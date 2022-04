Mikko Manka ja Tapio Salminen ovat oikeassa (AL 9.4.) Mustanlahden satama on yhtä arvokas maisemakokonaisuus kuin Tammerkosken rannat. Vain yksipuolinen ahneus Särkänniemen sirkuksen ehdoilla on erittäin tuomittavaa. Koko niemessä ei ollut muuta kuin luonnonkaunis kallio, kun satama jo toimi. Ensimmäinen vaihe neuloineen oli vielä hyvällä maulla tehty ja silti innovatiivinen. Sitten alkoikin alueen pilaaminen jo ylisuurilla hankkeilla ahtaalle niemelle. Uusissa suunnitelmissa pilataan jo läheiset asuntokorttelitkin leviämisen vaikutuksilla. Eikö ahneudella ole rajaa? Ketkä junantuomat näitä suunnittelevat? Koko huvipuisto pitää siirtää pois ja alue entistä kauniiksi satamakokonaisuudeksi hyvällä perinteitä kunnioittavalla tavalla mihin kirjoittajatkin pyrkivät. Näin on

Timolle, tuliko mieleen, että talvitomaattiin tarvitaan enemmän lämmitystä. Asut ilmeisesti vuokralla etkä ajattele, sama vuokra kesät talvet. Alkumatematiikkaa

Tienaan kuussa nettona noin 1500 euroa. En saa mitään tukia. Jotkut tienaavat jopa vähemmän. Kaikki tehty työ on yhtä arvokasta. Mielestäni, jos tienaa nettona 2000 euroa tai yli, ei ole mitään syytä lakkoilla. Kerttu

Kävin parissa kenkäkaupassa tarkoituksella ostaa kengät. Hyllyt täynnä lenkkarin näköisiä tossuja. Muotikuvissakin kumitossut mekkojen ja miesten pukujen jatkeena. Popot

Lapintien kiertoliittymä (AL 9.4.). Suurimman haitan liikenteelle tulevat aiheuttamaan jalankulkijat. Alueella on merkittävää jalankulkua, jota ei enää jaksoteta ja synkronoida muuhun liikenteeseen. Yksittäiset suojatien ylittäjät katkaisevat aina muun liikenteen. Syntyperäinen

Nyt valvontaa reitille 3. Keskellä päivää tabut vaihtaa omistajaa, kaljaa ja viiniä juodaan avoimesti, eikä matkaa makseta. Meno muuttunut tällaiseksi kevättalven aikana. Kuljen päivittäin

Toivotaan hartaasti, että venäläisillä on parempi herraonni kun Putinin ja Lavrovin sotilasteknisen erikoiskatastrofin jälkeen valitaan uutta presidenttiä. Järjenkipinä

Nokialla Ystävyyden puistosta näyttää tulleen koirapuisto, jossa koirat pidetään vapaana ja varsinkin nyt kun on laissa määrätty kiinni pidosta ja annetaan tehdä tarpeensa niitä keräämättä. Tiukempaa valvontaa kaivataan. Jätöksiä keräilevä

Käteinen on turvallisin maksuväline, eikä ole verkosta kiinni, ellei rosmot hyökkää. Sipi

Lääkäri soitti 8.4. noin kello15.20, kysyin myös toisesta asiasta, jota ei hoidettu päivystyskäynnillä. Lääkäri ilmoitti, on perjantai iltapäivä, tule päivystykseen! Ruumispussia kaipailen

