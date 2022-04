Tekstarit: Oliko pakko Tesoman uimahallissa miehen tulla korjaamaan naisten suihkua keskellä päivää?

Tesoman uimahallissa keskiviikkona naisten pesutiloihin ilmestyi mies korjaamaan suihkua kello 13.06. Eikö sitä voisi hoitaa silloin, kun tiloissa eivät ole naiset alastomina. Oli hiukan noloa. Nolostunut naisuimari

Parkkeerasin Keskustorin halliin. Kun yritin maksaa, järjestelmä ei tunnistanut rekisterinumeroani. Kun soitin palvelunumeroon, se ei vastannut. Mitä tehdä: vanha niksi: odotat toista autoa ja hurautat perässä läpi puomi heilahtaen. Säästyipä rahat

Nokia Arenan toimijat! Play-offit ovat käynnissä ja porukkaa on kuin ketunnenää. Nyt teillä on hieno mahdollisuus ottaa opiksi niin, että MM-kisoissa ei tarvitse seistä tarpeettoman kauan odottamassa turvatarkastukseen, myyntipisteisiin tai vessaan. Jonoja voi hallita ja ohjata oikeaan suuntaan muun muassa karsinoilla. Henkilökunnankin määrää voi säädellä sen mukaan paljonko lippuja on myyty per ottelu. Suuressa maailmassa osataan

Kävelin aamulla Hämeenkadulla. Katu oli ällöttävä sikolätti ja on joka päivä. Kävin ihastelemassa uutta upeaa Tullintoria. Narkkarit piikittävät itseään kimpassa uusissa kauniissa vessoissa. Tosi pelottavaa! Mitä Tampereelle on tapahtunut? Tätäkö me tarjoamme asukkaille ja MM-vieraille? Tehkää pikaisesti tarvittava! ja lisätkää roskakoreja, kiitos. Tamperefani

Venäjän urheilijoilta on Ukrainan sodan takia estetty osallistuminen kaikkiin merkittäviin kansainvälisiin urheilutapahtumiin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tämä Venäjälle täydellä syyllä langetettu boikotti ei millään tavoin koske jääkiekkoa. Suuripalkkaiset venäläiset ammattikiekkoilijat pelaavat useissa ulkomaisissa liigoissa ilman, että siihen näytettäisiin mitenkään puututtavan. Pitäisi puuttua ja passittaa nuo pelaajat kertomaan kotimaansa väestölle, mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu. Lämäri

Vertailuna hoitajia kohtaan suunnattavalle pakkolaille: asepalveluksen suorittaneet reserviläiset voidaan myös kutsua palvelukseen pakolla sodan uhkan alla. Mitä eroa? Hätätilastahan on molemmissa tapauksissa kyse. Ukko

Onkohan Särkänsillan rakentamisen konsultoinut ymmärtänyt asiantuntijalausunnossaan, ettei vanha höyrylaiva ole moderni moottorialus kääntyvyydeltään? Höyryllä

Sähköpotkulaudat ovat kaupungin kaduilla, kuin huolimattoman halot liiterissä, eikä muutu vain. Sipi

Kertokaa nyt hoitajat, miksi vertaatte itseänne paperityöntekijöihin? Paperityöntekijät saavat palkan pörssiyhtiöstä, eivät siis verovaroista. Te saatte kunnalta, siis verovaroista. Myös paperityöntekijät maksavat veroa, millä teidän työntekoa turvataan. Sivusta seuraaja

AL 10.4 oli hyvä kirjoitus kaasuautoilusta. Biokaasun osalta ihmettelen sen hinnan nousua 80senttiä / vuosi sekä kaasuautojen käyttövoimaveroa vielä, kun biokaasuun tuli valmistevero. 90 prosenttia puhtaammin kun kurvailee, joutuu maksumieheksi. Tippa

Hoitajien palkankorotukset pitäisi kohdentaa vastuun ja tehtävien mukaan. Kaikki eivät joudu työskentelemään "niska limassa". Hoitajat työskentelevät monenlaisissa tehtävissä. Korotukset niille joille ne kuuluvat

Posti toi kirjeen 5.4. Kirje sisälsi laskun, joka oli päivätty 16.3. ja eräpäivä oli 1.4. Kysymys Postille: kumpi maksaa viivästyskoron? TK

Nyt puhutaan kovasti Natoon liittymisestä. Näinhän se taas taitaa mennä, että SDP ja vasemmisto torppaavat tämänkin, mutta ei heitä sitten itärajallakaan näy. Seuraaja

Luetun ymmärtäminen koki kovan kolauksen. Oman pankkini palvelukulut olivat yllättävän suuret. Luvattu "ilmainen" nosto maksaakin 70 senttiä jokaisella nostokerralla. Norjalainen pankki

Voisivatko Formulat maailmalla siirtyä polkuautoihin? Kisat saisivat ihan uusia ulottuvuuksia, energiaa säästyisi ja luonto kiittäisi. Polje poika, ketjua piisaa

Tuoko lakkoilu hoitajille paremman käsityksen työstään? Rahako auttaa tyytyväisyyteen ja työssä selviytymiseen? Eikö hoitajan työssä kuitenkin toteuteta niitä toimenpiteitä, joita lääkärit määräävät? Ei siis itse hoidosta päättämistä? Nyt he päättävät ihmisten kiireellisen hoidon tärkeydestä, mutta täysin vailla moraalia. Ei rahakaan valtaa tuo! Mumma

Palkoista kamppailtaessa vedotaan helposti siihen, että joku työ on arvokkaampaa kuin jokin toinen rehellinen työ. Kaikki rehellinen työ on yhteiskunnassa tarpeellista ja yhtä lailla arvokasta. Maalaispoika