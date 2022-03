Sodissa on yksi varma voittaja

Sodissa on aina yksi varma voittaja: aseteollisuus. Rauha

”Herra Carenius kutsuu palkollisväkeä "isopalkkaiseksi", niin kutsuvat isännät vieläkin ja kukaties sata vuotta tästäkin edes. Sitävastaan luulen palkollisten pitävän etujansa liijan vähäisinä, vaikkei heidän valituksensa kuulu kauvas.” Näin kirjoitti kirjassaan Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853 Antero Wareliukselta. Eipä mitään uutta, hoitajien lakko uhkaa

Täytyypä lukea Malisen ja Tammisen teos 1900-luvun lasten kaverisuhteista. Ehkä sitten ymmärrän paremmin, kuinka kurjaa meillä 1960-luvun lapsilla ilmeisesti oli. Itse muistan naapuruston vanhemmat omissa töissään mutta tarvittaessa lähellä, ulko- ja sisäleikit kotona ja kavereiden luona ja äidin peittelemässä ennen hyvän yön toivotuksia. Meillä oli Hanhiemon iloinen lipas ja Tiitiäisen satupuu. Meistä kehittyi itsenäisiä, toiset huomioon ottavia, toimeen tarttuvia, pettymyksiä sietäviä, vastuuntuntoisia ja terveellä itsetunnolla varustettuja aikuisia. Perusturvallisuus

Uuden Nokia-areenan kupeessa on perinteikäs vanha puutalo, jossa sijaitsee menestyvä akkuliike. Omistajat pitävät nykyistä paikkaa hyvänä. Eikä siinä mitään, mutta hiukan eiliseltä huokuva puutalo vaatisi kyllä ulkoista kohennusta. Ottaen huomioon sijainnin vaativassa ympäristössä. Johannes

Ehdotus siitä, että kohonneita polttoainehintoja kompensoidaan könttäsummin syrjäseutujen vähävaraisille tuntuu hienolta. Se vaan olisi esimerkki tuesta, joka ei voi kohdistua oikeudenmukaisesti. Moni tamperelainenkin asuu niin, ettei pysty mitenkään käyttämään julkista liikennettä, koska sitä ei ole. Tehtäisiinkö päätökset kylätasolla vai miten. Ilkka H

Seisoin kello 5.05 perjantaiaamuna Tampereella Satakunnankadun ja Sotkankadun kulmassa noin 6 minuuttia. Liikennevalot kerkesi vaihtuun yli 20 kertaa! Vihreä valo paloi suuntaansa 15 sekunttia! Ei rollaattorilla kerkeä yli, saatikka päiväkotilaiset. Oli siinä nysseillä ja takseilla hermot pinnassa, vihreät vaihtui muttei just kerenny mäkeä laskea, kun jo vaihtu punaiset, eikä ketään tule Sotkankadulta! Menkää nyt äkkiä ottaan tuo automaatti pois päältä! Tuleeko sakkokin automaattisesti?

Lukija oli tehnyt kaupunkiseikkailun (AL 25.3.) ratikalla ja valitti, kuinka Tampereen keskustan vilske on kokonaan hävinnyt. Käyn itse päivittäin ratikalla keskustassa Kissanmaalta. Ratikassa on vilskettä, hyvin toimii ja myös keskusta on vilkas. Jos yhden kerran käy testimatkalla ei sellaisesta pysty tekemään isompia johtopäätöksiä. Hannele K

Nyt kun kohta ruvetaan olemaan siinä kohtaa vuotta, että alkaa teiden kunnostus niin voitaisiinko ensin korjata kunnolla talvella syntyneet vauriot ynnä muut vuonna 2021 huonosti paikatut kohdat. Näiden jälkeen sitten voi kilometritolkulla päällystää uudestaan hyväkuntoisia moottoriteitä ja vaikka rantatunnelikin ihan noin muuten vaan. Kyntöpelto

Näin Tampereen kaupunki tukee (lue: kyykyttää) terveysasemien hoitajia poistamalla tärkeänä pitämämme mahdollisuuden ruokailla työajalla. Näinhän uusia hoitajia alalle saadaan ja vanhat jaksamaan, niinkö? Tyrmistynyt terkka

