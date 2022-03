Tuulivoiman lisärakentamista vastustetaan luontoarvoilla ja lisääntyneellä melulla. Mitäs jos käytettäisiin moottoriteiden keskellä olevat nurmikaistat hyödyksi, ja pystytettäisiin tornit sinne? Tiet rakennustöitä varten olisivat jo valmiina ja surinat hukkuisivat liikenteen meluun. Laaja piennaralue sallisi tuulen kulkea. Sähkön kuluttajatkin löytyisivät läheltä. Luonto kiittäisi

Postissa on taas tehty uusi hieno päätös: vuoropäiväjakelu! Olisiko ollut suuri kustannuslisä, jos tiedote olisi ollut puolta suurempi, jolloin teksti olisi ollut luettavissa eikä olisi tarvinnut käydä ostamassa suurennuslasia? RAP

Koulut etänä, työt etänä, ruoan tilaan kotiin, lääkärin näen etänä, seksin katson netistä. Onko palvelua joka veisi minun roskapussini, koska itse en uskalla enää poistua kotoani. TÄ!

Väestösuojia on taloissa kylläkin, mutta eivät ole mitään pommisuojia. Sipi

Risteyskohtaisista väistämissäännöistä tulisi luopua, esimerkiksi Tampereen Rongankadun uudistettavalla pyörätiellä. Erilaiset säännöt eri risteyksissä sekoittaa vain kulkijoiden päätä ja sääntöjen noudattamattomuus lisääntyy. Samalla vahinkojen riski kasvaa. Pappa66

Jos liikenneturmia oikeasti pyritään vähentämään, tarvitaan peltipoliisien sijaan oikeiden poliisien fyysistä läsnäoloa ja näkyvyyttä liikenteessä. Eikä näistä tehovalvontaviikoista pitäisi ilmoitella etukäteen. Nytkin huomasi selvästi, kuinka motarilla olivat nopeudet laskeneet verrattuna normaaliin viikkoon. Eivät koheltajatkaan tyhmiä ole, ainoastaan piittaamattomia. Aale

Kiireestipä kaupallinen toimija Voi aloitti kesäkauden. Sähköpotkulautojen käyttösääntöjen tiukennuksista ei ole tietoa, mutta Tampereella, katuturvallisuuden palauttamiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan vähimmäisvaatimukset: kaupungin keskustassa nopeus korkeintaan14km/h, nouto ja palautus osoitetuilla alueilla. Holtittomaan ja muita liikkujia vaarantavaan käyttöön on nyt tiukennuksilla puututtava, ajoissa. Yhtiöt velvoitettava käyttöikärajan noudattamisen seurantaan. Luottamus hyvä, kontrolli parempi

Puiden kaadoista uusien asuntoalueiden ja rakennusten rakentamisen yhteydessä oli usemmassakin jutussa (AL 25.3.). Täällä Hervannan valtaväylällä kaadettiin 40–50 täysin tervettä puuta, jotka kesäisin muodostivat kauniin lehtitunnelintien tien päälle. Jäljelle jäi paljas asvaltti. Kaupungin tiedotteen mukaan "alueelle tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa ja toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, mikä muodostaa kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kokonaisuuden". Taidatko puiden kaatamisen paremmin perustella? Missä luuraavat Hervannan ja kaupungin vihreät?

Kiovanpuiston uudistussuunnitelman mukaan (AL 26.3.) tulossa on aktiivi-ikäisille monenmoisia liikuntaratoja. Mieleen putkahti huoli, säilyvätkö myllerryksessä upeat ruusu- ja perennaistutukset ja rauhalliset puistokäytävät penkkeineen? Puiston täytyy olla uusien toimintojen ohella leppoisa hengähdyspaikka ja tilaisuus pelkkään leppoisaan oleiluun Kalevan keskellä. MarkoS

Suomalaiset ovat ihailtavan aktiivisesti auttaneet Ukrainaa hädässä. Sitten kun tämä hässäkkä on joskus ohi, toivon mukaan auttajat muistavat oman maan vähäosaisia. Kokoomus suunnittelee taas sosiaalitukien kiristämistä ja kokoomus on suurin puolue. Ja me kaikki tiedämme, mitä siitä seuraa. Kyykyssä jo

Kylläpä Petteri Orpo on perinpohjin miettinyt, mistä otetaan rahat pandemiasta, Ukrainan sodasta ja Nato-yhteistyöstä tulevista lisäkuluista. No tietenkin työttömiltä ja eläkeläisilta, siellähän rahaa on millä mällätä. Häpeä Orpo! M. O. L.

Lee Jung kirjoitti hyviä, helppoja, tärkeitä, toteuttamiskelpoisia vinkkejä hoitajapulaan! Miten se on niin vaikeaa päättäjien nähdä mitä pitäisi hoitajien työssä jaksamisen - ja viihtymisen eteen tehdä. Hoitaja itsekin

Ihmettelen vaan, että missä on kuuluisan juniorikasvattamon Ilveksen jääkiekkojoukkueet, kun parhaimmat 16-, 18- ja 20-vuotiaiden ikäluokat ratkoo mitalien kohtaloa. Naapuriseuralla jokaisessa joukkueet mukana! Lättysyöttö

Järkytys Oli suuri kun ulkoilimme Kortejärven retkeilyalueella. Vieressä oleva NCC Industry Oy on aloittanut toiminnan. Luonnonrauhasta ei ole enää puhettakaan. Mitenkä Tampereen kaupunki voi hyväksyä kyseisen toiminnan luonnonsuojelualeen vieressä. Suosittelen retkeilijöille kuulosuojaimia. Pettynyt

