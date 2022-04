Saavuin 7.4 Portugalista Suomeen. Siellä tupakka-aski maksoi 4.50 euroa. Suomessa samasta tuotteesta saa pulittaa 8.80 euroa. Sanomattakin on selvää, että hintojen erilaisuus liittyy tupakkaveroihin. Nyt kun tupakkalaki kiristyy siten, ettei yleisillä rannoilla saa enää tupakoida, toivon, että Tampereen kaupunki rakentaisi tupakointipisteet rantojen läheisyyteen. Sillä saisin edes jonkinlaista hyvitystä maksamistani veroista. Savukekeiju

Onkohan kuinka yleistä Teams-palavereissä, että puhutaan jatkuvasti toisen puheen päälle, lässytetään niitä näitä ilman mitään yhteyttä käsiteltävinä oleviin asioihin ja palaverit sen kuin venyvät? Täysin moukkamaista käytöstä. Sivistyksen puutetta

Kiitos Oriveden ambulanssissa 13.4 klo 14.30 työvuorossa olleille. Sairas diabeetikko laitettiin Virtain terveyskeskuksesta matkaan nälkäisenä. Te poikkesitte matkalla Tampereelle ostamaan syötävää ja juomaa hänelle. Kiitollinen sukulainen

Mistä johtuu, kun joka paikassa saa jonottaa: passi, terveyskeskus, pankki. Joka paikkaan, mihin vain yrität soittaa, jonotat aina. Onko Suomesta tullut kehitysmaa? Siltä tuntuu. PP

Olen yksinäinen ihminen, varmaan syystä. Ystäviä ei ole monia, ja useimmilla on omia huolia riittämiin. Silti tuntuu pahalta, kun laitan kännykkäviestin ystävälle, ja siihen ei vastata tai kommentoida mitään tai vastaus tulee 2–3 päivän päästä. Ainoa

Mielipidesivulla (AL 15.4.) oli kirjoitus otsikolla "On vaativa tehtävä johtaa hyvinvointialuetta." Kysymys teille Lyly, Hiltunen ja Alasentie: Löytyykö noita vaadittuja ominaisuuksia keneltäkään? 17 000 euroa per kuukausi alkaakin vaikuttaa pieneltä korvaukselta kyseisestä työsuorituksesta. Saako edes rahalla

No nythän mää vasta hokasin, että hyvinvointialueen johtoon tarvitaan ammattitaitoa ja tutkinto, mutta Suomea johtamaan on kelvollinen vähemmilläkin ansioilla. Palkkahan sen paljastaa

Tampere on tunnettu hyvien hankkeiden viemisestä päätökseen turhia jahkailematta. Tavase- hanke on huolellisesti tutkittu ja valitukset on voitettu. Rakentaminen on aloitettava mahdollisemman pian. Hyvää talousvettä tulee vielä pyytämään Valkeakoskikin sitten, kun laitos on käytössä. Hyvä vesi, hyvä mieli

Saksa viivyttää kohtalokkaasti päätöstään energian ostamisen lopettamisesta. Käytännössä siviilien teurastus tapahtuu energiamiljardien voimalla. Marianne

Kun jatkuvasti tehdään valtuustoissa menettelyvirheitä, niin kannattaisi vähentää napinpainajia ja lisätä osaavia työntekijöitä. Frenckell

Kyllä minä mieleni pahoitin, kun uimahallin miesten pesutiloihin ilmestyi naissiivoaja. Eikö sitä voi hoitaa silloin, kun minä en ole alasti suihkussa? Missä on tasa-arvo? Hävennyt miesuimari

Sinisenä kukkiva pellavaniitty Tammerkosken rannalla leikkipuiston vieressä kunnioittaisi Tampellan perintöä. Vierelle mahtuu kahdeksan kirsikkapuuta elävöittämään karua näkymää. Iloa kävelijöille