keräävät rahaa Ukrainan kriisin ja konfliktin uhreille! Sota siellä on! Hirvittävä sota, ei mikään konflikti. Yrittääkö Stockmann miellyttää venäläisiä asiakkaita? Asiakas

Miten tässä näin pääsi käymään, että ympäristöä kuormittamaton pyöräily on pilattu sähköpyörillä? Ihan kuin soutuveneeseen laitettaisiin moottori perään. Onhan se silloin mukavampi soutaa, mutta samalla pilataan ympäristöä. Elämysmatkailija

Tays pyysi parikin kertaa vastaamaan elämänlaatua koskevaan kyselyyn Omatays-sivuilla. Kirjauduin palveluun ja vastailin kysymyksiin, kunnes sivusto sulkeutui kesken kyselyn. Palvelimeen ei saatu yhteyttä. Ei jäänyt kovin luottavainen mieli, koska olin jo antanut itsestäni luottamuksellisia tietoja. Mahtavatko Taysin kyselyt olla kovinkaan turvallisia? Kumma juttu

Hervannan terveysasemalla olen saanut erittäin nopeaa, ystävällistä ja monipuolista palvelua. Olin vähän ennakkoluuloinen julkista terveydenhoitoa kohtaan, kun jäin työterveyshoidon piiristä pois, mutta epäilyni oli turhaa. Tyytyväinen hervantalainen

Esitän vasemmiston edustajille kiertokäyntejä sankarihautausmaille ja keskusteluja vähiin käyvien veteraanien kanssa. He antoivat kaikkensa, jotta Suomi säilytti itsenäisyytensä ja demokratian – siis maan, jossa ihmisillä on oikeus äänestää ja ilmaista mielipiteensä. Osa vasemmistosta on tästä edusta nauttinut vapaamatkustajina, ilman halua osallistua siihen. Politiikka vaatii vastuuta ja kykyä tunnustaa tosiasiat sekä ymmärtää Suomeen kohdistuvat uhat. Ola

Tampere on roskakulttuurin pääkaupunki! Roskikset ovat yli täynnä, ja missään ei näy roskien kerääjiä. Työttömiä on vielä olemassa. Seitsemänkymppinen

Passijonojen vuoksi viranomaisten toimintaa solvataan ja vaaditaan muutettavaksi. Helpompi tapa välttää jonottelua on, kun hakee passia ajoissa. Yllättikö viisi vuotta tiedossa ollut päättymispäivä suomalaiset kuin liukkaus talvella? Jorma66

Aamulehden mukaan kaupungin keskusta on siirtynyt itään. Keskusta ei kuitenkaan siirry itsestään, vaan sitä on kaupungin päättäjien ja erilaisten hankejohtajien toimilla tarkoituksella siirretty niin, että länsipuoli koko ajan autioituu. Jos länsipuolella keskustaa ei olisi Sokosta ja Kauppahallia, se olisi täysin kuollut osa kaupunkia. Länsipuolta pitäisi myös kehittää aktiivisesti. Jussi 47

On lätkä mennyt sählyksi kaukalon kavennuksen takia. Taitokiekkoilu loppui. Sark.waari

Marinin hallitus on ollut ylivoimaisen hyvä. Mitä se olisi saanutkaan aikaiseksi ilman näitä maailmanlaajuisia vastoinkäymisiä. Kiitos upeasta työstänne. Jt

Kiitos paljon kirjoittaja Marjut Kuokkanen. Olen täsmälleen samaa mieltä alentavasta roastaamisohjelmasta MTV 3: lla! Tämä on täydellinen pohjanoteeraus. Lapsille hienoa mallia!

Suuri kiitos 22.4. Ideaparkin Prisman myyjälle, joka toimi erittäin joustavasti ostamamme kahvinkeittimen rikkinäisen suodattimen vaihdossa. Juuri oikeanlaista asiakaspalvelua

Markkinataloushysteria vahingoittaa ihmistä ja planeettaa. Aution Jykä