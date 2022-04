Mistä ihmeestä noita asiantuntijoita aina löytyy, jotka kommentoivat milloin koronaa ja milloin Ukrainan sotaa. Yhteistä tuntuu olevan, että ovat kuitenkin aina väärässä. Asiantuntija

Uusien hyvinvointialueiden johtajien palkat näyttävät asettuvan tasolle 17 500 euroa kuukaudessa tilanteessa, jossa hoitajille ja opettajille ei pystytä antamaan edes koulutusta vastaavaa ja pahasti jälkeenjäänyttä palkankorotusta! Tähänkö nykyinen hallitus tähtäsi, puolueaktiiveille todella hyväpalkkaisia virkoja! Onko tämäkin arvovalinta? Timpuri

Nyt kyllä upposi, sen verran hullu hanke tämä saaren rakentaminen, että aprillipila meni täydestä. Krisse

Ilves-fanien on turha syyttää tuomareita. Jokainen näki, kuinka Ilves-pelaajan maila osui vastustajan kasvoihin ja jätti vielä verijäljen. Väärää fanitusta

Nyt nähdyn sekoilun jälkeen, on selvää että olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuoren on erottava tehtävästään. Jalluveli

No, nyt on sitten sama automaatti pistetty Kortelahdenkadun ja Satakunnankadun valoihin. Ne oli aikaisemmin tosi hyvät ja toimivat. Kortelahdenkatua kun tuli pyörällä, valot reagoi ja vaihtui vihreäksi, piti tosin polkea rivakasti jotta ehti. Tämmönen "uudistus" häiritsee liikennettä. Palautattehan vanha takaisin, samoin Sotkankadun valoille – yöt pimeenä. Muutos vasta jos rumihia tuloo

Tiedätkö nimimerkki Tyrmistynyt terkka, että minäkin olen tyrmistynyt. Olen ollut aikoinaan vuosikymmeniä sihteerinä isoissa ja keskisuurissa firmoissa, ja aina 30 minuutin ruokatuntini on vähennetty työajasta. Pidin sen tai ei. Monta kertaa viikolla en ehtinyt kuin juoda koneeni äärellä kupposen kahvia. Illalla vasta kotona söin kun painoin töitä kaikki kahvi- ja ruokatauotkin. Tyypillistä siinä ammatissa, onneksi selvisin eläkkeelle silti terveenä. Ja meitä näin tehneitä oli ja on paljon toimistotöissä edelleen. Siis ei valiteta nyt kaikesta. Konttorirotta

Näsisaari tulee olemaan 25 hehtaarin kokoinen ja noin 5000 asukkaan tekosaari. Sen sijaan saunamökkiä et saa purkaa ja rakentaa uusiksi alkuperäiselle paikalle, jos se on liian lähellä rantaviivaa. Ei se ruma sauna minua sinänsä haittaa

Lasketaanpa, mitä merkitsisi 3,5 prosentin ylimääräinen palkankorotus viiden vuoden aikana. Viiden vuoden jälkeen se merkitsee jopa yli kolmanneksen korotusta, kun se muilla on ehkä 10 prosenttia. Tämä on korkoa korolle laskentaa. Onkohan sitä ymmärretty. Kaikki rehelliset ammatit ovat yhtä lailla tärkeitä. Olemme köyhin Pohjoismaa. Maalaisjärki

Suomen kannattaisi mielestäni pysyä Sveitsin, Itävallan ja toivottavasti Ruotsin ohella Euroopan puolueettomina maina. Asevelvollisuus on näistä maista jäljellä Sveitsissä, Itävallassa ja Suomessa, toisin kuin monessa muussa Länsi-Euroopan maassa. Ukrainassa on ollut vuosikausia levotonta, eikä maata voi verrata Suomeen. Red-Ella

Milloin isän ajatukset, tunteet ja suunnitelmat otetaan tasavertaisesti huomioon äidin vastaavien asioiden kanssa, päätettäessä rakastamiensa lasten huoltajuudesta. Mats

Lamminpään urheilukentän vierustassa ollutta ryteikköä harvennettiin helmikuulla, kiitos siitä. Puutavara kärrättiin Lannemäentien varteen, josta tukit kuskattu pois. Toivottavasti myös sinne kärrätyt valtavat havukasat poistuvat pikimmiten ja maisemointityö suoritetaan muutoinkin loppuun ennen kesän tuloa. Puujätteet energiaksi

Olen nyt katsonut kaksi kehuttua Koskinen-sarjan jaksoa. Kehuja tulee lisää. Mutta mitä ihmeen kieltä on tekstitys? Kenelle maksetaan tällaisesta? Ei vastaa puhuttua, ihan siansaksaa. Osaako joku neuvoa, miten saan kelvollista suomen kieltä luettavakseni? 333 ihan ulalla

Kiitos näyttelijä Ritva Jalonen huikeista muistoista. Ghetto-näytelmässä 1987 roolityösi lauluineen on vieläkin mielessä yhtenä parhaimmista näytelmistä. Sydän pyörähti ihan ympäri sitä katsellessa. Onnellisia eläkepäiviä Sinulle ja perheellesi. Kulttuurin kuluttaja

Miksi Tampereella Lapintien eteläpuolella olevalle jalkakäytävälle ei voida maalata kuvia asfalttiin, jossa on ruksi polkupyörän päällä? Heidän paikkansa on pohjoispuolella, jossa on nyt valtaväylä heille! Erittäin vaarallinen paikka on esimerkiksi Lapintie 32:n autohallin kohta. Kohta käy hassusti

Etätyö ei sovi muille kuin työpaikasta kaukana asuville. Sivulliset joutuvat kestämään jatkuvaa narinaa ja kähinää, joka kuuluu työpaikalle. Työantajana kieltäisin etätyöt, sillä ihminen on laumaeläin! Vain harvoille

