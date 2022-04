Mitä järkeä on tuoda sähköpotkulautoja keskelle jalkakäytäviä, kun kaikki sepelit ja lumet vielä keräämättä. Ovat puhdistuksen tiellä! Vastatkaa päättäjät

Kauniit kiitokset Mira Metsälän artikkelista Rakkaus yhdisti uudelleen. Se avasi jälleen sydämemme romantiikalle. Elämä on ihmeellistä

Aleksovski ja Kanerva kertoivat Tavase-jutussaan, että vesi puhdistuu harjussa ilman kemikaaleja. Eivät halunneet kertoa koko totuutta. Täällä Vehoniemessä on harjuvedessä erittäin korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet, joten veden käyttö sellaisenaan ei sovi. Ne pitää poistaa. Samoin radonpitoisuus, joka on yleistä harjuissa ja aiheuttaa syöpää. Lisäksi vesi pitää desinfioida mikrobeista ja varmistaa oikea pH, joten ei sitä voi laittaa suoraan hanavedeksi Tutkimukset teetin omassa porakaivossani, johon vesi tulee suoraan harjusta ja tulokset saatuani asensin itselleni suodattimet. Lopetetaan nyt vihdoin tuo Tavase-hullutus ja tehdään pysyvimpiä ratkaisuja mahdollisten kriisien varalle. Papparainen

Jospa valittaisiin raittiita henkilöitä johtotehtäviin. Ehkäpä silloin ei tulisi niitä yöllisiä ahaa-elämyksiä niin helposti. Vanhempi rouva

Jan Vapaavuori jatkaa "suomalaista herralinjaa", paha virhe tuli tehtyä, mutta en eroa. Ei olisi eronnut Mika Lehtimäkikään mutta paine kävi liian kovaksi. Oli pakko (potkut ) lähteä. Timo Liitiä

Voisiko kääntymis- ja ajosuuntia selkiyttää ajettaessa Tampereen Sokoksen parkkitalosta oikealle eli kohti Kuninkaankatua. Sormea heristetään ja vihaisia katseita luodaan, kun ei tiedetä, että kääntyminen on nykyään sallittua. Se on vaan erittäin huonosti merkattu ja tiedotettu. Nainen ratissa

Bussiliikenteen suunnittelijat voisivat myös kokeilla bussilla matkustamista täällä sivummalla. Keskustori olisi monelle kaikkein helpoin nousta bussiin . Keskustori kuuluu kaikille! Rahola

Poliisin lupapalveluissa on kohtuutonta odottaa yli 4 tuntia, jotta saa passi- ja henkilökorttiasiansa hoidettua, vaikka on tehnyt sähköiset hakemukset. Lisää resursseja ja vapaita varattavia aikoja pikaisesti. Sori vaan

Suosittelen lämpimästi Kangasalan poliisiasemaa passinuusijoille. Erittäin ystävällinen ja nopea palvelu! Autonkin saa parkattua kiekkopaikalle aivan kulmalle. Ja torilla hulmusi Ukrainan lippu, hyvä Kangasala! Hymy maskin takaa

Hoitajat, pitäkää tavoitteestanne kiinni! Te teette sen raskaimman työn sairaalassa. Meistä jokainen tarvitsee hoitoa elämänsä jossain vaiheessa ja silloin tarvitaan teitä. Kyllä Tampereella rahaa on, jos vaan on tahtoa maksaa. Isopalkkaisille se lankeaa kummasti aina noin vaan. Ja vähän reilummat korotukset. Joskus potilaana ollut

Miksi soittamalla mihin tahansa firmaan, meidän pitää kuunnella litania, että laadun parantamiseksi ja paina sitä, paina tätä. Kun heti saisi asiansa kerrottua, säästyisi monelta harmaalta hiukselta. En ole ainoa jota ottaa päähän

Kuusi johtajaylilääkäriä ilmaisi huolensa potilasturvallisuuden vaarantumusesta hoitajien lakon aikana. Miksei tätä huolta ole noussut aiemmin? Hoitajilla tämä sama huoli on ollut jo vuosia. Oma jaksaminen on äärirajoilla. Hoitajapulan ja suuren potilasmäärän vuoksi et ole työtäsi pystynyt tekemään eettisesti oikein pitkiin aikoihin. Vain välttämätön on tehty, jos sitäkään. Tämä hätähuuto on suunnattu monta kertaa myös ylemmälle taholle, mutta sitä ei ole (haluttu) kuulla. Hyvä jos nyt kuulette! Hoitaja

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.