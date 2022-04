Tampereen katukuvasta on tullut ruokoton

Miten ruokoton on Tampereen katukuva nykyisin? Hiekkaa, kuraa, sitä itseänsä ja työmaiden jäljiltä pois korjaamattomia liikennemerkkejä, puomeja ja maakasoja. Pinninkadulla kioskivaunujen takana on romua. Ei houkuta edes mustamakkarakaupoille! Eikö edes kaupunki itse valvo työmaidensa jälkien siivoamista? Kohta kaupunki hukkuu epäsiisteyteensä. Hyi! Kyllä minä niin mieleni pahoitin

Mahtaa olla kova kiire Etelä-Hervannan koulun rakentamisprojektilla, kun koko pääsiäisen ajan piti kovaäänisesti häiritä pyhän ja vapaa-ajan viettäjiä. Kun mikään ei ole enää pyhää

Yläkerran naapurilla on laminaattilattia, joka on varsinkin illasta virkistyvällä ja nurkkiaan koluavalla jotain ihan kamalaa. Kaikki kuuluu korostetusti. Kyl on kestettävää

Venla Möhkölä (AL 16.4): Täällä reilu parikymppinen nuori, jota ei myöskään täysi-ikäistyminen napannut. Jos siitä jotain hyvää täytyy keksiä, niin saipahan äänioikeuden. Et ole ajatustesi kanssa yksin! Syntymäpäivä vuoden huonoin päivä?

Voisiko vaikka vanhusten hoidosta säästää, että saataisiin Lapinniemen vähävaraisille koiranpaskapusseja? Haiharavvaari

Kaikki sotejohtajat voisivat esimerkillisesti lahjoittaa tämän vuoden kokouspalkkionsa Ukrainan pakolaisille. Pax vobiscum

Pyhäjärvessä jäät sulavat ja nämä "pörriäiset" eli vesijetit jo nyt ovat ilmestyneet näyttämään taitojansa aivan tähän Jalkasaaren ja lähistöllä asuvien "iloksi". Pesimään tulevat linnutkin varmaan tykkäävät. Eikö näitä mitenkään kaupunki saa kuriin? Kesä tulee ja näitä ilmestyy pian sankoin joukoin. Hifkiläinen

Olen samaa mieltä Sinuhe Wallinheimon kanssa, että Venäläisten Suomessa tekemät maa- ja kiinteistökaupat on Venäjän strateginen intressi ja siksi strategiset paikat tulisi pakkolunastaa. Venäjä yrittää ryöstää maa-alueita Suomesta ja käyttää myös näin hyödyksi omistamiaan kiinteistöjä ja maa-alueita. Myös Ahvenanmaa on huomioitava. Seuraaja

THL:n johtajan Mika Salmisen on erottava heti. Hän arvostelee työterveysjärjestelmää tehottomaksi ja vaatii, että kaikille on saatava yhtäläinen terveydenhuolto, siis kotona loisiville työssä käyvien vahingoksi. THL on itse osoittanut tehottomuutensa pandemian aikana. Työterveys ei vaadi 17 000 euron turhia poliittisia johtajia. Häpeä Salminen

Talousennusteet epäonnistuivat: Islannissa oli pankkikriisi vuosina 2008–2011, minkä seurauksena uhottiin koko valtion vajoavan kivikauteen. Totuus on, että islantilaisten elintaso (bruttokansantuote per capita) on jo vuosia sitten ohittanut suomalaisten elintason! K.M

Niillä joiden palkat maksetaan verotuloista eli julkisella sektorilla on reilusti pidemmät vuosilomat kuin yksityisellä sektorilla. Sen myötä myös lomarahat ovat isommat. Lisäksi julkisella puolella lauantaita ei lasketa lomapäiväksi kuten yksityisellä sektorilla. Nämä pitäisi tuoda julki yleisessä keskustelussa ja ottaa huomioon kunta-alan palkkaneuvotteluissa. Tapio

Aamulehdessä ihmeteltiin ratikan linjausta. No, pääseepä ratikalla ainakin leikkikentälle ja jalitsua pelaan, talvella kiakkoo. Linjaus on ehdottomasti muutettava kulkeen kauppojen kautta! Maksavat asiakkaat unohdettu

Anna Kontula kertoi reilusti kielteisen Nato-kantansa ja hyvä niin. Kontula oli huolissaan siitä, että Suomi menettää Natoon liittyessään roolinsa kansainvälisenä "lääkärinä ja välittäjänä". Ehkä, mutta Natossa onkin kysymys siitä, että Suomi turvaa sotilaallisen koskemattomuutensa ja itsenäisyytensä, ei maineestaan olla puolueeton. JiiHoo