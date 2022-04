Voisiko hiekkojen putsauksen aloittaa ensi keväänä lähiöistä tulevien pyöräteiden karkealla harjauksella. Paasikiventie, Kangasalantie yms. Työmatkapyöräilijät kiittäisivät. Autiota Keskustoria ehtii kiillottaa kyllä. Kumi ja kunto puhki

Taysin parkihallista nousee voimakasta bensan käryä ylös aulaan, ilmeisesti voimakas ilmastointi nostaa sitä. Ajatellen työntekijöitä, jotka oleskelevat päivät pitkät toimipisteissään ihan liukuportaiden läheisyydessä, kuinka se leviää ovien kautta muuallekin taloon. Raitista hapekasta ulkoilmaa ei pääse mistään sisälle, ei edes potilashuoneissa. Tulevaisuuden sisäilmaongelma

Kuka lakkoilisi 700 euroa kuukaudessa saavan sairaseläkeläisen puolesta? Epätietoinen

Julkinen potilas (9.4.) toi esiin saman asian, johon itsekin törmäsin. Terveyskeskuksen portinvartijan, jolle kipeänä ja väsyneenä yritän todistella olevani lääkärin tarpeessa. En saanut aikaa, vaan hoitajan vaahtoamaa selitystä. Onko tämä uusi toimintamalli kokeilussa hyvinvointialueiden käyttöön jatkossakin? Pitääkö käyttää yksityisiä lääkäreitä, joille saa ajan kun on sen tarpeessa? Toinen potilas

Nimimerkki Kokemusta omaava (AL 10.4.), ei auta paikallinen sopiminen Kuntatyönantajan kanssa. Ei ole sellaista vaihtoehtoa edes. Kotihoidossa aamuisin työntekijöiden kesken jaettavissa neljä autoa kymmenelle työntekijälle. Loput ajaa omilla autoilla työajot, vaikka tiet on kuin perunapeltoa, bensan hinta on huipussaan ja armotta jälkeenjäänyt kilometrikorvaus ei riitä mihinkään. Pyydettäessä lisää autoja esimiehen vastaus on, että "kotihoito on valinta". Niinhän se tavallaan on ja kohta valitaan toisin. Mistä sitten hoitajat, kun tulijoita ei ole? Hoitajia kuitenkin tarvitaan, kun laitospaikat on minimissä ja yhä sairaammat ihmiset hoidetaan kotiin. Mitta täynnä

Ympärillämme ilmastonmuutos etenee. Kun syystä tai toisesta (esimerkiksi sota) tapahtuu jotakin, joka hidastaisi ilmastonmuutosta esimerkiksi bensanhinnan nousu, ollaan heti kompensoimassa muuten ympäristöä hyödyttävää muutosta. En ymmärrä. Onko meille valehdeltu ympäristönmuutoksesta? Ehkei sitä sitten olekaan. Ymmällään

Auton kesä- ja talvirenkaat pitää käyttää kelin mukaan. Nopeusrajoitukset teillä muuttuu kalenterin mukaan oli ajokeli mikä hyvänsä. Onko järkee vai ei

Hianoo, että edes VR käyttää ilmoituksissaan oikeaa termiä rautatieasema, eikä tätä nuoremman polven toimittajien suosimaa juna-asemaa. Haiharavvaari

Paras saamani neuvo pomoksi, oli aikoinaan: kiitokset kaikkien kuullen, moitteet kahden kesken. Lenne

Nyt omaishoitajat lakkoon, saa ahne tuhlaileva kaupunki ottaa hoidettavakseen ja järjestää paikan kaikille hoidettaville! 7/24

Montakohan kertaa viime vuosina onkaan potilasturvallisuus terveydenhuollossa työnantajista johtuneiden aliresurssointien vuoksi vakavasti vaarantunut? Jatkuvasti! Ei siinä kukaan ole kysellyt potilasturvallisuuslain perään. Mutta nyt sitä huudetaan! Tygo

Autan Postia päästötavoitteessa! En rahoita, eli tilaa enkä lähetä Postin kautta mitään, kun ei päiväpostia jaetakaan kuin 2 tai 3 kertaa viikossa. Kaikki luukusta tuleva on vanhaa

Tapparan mainosvideossa mainitaan, että ketään ei jätetä yksin! Nyt seura on kuitenkin jättänyt Nais- ja Tyttökiekon kokonaan. Sanni Vanhasta kyllä muistettiin, mutta muut on unohdettu, vaikka taisi olla joskus niin, että kauden ainoan SM-mitalin toi seuralle Tyttöjen joukkue? Kysynkin, että miten jääkiekkoliitto hyväksyy tämän tänä päivänä? Tasa-arvoista ja vastuullista seuratoimintaako?

