Tampereen asemalla ei pääse vessaan, jos ei omista älypuhelinta. Korjatkaa tämä puute mahdollisimman pikaisesti! Hätäinen

Hakametsän tarkkailija ehdottaa 27.3. rakennusliikkeiden korruption laajaa tutkintaa. Oivallista taustaa tarkastelulle tarjoaa tamperelaisen Rakennusliike Nopan korruptiotapaus, yksi Suomen suurimmista korruptioskandaaleista. Jäljet pelottavat

Hitlerkin sai uhitella, vedättää ja valehdella joka suuntaan. Länsi, siis me, olemme heikkoja. Sota on jo eskaloitunut. Se alkoi 2014, ei helmikuussa 2022. Ukraina ja Valko-Venäjäkin "ystävällismielisesti miehitettynä". Sudeettialueet, Itävalta..Puola.. Samat askelmerkit, sama, propaganda, sama kansanmurha. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Si vis pacem para bellum

Olen aivan varma jos Suomi jättää Nato-hakemuksen, Venäjä hyökkää maahamme. Pitäisi saada hakemuksen ajaksi Nato-joukot maahamme turvaan rajoja. Eiköhän Naton kumppanimaana saada niin kuin harjoituksiinkin. Nato-hakemus nopeasti liikkeelle, kesäkuussa on Naton huippukokous, jossa voitaisiin saada hyväksyntä liittoutumiselle. Myös aika olisi otollinen, kun Venäjän joukot on Ukrainassa, Venäjälle on tullut niin paljon mies- ja kalustotappioita, että varmaan mietitään, voiko laajentaa sotaa. Rauhan puolustaja

Sauna open air suunnitteilla pitää Hakametsän parkkialueella. Esiintymisaika kello 12–1. Eikö kenellekään tule mieleen, että viereisissä taloissa asuu Taysin työntekijöitä, joiden täytyy mennä aamuksi töihin kello 7. Miten ajattelette myöhäisen melun vaikuttavan yöuniin ja siten sairaanhoitajien työntekoon ja työturvallisuuteen? Varmaan löytyisi tälläkin biletykselle jokin toinen paikka. Nurse

Lenin-museo kuuluu Tampereelle ihan yhtä hyvin kuin jääkiekkomuseokin. Molemmat liittyvät kaupungin historiaan eikä sitä voi saati pidä pyyhkiä pois. Junantuomien on turha sotkea tätäkin asiaa. Näin on

Avaruuteen osataan mennä, teknologiaa käyttää. Mutta rakentaa ei osata ilman, että puut kaadetaan viimeistä runkoa myöten. Hervannassa valtaväylällä oli vihreä, kaunis lehmuskuja, jota pitkin kulkee kotimatkani. Tämä harvinainen tienpätkäkin piti sitten tuhota ja kauniiden hiilinielujen paikalle rakennetaan rumia betonimuureja maisemaa saastuttamaan. Kyllä itkettää

Takuulla ei kukaan ratikan jälkeisiä bussireittejä suunnitellut ole ikänään seissyt Kaupin Kampuksella odottamassa bussi nro 17:ää Vehmaisiin jopa 20–30 minuuttia. Ei ole minkäänlaista suojaa, joka suunnasta vapaasti puhaltavaa tuulta, räntää ja sadetta vastaan, ei seinämää minkäänlaista, liian korkealla oleva katoskin vuotaa! Kyllä siinä värjötellessä ei todellakaan Ratikkaa rakasta! Bussi 17