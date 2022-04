Naapurin perhe iloitsee mahdollisesta opettajien lakosta 12.-13.4. Nyt voi lähteä hyvällä omallatunnolla aikaistetulle pääsiäislomalle lasten kanssa ilman läksypakkoa. Kiirastorstai on muutenkin turha koulupäivä. Pitkä pääsiäinen, reipas mieli

Oho! Ex-Tapparat ratkaisivat välierät Ilveksen voitoksi! Ensin Haapala ja sitten Kontiola! Miksi mestarimiehet eivät kelvanneet Tappara-miehistöön? Kyllä minä niin mieleni pahoitin

Kyllä käy sääliksi kotihoidossa olevia hoitajia näillä talvisilla lumikeleillä, tiet ja jalkakäytävät auraamatta. Ja hoitajilla tiukat aikataulut. Nyt voisi päättäjät mennä tarpomaan lumeen ja miettiä, millaisilla keleillä pitää hoitajien liikkua talosta taloon. Ovat ansainneet palkankorotuksensa. Eläkkeellä oleva lähihoitaja

Kansainliitto oli täysin avuton, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 1939. Se sentään erotti NL:n jäsenyydestä. Nyt YK on yhtä hampaaton rikollisen hyökkääjän edessä. Miksi Venäjää ei eroteta? Veto-oikeuskin vielä

Kyllä menoja pitää vähentää. Otetaan nyt esimerkkinä uusi sote, johon tulee satoja uusia virkoja, joihin nimitetään uusia johtajia kovilla palkoilla. Katsellessani uutisia ja keskusteluja joka päivä, niin jokainen haastateltava eri virastoista ja valtion hallinnoista on johtaja, ylijohtaja, alivaltiosihteeri tai muu iso pomo. Näitä virkoja on perustettu yli tarpeiden, ministereilläkin on apulaisia aivan liikaa, sentään pystyvät oman laukkunsa kantamaan. Ensi vuonna on eduskuntavaalit, ja kun nykyiset kansanedustajat eivät kaikki pääse jatkamaan, niin heille ainakin useimmille on monta hyvää virkaa valmiina hyvällä palkalla, osaamisesta viis! Ihmettelen myös, että kun näitä ministerinvaihdoksia tehdään, niin kuinka taidot ja kokemus voi riittää yhtäkkiä aivan uudelle alueelle? Tähän ei ilmeisesti tarvitse uuden alan koulutusta? Pokkaa riittää näköjään

Lihavuus! Älä syyllistä, kun et tiedä toisesta yhtään mitään. Monta kertaa samanlainen sairaus kuin muutkin! Harva haluaa kulkea lappu rinnuksilla, jossa kerrotaan lihavuuden syy. Hoidon saanti mielenterveyspuolella on olematon, varsinkin kun ei ole tuhansia euroja omaa rahaa siihen! Äiti

Jos ja kun työssäkäynti ei kannata esimerkiksi bensan hinnan vuoksi, niin oman esimiehen kanssa on kyllä aina voinut käydä paikalliset neuvottelut. Nykyään on pulaa osaavista työntekijöistä. Työnantaja halunnee pitää kiinni hyvästä työntekijästään ja suostunee palkankorotukseen, jos vaan asiansa osaa oikein esittää. Kokemusta omaava

Puolustusministeri uhosi aiemmin, että aseistusta on vaikka kuinka paljon. Nyt hän vasta kertoo hankinnoista, joita tullaan tekemään. Ne hankinnat olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Materiaalin pitäisi olla jo valmiina käyttöön otettavissa. Onkohan ministeri tilanteen tasalla? Naapurilla on

Käynnissä on hirveä sota, jossa ei ole voittajia. Kaiken kauheuden keskellä toivoisi kuitenkin taustatietoja maista historioineen. Ukrainan kärsivää maata ei ole hyväksytty Nato-maaksi. Miksi? Viime vuonna Yhdysvaltain presidentti totesi, että korruptio on este maan Nato-jäsenyydelle (The Hill 14.6.2021). Onko jotain muita syitä? Lisää tietoa kaipaisi myös väitteestä, että Venäjä saa kaasusta rahaa ja Ukraina kaasun välittämisestä eteenpäin. Venäjä siis rahoittaa sotaa kaasurahoilla ja Ukraina ilmeisesti tulevaisuudessa jälleenrakentaa kaasun toimitusrahoilla? Ota nyt kaikesta selvää

Toivottavasti julkista liikennettä ja kulkua Nokia-areenan tapahtumiin kehitetään vielä. Innokas osallistuja

