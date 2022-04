Jos ruoka kallistuu 10 prosenttia, niin syödään sen verran vähemmän. Itselleni ainakin sopisi hyvin. Saisi tuota kumpua pienemmäksi ja lääkkeiden käyttö vähenisi. Vaikka hinta ei nousisikaan, niin olisi muutenkin hyvä miettiä omaa ylensyöntiään. Ah Matti

Ilona Puistolle iso kiitos mielipiteestäsi Tiktok ja muuta nettimaailmaa koskien. Kuinka moni koukkuun jäänyt koskaan pystyy sieltä irrottautumaan. Kontaktit kavereihin ja läheisiin livenä on aivan toista kun silmät vuotavina ruutuun tuijottelu. Mummi

Oppilaat pohtivat eväsvaihtoehtoja kouluun. Pohditaan muun muassa mikroaaltouunin kuljettamista koululle. Eikö olisi helpompi kuumentaa mieleinen ruoka kotona, laittaa se ruokatermokseen ja ottaa lusikka mukaan? Termospulloon halutessa kuumaa juomaa. Pitää muistaa, että termoksessa lämmin ruoka happanee herkästi. Siksi ensin hyvä kuumennus ja tuore ruoka. Retkeilijä

Mahtoikohan hämäräkytkin olla asetettu kesäaikaan vai ovatko kaupungin säästötoimet alkaneet koskea myös ulkovalaistusta kun kaupunki oli täysin pimeänä tiistaina klo 20:30:een saakka? Onneksi on liikkeiden mainosvalot

Vaimokulta toi purkin muoviroskiin. Siinä luki: Softlan ultra outdoor fresh Enter a world of softness. Ihmettelin. Oli kuulemma pyykin huuhteluainetta. Tsekkasin muitakin taloutemme puteleita. Saalis: Family fresh Pink grapefruit shower geel Energizing with extract from fresh grapefruit, Super fluor anti-cavity cooling sensation New formula No colorants, Max clean Gentle mineral scrub + 10 x longer lasting cool, Cream with micro crystals 100 % tough dirt removal 100 % shiny clean Less rinsing Same cleaning power, Cleansing milk, Refreshing toner, Exstra effective creme, Ice power cold geel for fast pain relief. Ja kaupungilla Friends & BRGRS ja Shopping festival. Ollaanko suomalaisia? Sensitive

Pispalan uittotunnelia nimitellään hukkaputkeksi. Nord Stream 2 -kaasuputkesta tulee suuremman luokan hukkaputki siinä vaiheessa, kun Eurooppa irtautuu lopullisesti Venäjän energiasta. Nolo hanke

Tampereen kaupungin terveysasemilla hoitajat syö jatkossa omalla ajalla ja lääkärit työajalla. Reilua eikö totta! Väsynyt toinen hoitaja

